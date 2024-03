Quảng Ninh: Tổng thu du lịch quý I đạt trên 10.200 tỷ đồng

Báo cáo từ UBND tỉnh Quảng Ninh, tổng lượng khách đến Quảng Ninh trong quý I/2024 ước đạt trên 5,3 triệu lượt, tăng 11% so cùng kỳ, đạt 105% kịch bản tăng trưởng. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 616.000 lượt, tăng 310% so cùng kỳ. Tổng doanh thu du lịch ước đạt trên 10.200 tỷ đồng, tăng 10% so cùng kỳ.

Khách du lịch quốc tế đến Hạ Long.

Theo đánh giá, những con số tích cực này có được từ việc tỉnh không ngừng đa dạng hóa sản phẩm du lịch, gia tăng trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú, tăng khả năng chi tiêu của khách; chuẩn bị và triển khai tốt các hoạt động du lịch đầu năm, hoạt động lễ hội; tổ chức Hội nghị xúc tiến, quảng bá và thu hút đầu tư du lịch nhân dịp Đoàn đua thuyền buồm vòng quanh thế giới Clipper Race mùa giải 2023 - 2024 đến Hạ Long. Đồng thời, tăng cường kết nối, liên kết vùng trong hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ triển lãm, quảng bá, giao lưu quốc tế.

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 27/11/2023, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết số 176/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và xác định “Phát triển dịch vụ tổng hợp hiện đại ngày càng giữ vai trò chủ đạo; du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn gắn với phát triển kinh tế biển bền vững”.

Trong đó nêu rõ: Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, đa dạng hóa, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh sản phẩm du lịch, dịch vụ; tăng mức chi tiêu, doanh thu và hiệu quả kinh tế du lịch; tập trung phát triển mạnh thị trường khách Đông Bắc Á, Trung Quốc. Quảng Ninh cũng phấn đấu năm 2024, thu hút ít nhất 17 triệu lượt khách, trong đó có 3 triệu lượt khách quốc tế.