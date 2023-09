Quiet luxury (Xa xỉ thầm lặng) - khi giới siêu giàu ''flex'' một cách tinh tế: Cứ nhìn Mark Zuckerberg là hiểu!

Thời gian gần đây cụm từ ''Quiet luxury'' đang là phong cách sống được nhắc đến nhiều nhất với số lượt tìm kiếm vượt mức tăng lên đến 614%. Lối sống này ám chỉ những người thuộc giới siêu giàu không phô trương những đồ hiệu đắt đỏ hay những kỳ nghỉ xa hoa, mà chỉ tập trung vào những mục tiêu dài hạn như đầu tư, tiết kiệm.

Điều này xuất phát từ cụm từ "Money talks, wealth whispers" (Người nhiều tiền thích khoe, người giàu thực sự thường kín đáo). Nói đơn giản hơn, lối sống quite luxury trở thành trào lưu vì giới siêu giàu không cần "flex" với thế giới họ giàu thế nào.

Quiet luxury - Khi xa xỉ không cần phô trương

Thuật ngữ "quiet luxury" thực sự được đặt ra khi bộ phim Succession (Kế Nghiệp) của HBO ngày càng gây được tiếng vang, mặc dù phong cách ăn mặc này đã có từ lâu. Với sự tư vấn của các chuyên gia về giới siêu giàu, loạt phim đã mang đến hình ảnh tủ quần áo phản ánh chân thực những người chiếm 0,01% thế giới ăn vận như thế nào. Trong phim, nhân vật Shiv Roy - một cô con gái tỷ phú luôn chọn diện áo cổ lọ đen trơn, áo sơ mi màu be kết hợp với quần tây tối màu. Sự sang trọng thầm lặng là sự thanh lịch, không cần cố gắng phô diễn quá nhiều và trong giới siêu giàu, chúng thường khiến người khác biết đến với châm ngôn "If you know, you know" (ở đây có thể hiểu là mặc dù trên thiết kế không có logo của thương hiệu nổi tiếng nhưng nếu đã thuộc tầng lớp siêu giàu, thì họ đã có thể ngầm hiểu trang phục đơn giản mà họ mặc trên người là không 'đơn giản').

Shiv Roy- Con gái tỷ phú trong phim nhưng luôn ưu chuông phong cách tối giản, hạn chế sự khoe mẽ

Ở ngoài đời thật, có thể kể đến Mark Zuckerberg với gu thời trang đơn giản. Sở hữu khối tài sản 106 tỷ đô nhưng quanh năm suốt tháng Mark Zuckerberg chỉ mặc đúng một kiểu áo thun xám đi muôn nơi. Chiếc áo thun thoạt nhìn có vẻ đơn giản của "cha đẻ Facebook" trị giá 400 đô (khoảng 9.600.000 đồng).



Mark Zuckerberg với gu thời trang đơn giản

Cô Karolina Zmarlak, giám đốc sáng tạo của công ty thời trang KZ_K Studio có trụ sở đặt tại thành phố New York (Mỹ), chuyên phục vụ những khách hàng thượng lưu theo đuổi phong cách thời trang sang trọng, tối giản và bền vững với thời gian. Theo cô, khách hàng thượng lưu sẵn sàng chi nhiều tiền cho các món đồ thời trang, nhưng họ không có nhu cầu để người khác nhìn một phát là đọc ra ngay rằng họ đang dùng đồ của thương hiệu nào, mẫu ra mắt năm nào. Khách hàng thuộc túyp thích "giàu kín, sang ngầm" muốn mua những món đồ đẹp mà họ có thể mặc lại trong 10 năm nữa.

Martin Pedraza, Giám đốc điều hành của The Luxury Institute, một công ty nghiên cứu, tư vấn và đào tạo nhân viên, cũng cho biết "Quiet luxury" là "mật mã" từ lâu của giới siêu giàu. Theo tờ Telegraph, xu hướng này dành cho những người đã đủ tự tin vào địa vị xã hội mà không cần phải "mạ vàng" bằng cách mặc hàng hiệu và chỉ người đủ hiểu biết hoặc cùng đẳng cấp mới nhận ra giá trị của trang phục người đối diện đang mặc.

"Xa xỉ thầm lặng" không chỉ là lối sống dành cho giới siêu giàu

Theo Fortune, những người thuộc giới siêu giàu sẵn sàng chi nhiều tiền hơn cho phục vụ chăm sóc sức khỏe, trong khi chi ít tiền cho những món đồ hữu hình. Quan trọng hơn, với phong cách "Xa xỉ thầm lặng", giới siêu giàu muốn bản thân là tấm gương cho con cháu mình. Kể cả khi mua một món đồ, họ cũng muốn đứa trẻ trong gia đình nhận thức được đó chỉ là niềm vui nhất thời hay là một vật hữu ích. Bằng cách này, họ đang xây dựng nhận thức xã hội về tiền bạc cho trẻ, thay vì phụ thuộc và tìm cách khoa trương nó.

Theo phân tích của các chuyên gia tài chính, mỗi người đều có thể học được mọi điều có lợi từ lối sống này và áp dụng cho mình bởi trong cuộc sống bởi có những giá trị không chỉ được đo đếm bằng tiền bạc. Chăm sóc sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần chính là cách đầu tư mang lại giá trị bền vững và lâu dài nhất, bởi sức khỏe là vốn quý nhất của con người. Nếu bạn khỏe thì bản thân chính là người giàu có.