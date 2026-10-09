Quốc gia có công suất lọc dầu lớn nhất thế giới bất ngờ báo tin vui

Theo Reuters ngày 9/10, 4 nguồn thạo tin cho biết, Trung Quốc sẽ khôi phục hoạt động xuất khẩu các sản phẩm dầu tinh chế sau kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng kéo dài từ ngày 1/10.

2 nguồn tin khác trong ngành cho biết Bắc Kinh đã phê duyệt lượng xuất khẩu khoảng 3,7 triệu tấn trong tháng 10, bao gồm 3 mặt hàng chính là xăng, dầu diesel và nhiên liệu hàng không.

Đây là diễn biến đáng chú ý bởi chỉ hơn 1 tuần trước, các nhà máy lọc dầu Trung Quốc còn phải tạm dừng kế hoạch xuất khẩu do chưa nhận được sự chấp thuận từ cơ quan quản lý.

Việc nối lại nguồn cung từ quốc gia có công suất lọc dầu lớn nhất thế giới được kỳ vọng giúp hạ nhiệt thị trường nhiên liệu, đặc biệt khi giá dầu diesel đang chịu áp lực lớn từ tình trạng gián đoạn sản xuất và vận chuyển tại nhiều khu vực.

Đầu tháng 10, Trung Quốc bước vào kỳ nghỉ Quốc khánh kéo dài một tuần mà chưa cho phép các nhà máy lọc dầu lớn xuất khẩu nhiên liệu sang những thị trường ngoài Hong Kong và Macau. Động thái này khiến nhiều thương nhân lo ngại nguồn cung xăng, dầu diesel và nhiên liệu hàng không trên thị trường quốc tế tiếp tục bị thu hẹp.

Trước đó, Reuters dẫn các nguồn tin trong ngành dự báo các nhà máy lọc dầu Trung Quốc sẽ xuất khẩu hơn 4 triệu tấn nhiên liệu thuộc 3 nhóm sản phẩm trên trong tháng 9. Như vậy, lượng xuất khẩu được phê duyệt cho tháng 10 thấp hơn mức dự kiến của tháng trước, song vẫn đánh dấu sự thay đổi đáng kể so với tình trạng tạm ngừng cấp phép đầu tháng.

Trung Quốc bắt đầu siết xuất khẩu nhiên liệu từ tháng 3, khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran làm gián đoạn dòng chảy dầu thô từ Trung Đông, ảnh hưởng đến hoạt động của các nhà máy lọc dầu.

Là quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới, Trung Quốc phải cân đối giữa nhu cầu tiêu thụ trong nước và hoạt động xuất khẩu sản phẩm dầu tinh chế. Trong bối cảnh nguồn cung dầu thô bị xáo trộn, Bắc Kinh ưu tiên bảo đảm lượng nhiên liệu phục vụ thị trường nội địa.

Đến giai đoạn tháng 7-9, các biện pháp kiểm soát dần được nới lỏng, cho phép doanh nghiệp tăng cường bán nhiên liệu ra nước ngoài.

Tuy nhiên, thay vì chỉ quản lý thông qua hạn ngạch xuất khẩu như trước đây, cơ quan chức năng Trung Quốc gần đây tăng cường xét duyệt các lô hàng theo từng tháng. Cơ chế này cho phép Bắc Kinh điều chỉnh lượng nhiên liệu xuất khẩu tùy theo tình hình dự trữ, sản xuất và nhu cầu trong nước.

Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc cùng Bộ Thương mại nước này chưa đưa ra bình luận về thông tin nối lại xuất khẩu.

Quyết định của Trung Quốc xuất hiện giữa lúc thị trường nhiên liệu thế giới tiếp tục đối mặt tình trạng thiếu hụt. Xung đột tại Trung Đông đã làm gián đoạn nguồn cung dầu thô và hoạt động của nhiều cơ sở lọc dầu. Trong khi đó, chiến sự Nga - Ukraine cũng ảnh hưởng đến sản lượng các sản phẩm dầu tinh chế.

Những yếu tố này đã đẩy giá nhiên liệu tăng cao, trong đó dầu diesel chịu áp lực đặc biệt lớn. Diesel được sử dụng rộng rãi trong vận tải hàng hóa, sản xuất công nghiệp và nhiều hoạt động kinh tế. Vì vậy, tình trạng thiếu hụt mặt hàng này có thể làm tăng chi phí vận chuyển, sản xuất và gây sức ép lên giá hàng hóa.

Nhiều quốc gia đang tìm cách tiếp cận thêm nguồn cung từ các nhà máy lọc dầu trên thế giới nhằm hạn chế tác động của giá nhiên liệu tăng.

Trong tuần này, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cũng nhất trí đẩy nhanh việc đưa dầu từ kho dự trữ ra thị trường, đồng thời ưu tiên nguồn cung diesel trong khuôn khổ kế hoạch ứng phó được triển khai từ tháng 3.

Theo Reuters﻿