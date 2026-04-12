Quốc hội chốt giảm thuế với xăng, dầu về 0 đến hết tháng 6

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ nhất, sáng 12/4, với 460/460 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Nghị quyết được thông qua với 100% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Cụ thể, Quốc hội quyết nghị, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diezel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít.

Cùng với đó, xăng, dầu diezel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng các loại cũng được áp dụng mức 0%.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 16/4/2026 đến hết ngày 30/6/2026.

Để đảm bảo việc điều hành thị trường xăng, dầu và nhiên liệu bay trong nước phù hợp với diễn biến giá trên thị trường thế giới, Quốc hội giao Chính phủ ban hành Nghị quyết để điều chỉnh (rút ngắn hoặc kéo dài) thời gian có hiệu lực của Nghị quyết này.

Trường hợp khẩn cấp, Chính phủ có thẩm quyền điều chỉnh quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt quy định tại Nghị quyết này.

Trong thời gian Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, trường hợp có sự khác nhau giữa quy định tại Nghị quyết này với các văn bản quy phạm pháp luật khác về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt thì thực hiện theo quy định tại Nghị quyết này.

Nghị quyết nêu rõ, cơ sở kinh doanh, người nhập khẩu xăng, dầu diezel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng khi bán ra và ở khâu nhập khẩu.

Quốc hội lưu ý, các nội dung về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt không quy định tại Nghị quyết này được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về thuế, quản lý thuế và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Giảm thu ngân sách Nhà nước 7.300 tỷ đồng/tháng

Theo báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ, chính sách này dự kiến sẽ làm giảm thu ngân sách Nhà nước bình quân 1 tháng khoảng 7.300 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Chính phủ nêu rõ, đây là biện pháp tài khóa đặc biệt được áp dụng trong bối cảnh đặc biệt nhằm bảo đảm ổn định nguồn cung, hạn chế tác động của biến động giá năng lượng, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an ninh xã hội.

Nhằm bù đắp số hụt thu do thực hiện chính sách, tiếp thu ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ sẽ chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương, địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình thế giới, chủ động điều hành chính sách tiền tệ phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác, ứng phó linh hoạt đối với các vấn đề phát sinh, đảm bảo giữ vững mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng.

Đồng thời, mở rộng cơ sở thu, chống thất thu, quyết liệt trong công tác thu ngân sách Nhà nước, tăng cường quản lý, cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế; đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, phấn đấu thu ngân sách Nhà nước năm 2026 đạt và vượt kế hoạch.

Một giải pháp khác được Chính phủ đưa ra là điều hành chi ngân sách Nhà nước chặt chẽ, hiệu quả theo đúng Kết luận số 18, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, nhất là chi hội nghị, hội thảo, đi công tác để tiết kiệm 10% và phấn đấu tiết kiệm thêm 5% chi thường xuyên, dành nguồn lực cho các nhiệm vụ an ninh xã hội, các dự án trọng điểm.