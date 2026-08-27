QUỐC KHÁNH 2026: Chi tiết thời gian, địa điểm BẮN PHÁO HOA tại Hà Nội

Danh sách 5 trận địa bắn pháo hoa kỷ niệm Quốc khánh 2026

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bùi Duy Cường vừa ký ban hành Kế hoạch số 330/KH-UBND ngày 22/8/2026 về việc tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp Kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2026) tại Thủ đô Hà Nội.

Theo Kế hoạch, Thành phố Hà Nội bố trí 5 trận địa bắn pháo hoa gồm:

1. Trận địa số 1 trước trụ sở Tòa soạn Báo Hà Nội mới;

2. Trận địa số 2 trước Bưu điện Hà Nội cùng thuộc phường Hoàn Kiếm;

3. Trận địa số 3 tại Đảo Dừa, Công viên Thống Nhất, phường Hai Bà Trưng;

4. Trận địa số 4 tại Đường đua F1, Khu Liên hợp thể thao Quốc gia, phường Từ Liêm;

5. Trận địa số 5 tại Vườn hoa Lạc Long Quân, phường Tây Hồ.

Kết hợp bắn pháo hoa tầm cao và tầm thấp

Các trận địa sẽ kết hợp bắn pháo hoa tầm cao và tầm thấp. Tổng số pháo hoa nổ tầm cao là 3.700 quả.

Trong đó hai trận địa tại phường Hoàn Kiếm mỗi trận địa 800 quả. Ba trận địa tại các phường Từ Liêm, Tây Hồ và Hai Bà Trưng mỗi trận địa 700 quả.

Đối với pháo hoa nổ tầm thấp, Thành phố Hà Nội dự kiến sử dụng 390 giàn. Hai trận địa tại phường Hoàn Kiếm mỗi trận địa 60 giàn. Ba trận địa tại các phường Từ Liêm, Tây Hồ và Hai Bà Trưng mỗi trận địa 90 giàn.

Thời lượng bắn pháo hoa là 15 phút, từ 21 giờ 00 đến 21 giờ 15 phút ngày 02/9/2026.

Để bảo đảm chương trình diễn ra an toàn, UBND Thành phố Hà Nội giao Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành của Thành phố và UBND các phường bảo đảm các mặt, vận chuyển pháo hoa, súng (ống phóng) trang thiết bị... tổ chức tập huấn và chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự các phường thực hành xây dựng trận địa, kết nối pháo hoa và tổ chức bắn pháo hoa theo đúng kịch bản và kế hoạch.

Hiệp đồng với Công an Thành phố chỉ đạo chặt chẽ công tác tuần tra, canh gác, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, bảo đảm an toàn tuyệt đối trước, trong và sau khi bắn pháo hoa tại các điểm bắn.

Phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành chức năng bảo đảm các mặt liên quan cho nhiệm vụ bắn pháo hoa.

UBND các phường: Hoàn Kiếm, Từ Liêm, Tây Hồ, Hai Bà Trưng thực hiện công tác tuyên truyền cổ động, tổ chức các hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật phục vụ nhân dân tại các điểm bắn pháo hoa.

Bảo đảm mặt bằng cho tập kết lực lượng, phương tiện kỹ thuật triển khai xây dựng trận địa bắn pháo hoa; bảo đảm vệ sinh môi trường, chiếu sáng tại khu vực bắn.

Chỉ đạo, tổ chức lực lượng, phương tiện, vật chất bảo đảm cấp cứu kịp thời khi có tình huống xảy ra tại các điểm bắn pháo hoa.

Thời tiết khu vực Hà Nội dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2026 Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết khu vực Hà Nội dịp Nghỉ lễ Quốc khánh (từ ngày 28/8 đến 02/9 năm 2026). Cụ thể: Ngày 28-30/8: có lúc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 31/8-02/9 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ.

Tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự dịp Lễ Quốc khánh 2/9

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường vừa ký ban hành Công văn số 4410/UBND-NC ngày 25/8/2026 về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 59/CĐ-TTg ngày 22/8/2026.

Theo đó, UBND Thành phố Hà Nội giao Công an Thành phố chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô và các Sở, ngành Thành phố: Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Nông nghiệp và Môi trường; Tổng Công ty Điện lực Hà Nội, Ban Tiếp công dân Thành phố; UBND các xã, phường và các đơn vị có liên quan khẩn trương, nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 59/CĐ-TTg ngày 22/8/2026; bảo đảm an ninh, trật tự dịp Lễ Quốc khánh 02/9.

Chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn đấu tranh vô hiệu hóa các âm mưu, hoạt động khủng bố, phá hoại, gây mất an ninh, trật tự và có phương án ứng phó, giải quyết các tình huống phức tạp phát sinh từ sớm, từ xa, từ cơ sở, tuyệt đối không để bị động, đột xuất, bất ngờ.

Tổ chức lực lượng, phương tiện trực, ứng trực thường xuyên, nhất là ở cấp cơ sở, bảo đảm an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện quan trọng của đất nước, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đoàn khách quốc tế, các hoạt động vui chơi, đi lại, sức khỏe, tài sản của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn, lĩnh vực quản lý; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn không để xảy ra tình hình phức tạp về an ninh, trật tự trên địa bàn.