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Quỹ bạc lớn nhất thế giới "tung tiền" bắt đáy hơn 40 tấn bạc

| | Thị trường chứng khoán

Quỹ bạc lớn nhất thế giới "tung tiền" bắt đáy hơn 40 tấn bạc

Dù vậy, thị trường kim loại quý nhìn chung vẫn chịu sức ép từ các yếu tố vĩ mô tại Mỹ.

Theo dữ liệu từ Muavangbac.vn, quỹ bạc lớn nhất thế giới iShares Silver Trust (SLV) do BlackRock quản lý đã mua ròng mạnh hơn 42 tấn bạc trong phiên 8/6, qua đó nâng tổng lượng bạc nắm giữ lên xấp xỉ 15.060 tấn.

Động thái "bắt đáy" của quỹ SLV diễn ra trong bối cảnh giá bạc thế giới hồi phục. Chốt phiên 8/6, giá bạc trên sàn COMEX tăng 1,3%, lên vùng 68 USD/oz. Trước đó, trong phiên giao dịch cuối tuần trước, giá bạc đã lùi về vùng thấp nhất kể từ đầu năm.

Dù vậy, thị trường kim loại quý nhìn chung vẫn chịu sức ép từ các yếu tố vĩ mô tại Mỹ. Áp lực giảm giá đã gia tăng từ cuối tuần trước, sau khi Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 5 với số lượng việc làm mới vượt xa dự báo. Dữ liệu này củng cố kỳ vọng Fed có thể duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn, qua đó kéo lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và đồng USD đi lên.

Đây là yếu tố bất lợi đối với các kim loại quý như vàng và bạc, vốn không mang lại lãi suất và thường chịu áp lực khi đồng USD mạnh lên.

Trong tuần này, ngoài diễn biến căng thẳng tại Trung Đông, thị trường sẽ tiếp tục theo dõi loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ, đặc biệt là chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá nhà sản xuất (PPI), dự kiến được công bố vào thứ Tư và thứ Năm. Các số liệu này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kỳ vọng lãi suất của Fed, từ đó chi phối xu hướng của giá vàng, bạc trong ngắn hạn.

Dương Ngọc

Nhịp sống thị trường

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