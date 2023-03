Quỹ đầu tư rót hàng chục triệu USD nói gì khi F88 bị khám xét trụ sở, chi nhánh tại TP HCM?

Hôm 6/3 vừa qua, Công an Quận Gò Vấp (TP HCM), Công an TP HCM và Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã thực hiện khám xét trụ sở và các chi nhánh của F88 tại TP HCM. Đây là đơn vị điều hành chuỗi dịch vụ tài chính (trong đó có cầm đồ) với quy mô lớn nhất cả nước.

Theo thông tin từ công an, F88 là công ty chuyên cho vay tiền, có cả trăm nhân viên thu hồi nợ; trong thời gian qua đã đe dọa người vay, có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản. Cũng trong ngày 6/3, Công an TP HCM phối hợp Công an TP Thủ Đức (TP HCM) khám xét chi nhánh F88 tại số 332 Đỗ Xuân Hợp, phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức. Các lực lượng chức năng cũng đã đến một số chi nhánh khác của F88 như chi nhánh trên đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, Quận 1 (TP HCM), đường Nguyễn Văn Quá (Quận 12)...

Mekong Capital là một trong các đơn vị đầu tư vào F88. Công ty quản lý quỹ này được Reuters trích lời cho biết họ đã được F88 thông báo rằng hoạt động của họ tuân theo các quy trình và quy định hiện hành. Đồng thời, F88 sẽ có biện pháp kỷ luật nghiêm khắc nếu có vi phạm.

“Hiện F88 đang tích cực phối hợp, cung cấp thông tin với các cơ quan chức năng để điều tra làm rõ vụ việc”, Mekong Capital cho biết trong một thông cáo, Reuters trích lại, và cho biết thêm chưa nhận được thông tin gì về những bất thường.

Trước vụ việc này, F88 cũng cho biết, theo thông tin ban đầu, cơ quan chức năng đang làm việc để thu thập thông tin phục vụ cho công tác điều tra liên quan đến một nhân sự của F88. Sau khi nhận thông tin trên, ban lãnh đạo đã có chỉ đạo các phòng ban liên quan phối hợp cung cấp thông tin để làm rõ sự việc.

"F88 rất lấy làm tiếc về sự việc này. F88 là doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực cho vay bằng hình thức cầm cố tài sản được cấp phép theo đúng quy định của pháp luật. Tất cả hoạt động của F88 được dựa trên quy trình, quy định chặt chẽ của công ty, dựa trên nguyên tắc tuân thủ pháp luật" , văn bản của F88 nêu.

Hiện, F88 đang theo sát và phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 được thành lập năm 2016, vốn điều lệ là gần 600 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Đầu tư F88, được thành lập năm 2015, vốn điều lệ là gần 70 tỷ đồng, như công ty mẹ của Kinh doanh F88. Ông Phùng Anh Tuấn giữ vị trí lãnh đạo, người đại diện pháp luật, tại hai công ty này.

Lễ ký kết đầu tư Mekong Capital vào F88 cách đây khoảng 5 năm. Ảnh: Mekong Capital.

Hai lần Mekong Capital rót vốn vào F88

Cách đây 5-6 năm, Công ty Quản lý Quỹ Mekong Capital công bố Quỹ Mekong Enterprise Fund III (MEF III) đã hoàn thành gói đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư F88. Khi đó, Mekong Capital không công bố cụ thể số vốn MEF III đầu tư. Trong giai đoạn 2015 - 2018, MEF III thường dành từ 6 - 15 triệu USD cho các khoản đầu tư thiểu số hoặc đầu tư nắm quyền kiểm soát.

Nói về thương vụ này, khi đó, ông Chris Freund, Đồng Tổng Giám Đốc của Mekong Capital cho biết: “Chúng tôi rất tự hào thông báo F88 là khoản đầu tư thứ ba của quỹ Mekong Enterprise Fund III và rất vui mừng về sự kiện đầu tư này. F88 đã gây dựng để trở thành một trong những nhà cung cấp dịch vụ cầm đồ kiểu mới hàng đầu tại Hà Nội và các tỉnh lân cận. Lợi thế cạnh tranh của công ty nằm ở đội ngũ sáng lập và quản lý tận tụy giàu kinh nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin hiện đại cùng mô hình quản trị doanh nghiệp tốt. Chúng tôi tin rằng với phương pháp gia tăng giá trị cho công ty dựa trên mô hình Đầu tư lấy tầm nhìn làm định hướng cùng với mạng lưới rộng lớn các chuyên gia và nguồn lực quốc tế của Mekong Capital, F88 sẽ tiếp tục cải thiện hoạt động của mình và thực hiện thành công kế hoạch mở rộng trên toàn quốc đầy tham vọng”.

“Được thành lập năm 2013, F88 là đơn vị tiên phong và dẫn đầu trong mô hình chuỗi cho vay có tài sản bảo đảm phục vụ các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, cùng khách hàng cá nhân ở Việt Nam”, đoạn đầu phần giới thiệu về F88 trên website của Quản lý Quỹ Mekong Capital.

Ngày 2/3 vừa qua, Công ty Cổ phần Đầu tư F88 (F88) thông báo đã huy động thành công khoản đầu tư 50 triệu USD (tương đương 1.185 tỷ đồng) trong vòng gọi vốn Series C với hai nhà đầu tư chính là Quỹ Việt Nam - Oman (VOI) và Quỹ Mekong Enterprise Fund IV (MEF IV). F88 đặt mục tiêu IPO vào năm 2024, khi đạt 1.400 chi nhánh và vốn hóa thị trường đạt 1 tỷ USD.

Thành lập vào năm 2001, Mekong Capital là công ty quản lý quỹ đầu tư với bề dày thành tích sâu rộng về vốn cổ phần chưa niêm yết tại Việt Nam. Các công ty thuộc danh mục đầu tư của Mekong Capital đều nằm trong số những công ty phát triển nhanh và dẫn đầu thị trường trong các ngành thúc đẩy tiêu dùng tại Việt Nam như bán lẻ, nhà hàng, hàng tiêu dùng, phân phối.