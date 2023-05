Quy định tuổi nghỉ hưu hay số năm đóng BHXH tối thiểu?

Trong Dự thảo BHXH sửa đổi đang được lấy ý kiến rộng rãi, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) đề xuất giảm số năm đóng BHXH để hưởng lương hưu. Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, quy định giảm số năm đóng để được hưởng lương hưu nhằm tạo cơ hội cho những người tham gia muộn (45-47 tuổi mới bắt đầu tham gia) hoặc những người tham gia không liên tục dẫn đến khi đến tuổi nghỉ hưu vẫn không tích lũy đủ 20 năm đóng BHXH cũng được hưởng lương hưu



Liên quan đề xuất này, Báo Người Lao Động đã có nhiều bài viết phân tích những bất cập của Luật BHXH, tập trung vào các vấn đề tuổi nghỉ hưu và mức hưởng lương hưu.

Bạn đọc Cao Văn Đồng bày tỏ: "Tôi không hiểu ban soạn thảo nghĩ gì mà đề xuất giảm năm đóng xuống để cho người tham gia bảo hiểm muộn 45 đến 50 tuổi tham gia để được hưởng lương hưu. Tuổi này mà là lao động chân tay thì ai mà nhận vào làm nữa?". Bạn đọc Vũ Thành Đồng nhận xét: "Những ý kiến đóng góp là rất thực tế với người lao động, đó mới là an sinh xã hội. Nguyên tắc là đóng nhiều hưởng nhiều, đóng ít hưởng ít, chứ giảm năm đóng không có ích gì?". Tương tự, bạn đọc Nguyễn Ngọc Thanh góp ý: "Nguyên tắc của bảo hiểm là có đóng và có hưởng, vậy sao quy định đóng BHXH 20 năm sẽ được hưởng 45%, còn làm tiếp đóng tiếp sẽ hưởng cao".

Nhiều bạn đọc cho rằng nên trưng cầu ý kiến của người lao động về tuổi hưu. 30 năm đóng BHXH mặc định hưởng lương hưu không cần điều kiện gì. Tuổi thọ Việt Nam và điều kiện sống tại Việt Nam không thể so sánh với nước khác. Bạn đọc Đỗ Văn Bích gay gắt: "Trong thời gían qua, vấn đề nóng nhất mà đại đa số người lao động trong khối doanh nghiệp thiết tha kiến nghị là cần có chính sách linh hoạt về tuổi nghỉ hưu" để đảm bảo an sinh cho những lao động yếu thế khi đã lớn tuổi; bị mất việc mà không có cơ hội tìm được viẹc làm mới. Tuy nhiên trong dự thảo sửa đổi luật BHXH lần này chưa đề cập đến các vấn đề này. Theo luật Doanh nghiệp (DN) thì việc tuyển dụng, sa thải người lao động là xuất phát từ nhu cầu của DN và hoàn toàn do chủ DN quyết định chứ không thể có bất kỳ cơ quan quản lý nào có quyền buộc DN phải sử dụng những lao động mà họ không còn nhu cầu, do vậy khả năng sa thải lao động lớn tuổi càng cao và ngược lại nhu cầu tuyển dụng lao động ngoài 50 tuổi gần như không có. Như vậy chính sách BHXH giải quyết vấn đề an sinh cho đối tượng lao động yếu thế bị mất việc làm kéo dài suốt 5-10 năm này như thế nào? Đề nghị tổ chức Công đoàn cần tổng hợp và đề đạt những kiến nghị sống còn đối với nhóm lao động lớn tuổi bị mất việc và thất nghiêp dài hạn về vấn đề lên cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo an sinh cho nhóm đối tượng này.

Theo bạn đọc Hồ Thu, 60 , 62 tuổi là thuộc diện người cao tuổi rồi thì sức đâu làm việc được nữa, do vậy nên giảm tuổi nghỉ hưu như trước đây (nam 60 tuổi; nữ 55 tuổi) là hợp lí, như ngành y tới 50 tuổi mắt không nhìn rõ để tiêm thuốc , cắt chỉ cho bệnh nhân rồi. Tương tự, bạn đọc Nguyễn Thị Lành góp ý: "Nếu quan tâm tới người lao động hãy lắng nghe ý kiến của họ. Đóng nhiều hưởng nhiều đóng ít hưởng ít, không nên quy định tuổi nghỉ hưu. Như vậy mới tiến tới an sinh xã hội được, nếu không thì họ vẫn rút bhxh 1 lần". Một bạn đọc tên Linh đề xuất: "Nên quy định đủ năm đóng BHXH thì được nghỉ hưu và lãnh lương hưu đủ 75%". Tương tự, bạn đọc Đỗ Trường góp ý: "Nên quy định đủ năm đóng bảo hiểm là đủ điều kiện hưởng lương hưu tối đa"

Một bạn đọc tên Trung chấn vấn: "Sao không cho người đóng BHXH có quyền chủ động trong việc được hưởng lương hưu của mình. Ví dụ: Thay vì qui định về tuổi nghỉ hưu hãy thay bằng năm tối thiểu để được hưởng lương hưu, năm đóng càng cao thì mức hưởng càng lớn. Như vậy người lao động sẽ chủ động và tích cực hơn trong việc tham gia BHXH mà không cần phải vận động như bây giờ"