Quy hoạch điện VIII tác động ra sao tới doanh nghiệp trên sàn chứng khoán?

Ngày 15/5, Thủ tướng chính thức ban hành quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 (Quy hoạch điện VIII).

Theo đó, Quy hoạch điện VIII quy hoạch phát triển nguồn điện và lưới điện truyền tải ở cấp điện áp từ 220 kV trở lên, công nghiệp và dịch vụ về năng lượng tái tạo, năng lượng mới trên lãnh thổ Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, bao gồm cả các công trình liên kết lưới điện với các quốc gia láng giềng.

Điểm mới trong quy hoạch lần này là ưu tiên phát triển khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn năng lượng tái tạo phục vụ sản xuất điện. Năng lượng tái tạo (tính cả thủy điện) sẽ chiếm khoảng 31%-39%, điện năng sản xuất trong hệ thống dự kiến tăng lên khoảng 67,5%-71,5% vào 2050.

Với điện than , chỉ thực hiện các dự án đã có trong Quy hoạch điện VII và bắt đầu từ năm 2030 sẽ không xây dựng nhà máy điện than mới. Các nhà máy nhiệt điện than định hướng sau tuổi thọ kỹ thuật (khoảng 40 năm) sẽ dừng vận hành và sẽ được xem xét chuyển sang nhiên liệu sinh khối và amoniac trước năm 2050.

Cơ cấu sử dụng nguồn điện than sẽ giảm xuống. Theo đó, tới năm 2050 sẽ không còn sử dụng điện than để cung cấp cho lưới điện quốc gia. Đề xuất các phương án thay thế điện than bằng các nguồn điện khác như điện gió và điện sinh khối.

Với điện khí , nhiệt điện khí nguồn từ mỏ khí trong nước, ưu tiên phát triển các dự án điện khí sử dụng tối đa nguồn khí trong nước. Các nhà máy điện khí tự nhiên sẽ chuyển dần sang sử dụng Hydro sau 10 năm vận hành. Để đến năm 2050, phần lớn các nhà mát điện khí tự nhiên sẽ sử dụng Hydro.

Nhiệt điện khí LNG nhập khẩu, định hướng 2050, chuyển dần sang dùng hydro, sản xuất tương đương 9,4%- 11,25% tổng sản lượng điện năng.

Với điện mặt trời , điện gió, xác định ưu tiên phát triển mạnh điện gió trên bờ và điện gió ngoài khơi. Mặt khác, ưu tiên phát triển không giới hạn công suất điện mặt trời mái nhà và điện mặt trời tự sản, tự tiêu. 

Vậy Quy hoạch điện VIII tác động ra sao đến ngành điện? Những cổ phiếu nào có thể hưởng lợi từ thông tin này?

Doanh nghiệp nào hưởng lợi?

Theo đánh giá của ông Phạm Thanh Long - Chuyên gia phân tích ngành điện Chứng khoán KBSV, đây là thông tin tích cực cho các doanh nghiệp kinh doanh điện nói chung và các doanh nghiệp niêm yết trên sàn nói chung.

Đánh giá về tác động của Quy hoạch điện VIII, chuyên gia KBSV cho rằng lộ trình của quy định này cắt giảm mạnh mẽ điện than hướng tới mục tiêu giảm phát thải. Vì vậy, mặc dù trong ngắn hạn, điện than vẫn sẽ chiếm tỷ trọng chính trong cơ cấu nguồn phát nhưng trong dài hạn triển vọng sẽ bị ảnh hưởng do không còn được phát triển và vấp phải sự cạnh tranh của nhiều nhóm nguồn phát khác.

Các nguồn điện khí sẽ là mũi nhọn phát triển trong giai đoạn 2022-2035. Khi Quy hoạch điện 8 được thông qua, giai đoạn sắp tới sẽ chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của hàng loạt dự án điện khí.

Điện gió là điểm nhấn chính trong nhóm năng lượng tái tạo, sẽ chiếm tỷ trọng lớn trong giai đoạn 2023-2050, đặc biệt là sau năm 2030. Dự kiến điện gió sẽ chiếm khoảng 18% tổng công suất hệ thống trong năm 2030 và tăng lên tỷ trọng cao nhất 29,4% vào 2050. Điện gió sẽ là lĩnh vực hấp dẫn trong đầu tư ngành điện khi có định hướng rõ từ Chính phủ và chi phí đầu tư giảm.

Những doanh nghiệp có tiềm lực tài chính và kinh nghiệm trong việc phát triển và vận hành các dự án năng lượng tái tạo sẽ có lợi thế trong việc đầu thầu nhờ quản lý hiệu quả, tiết kiếm chi phí nhờ huy động được các nguồn vốn lớn với chi phí rẻ.

Chuyên gia KBSV cho rằng một số doanh nghiệp hàng đầu trong ngành với nhiều tiềm năng có thể kể đến là PC1, REE, GEG, HDG,...

Đối với PC1 , chuyên gia phân tích KBSV nhận định đây là cổ phiếu đứng đầu trong việc xây lắp điện, sẽ là doanh nghiệp được hưởng lợi đầu tiên do các hợp đồng xây lắp điện của EVN chủ yếu thông qua doanh nghiệp này, Với định hướng phát triển lưới điện của chính phủ trong tương lai. Điều này sẽ mở ra nhiều hợp đồng cho PC1 và dư địa tăng trưởng của doanh nghiệp này

Đối với POW , triển vọng của doanh nghiệp này sẽ đến từ việc xây dựng 2 nhà máy điện khí LNG Nhơn trạch 3 và LNG Nhơn trạch 4 với công suất 1500 MW. Thông tin này sẽ mở ra nhiều dư địa phát triển hơn cho POW khi tiềm năng phát triển điện khí LNG của chính phủ đến năm 2030.

Với GEG là doanh nghiệp chủ yếu tập trung vào năng lượng tái tạo với định hướng của chính phủ đến năm 2050 và việc phát triển năng lượng tái tạo sẽ là một thông tin tích cực hỗ trợ cho GEG trong trung và dài hạn.