Quỹ học bổng MT GROUP đồng hành cùng Trường THPT Dân tộc Nội trú Cao Bằng

Ngày 8/1 vừa qua, MT GROUP khởi động năm 2023 bằng hoạt động thiện nguyện "Trao yêu thương gửi tri thức năm 2023" đến các em sinh viên vùng cao tại trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Cao Bằng. Với mong muốn tạo điều kiện thuận lợi cũng như đồng hành cùng các em học sinh, sinh viên trên con đường học vấn. Đồng thời đây cũng là cơ hội để MT GROUP phát huy tinh thần tương thân tương ai của toàn thể cán bộ công nhân viên công ty nhằm mang lại một mùa xuân thật ấm áp cho các em học sinh vùng cao gặp khó khăn.



Tiết mục văn nghệ chào mừng từ phía nhà trường mang đậm bản sắc dân tộc.

Giá trị cốt lõi của chương trình chính là trao cơ hội và đồng hành với các mầm non tương lai của đất nước. MT GROUP luôn hướng đến việc giúp đỡ các em sinh viên trong những năm đại học, song hành cùng các em vượt qua giai đoạn chênh vênh tuổi trẻ. MT GROUP mong muốn không phải vì hoàn cảnh, mà chính sự nỗ lực của bản thân mới quyết định tương lai của các em.



Chương trình với 2 suất học bổng có tổng giá trị hơn 70.000.000 đồng, đây sẽ là nguồn kinh phí hỗ trợ các em trong suốt 4 năm đại học. Không chỉ hỗ trợ học phí toàn phần, chắp cánh cho ước mơ đến trường của các em, MT GROUP còn hỗ trợ cơ hội thực tập và việc làm cho các em có đam mê với lĩnh vực ô tô sau khi tốt nghiệp.

Ban lãnh đạo MT GROUP trao tặng các suất học bổng cho nhà trường

Chương trình dành cho các em tân sinh viên trúng tuyển hệ đại học chính quy thuộc các trường đại học ngành kinh tế, quản trị, kỹ thuật, marketing hoặc cao đẳng về kỹ thuật ô tô tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 đều có thể ứng tuyển. Đặc biệt, quỹ cũng rất ưu tiên cho các em có hoàn cảnh khó khăn và có ý chí vươn lên đạt thành tích cao trong học tập, nhằm mang đến cơ hội và tương lai tươi sáng hơn cho nhân tài của đất nước.



Những phần quà nhỏ khích lệ tinh thần được gửi đến các em học sinh.

Là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực phụ kiện, phụ trợ và các giải pháp an toàn ô tô, MT GROUP luôn coi trọng việc nâng cao giá trị an toàn và chất lượng cuộc sống cộng đồng. Trong suốt 12 năm hoạt động, ban lãnh đạo MT GROUP đã xác định để có thể phát triển bền vững, yếu tố con người và cộng đồng phải được ưu tiên hàng đầu. Từ đó, những hoạt động từ thiện, thiện nguyện và trao học bổng được xem là những hoạt động trọng tâm trong suốt quá trình phát triển của doanh nghiệp.



Hoạt động giao lưu sôi động, vui tươi giúp tăng thêm sự gắn kết giữa MT GROUP với các em học sinh

Bên cạnh chương trình trao học bổng "MTG - Trao yêu thương gửi tri thức năm 2023", thời gian tới MT GROUP sẽ còn đẩy mạnh nhiều hoạt động xã hội và thiện nguyện, từ thiện hơn nữa nhằm mang lại những đóng góp tích cực cho xã hội và cộng đồng.