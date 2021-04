Quý I/2020, xuất khẩu sang Hoa Kỳ tăng gần 40% so với cùng kỳ

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước trong tháng đạt 58,11 tỷ USD, tăng 42,2% so với tháng trước. Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt 29,65 tỷ USD, tăng 46,8% so với tháng trước (t​ương ứng tăng 9,46 tỷ USD); nhập khẩu đạt 28,46 tỷ USD, tăng 37,8% (tương ứng tăng 7,8 tỷ USD).

Trong quý I/2021, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 154,01 tỷ USD, tăng 25,2% với cùng kỳ năm trước. Trong đó trị giá hàng hóa xuất khẩu đạt 78,40 tỷ USD, tăng 23,7%, tương ứng tăng 15,01 tỷ USD và nhập khẩu đạt 75,61 tỷ USD, tăng 26,8%, tương ứng tăng 15,98 tỷ USD.

Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam trong quý I/2021 với 22,24 tỷ USD hàng hóa, tăng 38,9% so với cùng kỳ năm 2020.



Xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ đạt trị giá 2,48 tỷ USD, giảm 7,1%.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện sang Hoa Kỳ đạt 2,86 tỷ USD, tăng 46,2% so với cùng kỳ năm trước.

Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác xuất sang Hoa Kỳ đạt 4,36 tỷ USD, tăng 2,8 tỷ USD (tương ứng tăng 2,7 lần).

Hoa Kỳ cũng tiếp tục là thị trường nhập khẩu hàng dệt may lớn nhất từ Việt Nam với trị giá đạt 3,51 tỷ USD, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 48,7% tổng trị giá xuất khẩu hàng dệt may của cả nước.



Hoa Kỳ cũng là thị trường chính nhập khẩu nhóm hàng giày dép các loại của Việt Nam trong quý I/2021 với trị giá 1,92 tỷ USD (tăng 22,4%).