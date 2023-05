Quý I/2023: KienlongBank đạt lợi nhuận trước thuế hơn 200 tỷ đồng, thu nhập của CBNV tăng 10%

Tại ngày 31/3/2023, tổng huy động vốn và dư nợ tín dụng của KienlongBank lần lượt đạt mức 77.576 tỷ đồng (tăng 2,3% so với đầu năm) và 46.710 tỷ đồng (tăng trưởng 2,7%). Tại thời điểm ngày 31/3/2023, tổng tài sản của KienlongBank là 85.739 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm và tăng gần 5.000 tỷ so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát ở mức 1,33%.

Nguồn thu chính của KienlongBank trong quý vừa qua vẫn đến từ lãi. Cụ thể, thu nhập lãi thuần đạt 607,6 tỷ đồng, tăng gần 40% so với cùng kỳ. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ ghi nhận đạt 112,6 tỷ đồng tăng 73,2% so với cùng kỳ nhờ tăng từ thu dịch vụ.

Sau 3 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của KienlongBank đạt 202,13 tỷ đồng và sau thuế là 162 tỷ, tăng trưởng 59% so với cùng kỳ. Như vậy, tính đến hết quý đầu tiên của năm, KienlongBank đã hoàn thành 28% so với kế hoạch ĐHĐCĐ đã đề ra.

Ngoài kết quả kinh doanh tích cực, trong quý I/2023 KienlongBank còn đẩy mạnh chính sách đãi ngộ cho cán bộ nhân viên với lương và thu nhập bình quân của nhân sự nhà băng này tăng 10% so với kỳ trước.

Với định hướng đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số để trở thành một ngân hàng số hiện đại, tiên phong trong lĩnh vực số hóa sản phẩm dịch vụ và cung cấp trải nghiệm ưu việt tới các khách hàng, KienlongBank cho biết đã chuyển đổi thành công mô hình kinh doanh theo xu hướng kỷ nguyên số với chiến lược số hóa toàn diện, tiến hành chuyển đổi môi trường văn phòng số E-Office trên toàn hệ thống. Ngân hàng cũng đã hoàn thành chuyển đổi thành công hệ thống Core Thẻ Smart Vista và chính thức công bố vận hành thành công hệ thống Ngân hàng lõi - Core Banking.

Ở một diễn biến khác, ngày 27/4 vừa qua KienlongBank đã tổ chức ĐHCĐ thường niên. Năm nay nhà băng này đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 700 tỷ đồng; tổng tài sản dự kiến tăng lên 86.000 tỷ; tổng nguồn vốn huy động vốn dự kiến đạt 78.000 tỷ đồng; dư nợ tín dụng tăng 15,39% và tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 3%.

Riêng về tín dụng, lãnh đạo ngân hàng cho biết KienlongBank sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp phù hợp, hỗ trợ nhóm khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp, trong đó chủ trương theo hướng tập trung vốn vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp phụ trợ… Hiện ngân hàng đang triển khai gói tín dụng quy mô 5.000 tỷ đồng, ưu đãi lãi suất giảm tới 2%.