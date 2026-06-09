Quỹ vàng khổng lồ "xả" hàng chục tấn vàng từ đỉnh lịch sử

Theo dữ liệu từ Muavangbac.vn, tính đến cuối tháng 5/2026, lượng vàng nắm giữ của nhóm quỹ SPDR đã giảm mạnh khoảng 63 tấn so với thời điểm giá vàng lập đỉnh hồi cuối tháng 2, xuống còn khoảng 1.240 tấn. Trong đó, riêng SPDR Gold Trust, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới, đã bán ròng tới 72 tấn vàng trong cùng giai đoạn.

Cập nhật diễn biến mới đây, trong phiên giao dịch ngày 8/6, quỹ này không ghi nhận giao dịch mua hoặc bán ròng, giữ nguyên lượng nắm giữ ở mức 1.020 tấn vàng. Sau chuỗi xả hàng iên tiếp, động thái “án binh bất động” này cho thấy SPDR Gold Trust đang tạm thời chững lại trong hoạt động cơ cấu danh mục.

Làn sóng bán ròng mạnh của nhóm quỹ SPDR diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới trải qua 3 tháng điều chỉnh liên tiếp sau khi lập đỉnh vào cuối tháng 2. Từ mức đỉnh khoảng 5.278 USD/oz, giá vàng đã giảm khoảng 14% tính đến cuối tháng 5, chịu tác động từ các biến động địa chính trị Mỹ - Iran, đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Mỹ neo cao.

Ở góc nhìn kỹ thuật, một số chuyên gia quốc tế cho rằng áp lực điều chỉnh của giá vàng vẫn chưa kết thúc. Trong bản ghi chú công bố đầu tuần, ông Fawad Razaqzada, nhà phân tích thị trường tại FOREX.com , cho biết diễn biến kỹ thuật của vàng đã xấu đi đáng kể sau phiên bán tháo cuối tuần trước, đặc biệt khi giá rơi xuống dưới đường trung bình động 200 ngày.

Theo ông Razaqzada, việc vàng không thể duy trì trên vùng 4.500 USD/oz khiến thị trường dễ bước vào nhịp điều chỉnh sâu hơn. Vùng hỗ trợ đáng chú ý tiếp theo được ông chỉ ra là quanh 4.230 USD/oz.

Rủi ro hiện tại càng đáng chú ý trong bối cảnh thị trường đang chờ báo cáo CPI của Mỹ, với dự báo lạm phát lõi tăng 2,9% trong 12 tháng qua. Nếu số liệu lạm phát tiếp tục cao hơn kỳ vọng, thị trường có thể củng cố quan điểm Fed sẽ giữ lãi suất cao trong thời gian dài hơn, qua đó hỗ trợ đồng USD và gây thêm áp lực lên vàng.

Cùng quan điểm thận trọng trong ngắn hạn, ông Simon-Peter Massabni, Trưởng bộ phận Phát triển Kinh doanh tại XS.com, cho rằng thị trường lao động ổn định cùng áp lực lạm phát gia tăng đang hỗ trợ mặt bằng lãi suất cao và đồng USD mạnh hơn. Theo ông, xu hướng của vàng trong thời gian tới sẽ phụ thuộc lớn vào quỹ đạo chính sách tiền tệ của Mỹ, trừ khi xuất hiện các biến động địa chính trị đủ lớn để làm thay đổi cán cân trên thị trường tài chính toàn cầu.

Dù vậy, ông Massabni vẫn duy trì góc nhìn tích cực hơn trong trung hạn. Các yếu tố hỗ trợ vàng vẫn còn hiện hữu, bao gồm xu hướng các ngân hàng trung ương tiếp tục đa dạng hóa dự trữ, gia tăng mua vàng nhằm giảm phụ thuộc vào đồng USD, cùng bối cảnh nợ công toàn cầu ở mức cao và bất ổn chính trị kéo dài tại nhiều khu vực. Điều này cho thấy dù giá vàng còn chịu áp lực ngắn hạn, vai trò tài sản phòng thủ của kim loại quý này vẫn chưa mất đi trong trung và dài hạn.