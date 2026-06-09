Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quỹ vàng khổng lồ "xả" hàng chục tấn vàng từ đỉnh lịch sử

| | Thị trường chứng khoán

Quỹ vàng khổng lồ "xả" hàng chục tấn vàng từ đỉnh lịch sử

Làn sóng bán ròng mạnh của nhóm quỹ SPDR diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới trải qua 3 tháng điều chỉnh liên tiếp sau khi lập đỉnh vào cuối tháng 2.

Theo dữ liệu từ Muavangbac.vn, tính đến cuối tháng 5/2026, lượng vàng nắm giữ của nhóm quỹ SPDR đã giảm mạnh khoảng 63 tấn so với thời điểm giá vàng lập đỉnh hồi cuối tháng 2, xuống còn khoảng 1.240 tấn. Trong đó, riêng SPDR Gold Trust, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới, đã bán ròng tới 72 tấn vàng trong cùng giai đoạn.

Cập nhật diễn biến mới đây, trong phiên giao dịch ngày 8/6, quỹ này không ghi nhận giao dịch mua hoặc bán ròng, giữ nguyên lượng nắm giữ ở mức 1.020 tấn vàng. Sau chuỗi xả hàng iên tiếp, động thái “án binh bất động” này cho thấy SPDR Gold Trust đang tạm thời chững lại trong hoạt động cơ cấu danh mục.

Làn sóng bán ròng mạnh của nhóm quỹ SPDR diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới trải qua 3 tháng điều chỉnh liên tiếp sau khi lập đỉnh vào cuối tháng 2. Từ mức đỉnh khoảng 5.278 USD/oz, giá vàng đã giảm khoảng 14% tính đến cuối tháng 5, chịu tác động từ các biến động địa chính trị Mỹ - Iran, đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Mỹ neo cao.

Ở góc nhìn kỹ thuật, một số chuyên gia quốc tế cho rằng áp lực điều chỉnh của giá vàng vẫn chưa kết thúc. Trong bản ghi chú công bố đầu tuần, ông Fawad Razaqzada, nhà phân tích thị trường tại FOREX.com , cho biết diễn biến kỹ thuật của vàng đã xấu đi đáng kể sau phiên bán tháo cuối tuần trước, đặc biệt khi giá rơi xuống dưới đường trung bình động 200 ngày.

Theo ông Razaqzada, việc vàng không thể duy trì trên vùng 4.500 USD/oz khiến thị trường dễ bước vào nhịp điều chỉnh sâu hơn. Vùng hỗ trợ đáng chú ý tiếp theo được ông chỉ ra là quanh 4.230 USD/oz.

Rủi ro hiện tại càng đáng chú ý trong bối cảnh thị trường đang chờ báo cáo CPI của Mỹ, với dự báo lạm phát lõi tăng 2,9% trong 12 tháng qua. Nếu số liệu lạm phát tiếp tục cao hơn kỳ vọng, thị trường có thể củng cố quan điểm Fed sẽ giữ lãi suất cao trong thời gian dài hơn, qua đó hỗ trợ đồng USD và gây thêm áp lực lên vàng.

Cùng quan điểm thận trọng trong ngắn hạn, ông Simon-Peter Massabni, Trưởng bộ phận Phát triển Kinh doanh tại XS.com, cho rằng thị trường lao động ổn định cùng áp lực lạm phát gia tăng đang hỗ trợ mặt bằng lãi suất cao và đồng USD mạnh hơn. Theo ông, xu hướng của vàng trong thời gian tới sẽ phụ thuộc lớn vào quỹ đạo chính sách tiền tệ của Mỹ, trừ khi xuất hiện các biến động địa chính trị đủ lớn để làm thay đổi cán cân trên thị trường tài chính toàn cầu.

Dù vậy, ông Massabni vẫn duy trì góc nhìn tích cực hơn trong trung hạn. Các yếu tố hỗ trợ vàng vẫn còn hiện hữu, bao gồm xu hướng các ngân hàng trung ương tiếp tục đa dạng hóa dự trữ, gia tăng mua vàng nhằm giảm phụ thuộc vào đồng USD, cùng bối cảnh nợ công toàn cầu ở mức cao và bất ổn chính trị kéo dài tại nhiều khu vực. Điều này cho thấy dù giá vàng còn chịu áp lực ngắn hạn, vai trò tài sản phòng thủ của kim loại quý này vẫn chưa mất đi trong trung và dài hạn.

Ngọc Ly

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chu kỳ tiền rẻ kết thúc, tiền mặt khan hiếm: SGI Capital chỉ ra một kênh sẽ "lên ngôi"

Chu kỳ tiền rẻ kết thúc, tiền mặt khan hiếm: SGI Capital chỉ ra một kênh sẽ "lên ngôi" Nổi bật

Phát hiện cách một “đại gia” Việt kiếm 250 triệu mỗi phút

Phát hiện cách một “đại gia” Việt kiếm 250 triệu mỗi phút Nổi bật

Nóng: Startup lớn nhất thế giới chính thức nộp hồ sơ IPO, có thể định giá 1.000 tỷ USD

Nóng: Startup lớn nhất thế giới chính thức nộp hồ sơ IPO, có thể định giá 1.000 tỷ USD

07:33 , 09/06/2026
Miễn lệ phí trước bạ ô tô điện đến hết năm 2030

Miễn lệ phí trước bạ ô tô điện đến hết năm 2030

07:22 , 09/06/2026
Chứng khoán Việt Nam sẽ ra sao sau phiên “rơi tự do” gần 50 điểm?

Chứng khoán Việt Nam sẽ ra sao sau phiên “rơi tự do” gần 50 điểm?

00:06 , 09/06/2026
VN-Index "bốc hơi" gần 50 điểm, nhà đầu tư chờ một sự kiện cực quan trọng trong tuần tới

VN-Index "bốc hơi" gần 50 điểm, nhà đầu tư chờ một sự kiện cực quan trọng trong tuần tới

00:04 , 09/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên