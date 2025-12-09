Quyền Linh nói về thông tin bị bắt: 'Tôi muốn đột quỵ'

Tối 8/12, MC Quyền Linh tiếp tục livestream phủ nhận thông tin thất thiệt xoay quanh việc anh bị bắt giữ. Nhiều kênh đăng tải video mang tiêu đề giật gân như “Bắt khẩn cấp Quyền Linh”, “MC Quyền Linh chính thức bị bắt giữ”... kèm hình ảnh một người đàn ông bị còng tay được khán giả nhận xét "trông giống Quyền Linh".

Trong buổi livestream dài gần một giờ, Quyền Linh nói anh đang ngồi quán nước gần Hồ Gươm, vừa hoàn thành lịch ghi hình tại Hà Nội. Khi mở điện thoại sau buổi làm việc, anh nhận hàng loạt tin nhắn và cuộc gọi hỏi thăm. Nam MC bày tỏ bức xúc việc các fanpage sử dụng video AI sai lệch khiến khán giả hiểu lầm.

Quyền Linh livestream tối 8/12.

“Thông tin quá ác độc, khẩu nghiệp. Nghe tin mà tôi muốn đột quỵ. Nhiều người gọi cho tôi lắm. Tôi livestream để những người yêu thương biết mình vẫn ngồi đây”, anh nói.

Khi được hỏi liệu có dự định khởi kiện những kênh đưa tin sai không, Quyền Linh bày tỏ "kiện cũng có được gì đâu, họ cố tình làm vậy rồi". Nam MC nói thêm anh học cách hỷ xả, ai làm người đó chịu: "Cuộc đời như tấm gương phản chiếu con người. Tôi làm gì sai sẽ phản chiếu lại thôi".

Cuối buổi trò chuyện, Quyền Linh nói anh tuân thủ pháp luật, chỉ muốn lan tỏa năng lượng tích cực. Nam MC nhắn nhủ khán giả dùng mạng xã hội để kết bạn, học hỏi điều tốt, không phải lan truyền những thông tin tiêu cực, sai lệch.

Như Tiền Phong đưa tin, từ tối 7/12, nhiều fanpage đồng loạt chia sẻ video có nội dung giống nhau với tiêu đề “Quyền Linh bị bắt”. Hình ảnh nhân vật trong clip có nét tương đồng với nam nghệ sĩ, khiến một bộ phận người xem nhầm lẫn. Tuy nhiên, quan sát kỹ các chuyển động khuôn mặt có thể thấy đây là sản phẩm AI.

Phía dưới những bài đăng này, dù một số khán giả nhận ra dấu hiệu giả mạo, không ít người vẫn tin vào thông tin sai sự thật. Trưa 8/12, Quyền Linh nói hoàn toàn không có chuyện anh bị bắt. “Nhiều bạn bè gửi tôi thông tin trên. Nhiều nghệ sĩ gần đây bị giả mạo thông tin, hình ảnh do AI tạo ra. Tôi mong khán giả tỉnh táo chọn lọc”, anh cho biết.

Không riêng Quyền Linh, nhiều nghệ sĩ gần đây là nạn nhân của nội dung deepfake. Nhật Kim Anh từng phải đính chính sau khi xuất hiện hàng loạt bài viết giả mạo liên quan chuyện “bỏ trốn”, “bị khởi tố”. Hồ Ngọc Hà, Ngô Thanh Vân, Mỹ Tâm lên tiếng khi hình ảnh và giọng nói của họ bị biến tướng để quảng cáo thực phẩm chức năng hoặc sản phẩm không rõ nguồn gốc.

Nhiều nghệ sĩ trước đó như MC Lại Văn Sâm, Đại Nghĩa... cảnh báo việc giọng nói, khẩu hình của họ bị dựng lại để lôi kéo đầu tư vào các dự án tài chính trá hình. Các nghệ sĩ khẳng định chưa từng cho phép sử dụng hình ảnh và đã đề nghị cơ quan chức năng tăng cường xử lý tình trạng này, kêu gọi khán giả thận trọng khi tiếp cận thông tin trên mạng.