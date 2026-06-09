Quyết định khởi tố nữ giám đốc Nguyễn Thị Lực

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (Phòng Cảnh sát kinh tế) ngày 8/6 cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lực, sinh năm 1959 về hành vi “Trốn thuế” quy định tại Điều 200 Bộ luật hình sự.

Theo cơ quan công an, Lực là Giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần dịch vụ sinh vật cảnh Điền Xá và Công ty TNHH Cây xanh Phương Uyên (đều có địa chỉ tại thôn Vị Khê, phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình).

Kết quả điều tra xác định Nguyễn Thị Lực đã có hành vi mua, sử dụng trái phép 60 hóa đơn giá trị gia tăng khống với tổng số tiền hàng hóa, dịch vụ khoảng trên 40 tỉ đồng để kê khai khấu trừ thuế gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước với số tiền trốn thuế trên 3 tỉ đồng.

Ngô Văn Viện và Ngô Thị Hà bị khởi tố - Ảnh: CACC

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Viện (sinh năm 1984, là Giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ cây cảnh Điền Xá); Ngô Thị Hà, sinh năm 1984 là Giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Dịch vụ thương mại cây xanh Đức Mạnh (đều có địa chỉ kinh doanh tại thôn Vị Khê, phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình) cùng về hành vi “Trốn thuế”, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước với số tiền trốn thuế trên 500 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.