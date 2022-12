Quyết liệt trở lại đường đua, Newtecons của ông Nguyễn Bá Dương vừa cán mốc doanh thu 10.000 tỷ đồng, ngang bằng Ricons, "đe dọa" vị trí của Coteccons

Newtecons vừa tổng kết tình hình kinh doanh năm 2022, ghi nhận Công ty đã cán mốc kế hoạch doanh thu 10.000 tỷ đồng. Phát biểu tại lễ tổng kết, ông Nguyễn Bá Dương – Chủ tịch Sáng lập - nhận định: “Với đội ngũ sẵn có, kinh nghiệm làm việc với các đối tác trong ngoài nước và sự am hiểu kỹ thuật, Newtecons thừa khả năng để thực hiện các dự án lớn nhất hiện nay”.



Trong năm, Newtecons dưới sự dẫn dắt của ông Dương cũng liên tục công bố các gói thầu lớn. Đơn cử, tháng 5 Công ty chính thức cất nóc "siêu dự án" Lake Tower thuộc dự án Grand Marina, Saigon. Được biết, tiền thân dự án này là The Centennial Saigon đặt ngay khu "đất vàng" Ba Son. Thông tin Masterise Group "thế chân" Alpha King tại siêu dự án này gây nhiều chú ý thời gian trước đó.

Đặc biệt, sau sự cố đổi chủ, Newtecons dưới trướng ông Nguyễn Bá Dương thay Coteccons để trở thành nhà thầu mới của dự án tiếp tục dậy sóng dư luận, cùng với loạt dự án lớn khác như The Spirit Saigon (trung tâm quận 1), Lumiere Riverside (quận 2)….

Không chỉ Lake Tower, Newtecons cũng đồng thời cất nóc dự án Trung tâm Kỹ thuật Viettel Hoà Lạc chỉ sau chưa đầy 6 tháng thi công. Công ty còn liên tiếp trúng các dự án lớn như Đại học Fulbright Việt Nam, dự án của chủ đầu tư Nam Long, T&T, VinHomes, Novaland….

Cần nhấn mạnh, con số 10.000 tỷ của Newtecons được đánh giá khá tham vọng khi tăng gấp đôi so với năm 2021 – mức tăng trưởng vượt trội so với loạt nhà thầu còn lại trong bối cảnh thị trường nội địa đang co hẹp và áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Với cột mốc này, Newtecons đã có bước nhảy vọt lên Top 3 ngành, tương đương với doanh số của Ricons, chỉ xếp sau Hoà Bình (kế hoạch 17.500 tỷ đồng) và Coteccons (kế hoạch 15.000 tỷ đồng).

Mới đây, Ricons cũng lần đầu cán ngưỡng doanh thu 10.000 tỷ đồng. Năm 2022, Công ty cho biết đã thực hiện 45 dự án từ Bắc vào Nam, đồng thời hoàn thành và bàn giao một số dự án. Ông Trần Quang Quân – Tổng Giám đốc Ricons - chia sẻ: “Năm 2023 sẽ còn nhiều thách thức, tuy nhiên với sự đoàn kết, đồng tâm, tôi tin tưởng rằng mọi khó khăn sẽ chỉ là tạm thời”.

Trong 9 tháng đầu năm nay, Tập đoàn xây dựng Hoà Bình đạt 10.904,5 tỷ doanh thu, công ty đặt kế hoạch 17.500 tỷ đồng cho năm 2022. Coteccons đạt 8.307 tỷ đồng doanh thu (trên kế hoạch 15.000 tỷ đồng cho năm 2022).

Có thể thấy, Newtecons và Ricons đang "đe dọa" vị trí của Coteccons trong top nhà thầu lớn nhất.

Về ông Nguyễn Bá Dương, sau sự cố Coteccons, một năm trở lại đây ông cho thấy sự quyết tâm trở lại khi xuất hiện nhiều hơn tại hai đơn vị là Newtecons và SOL E&C. Trong đó, SOL E&C cũng gây chú ý khi liên tục trúng thầu hàng loạt dự án như Sun Grand Marina Hạ Long (Sun Group), Sanctuary Hồ Tràm - Hải Vương Tourism, Thành phố Cà phê của Tập đoàn Trung Nguyên…

Mới nhất, SOL E&C còn bắt tay "vua giày" Nguyễn Đức Thuấn trong dự án nghìn tỷ ở Hội An. Theo giới thiệu, Mai House Hội An có quy hoạch dự kiến 500 căn hộ và các khu khác sạn, nhà hàng cao cấp, riêng sân golf được định giá khoảng 25,5 triệu USD. SOL E&C sẽ đảm nhận hạng mục thi công kết cấu phần thô và cơ điện (giai đoạn đầu) cho khối đế (04 tầng), khối khách sạn (37 tầng) và tầng mái. Tiến độ thi công dự kiến là gần 22 tháng. Chia sẻ tại lễ khởi công, ông Dương tin tưởng dự án này sẽ trở thành một biểu tượng của Quảng Nam.