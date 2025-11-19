Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ra chợ thấy 4 loại rau này, mạnh dạn nhắm mắt MUA LUÔN

19-11-2025 - 10:08 AM | Sống

4 loại rau này dễ chế biến, giàu dinh dưỡng lại có giá rẻ.

Thời điểm cuối năm là lúc nhiều loại rau xanh phát triển mạnh, tươi ngon nhất trong năm. Giữa vô vàn lựa chọn trên thị trường, có 4 loại rau được khuyên nên ưu tiên không chỉ bởi cách chế biến đơn giản, dễ ăn và hợp khẩu vị của phần lớn gia đình, mà còn nhờ giá cả hợp lý và hàm lượng dinh dưỡng cao. Lựa chọn rau đúng mùa không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn giảm nguy cơ tiếp xúc với hóa chất hay thuốc trừ sâu, mang lại bữa ăn an toàn và lành mạnh cho cả nhà.

1. Cải cúc

Cải cúc là một trong những loại rau không thể bỏ qua vào thời điểm cuối năm, đặc biệt là khi tiết trời se lạnh ở miền Bắc. Loại rau này có lá mảnh, xanh tươi, mọng nước và mùi thơm đặc trưng rất dễ nhận biết. Cải cúc không chỉ mềm, dễ nấu mà còn giữ được vị ngọt tự nhiên khi luộc, xào hay nấu canh. Điều khiến cải cúc trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều gia đình là khả năng chịu rét tốt, sinh trưởng nhanh và ít bị sâu bệnh, nhờ vậy người tiêu dùng có thể yên tâm về chất lượng. Giá thành cũng hợp lý, thường chỉ dao động vài chục nghìn đồng một bó, vừa túi tiền nhưng vẫn đảm bảo rau tươi ngon. Với những món canh nóng hổi hay lẩu cuối năm, một ít cải cúc là đủ để làm dậy mùi thơm và tạo màu xanh bắt mắt, góp phần mang không khí ấm áp vào bữa ăn gia đình.

Ra chợ thấy 4 loại rau này, mạnh dạn nhắm mắt MUA LUÔN- Ảnh 1.

2. Cải xanh và cải ngọt

Những loại cải này vừa dễ ăn, vừa chế biến linh hoạt, từ luộc, xào, nấu canh cho đến làm salad trộn đều ngon. Đặc biệt, cải xanh và cải ngọt giàu vitamin, khoáng chất, rất tốt cho sức khỏe gia đình. Chọn rau tại các chợ nông sản hoặc khu vườn sạch giúp bạn tránh được lượng thuốc trừ sâu thường dùng trong mùa rau ngoài trời, đồng thời giá cả cũng vừa phải, không quá cao.

Ra chợ thấy 4 loại rau này, mạnh dạn nhắm mắt MUA LUÔN- Ảnh 2.

3. Rau lang

Rau lang là một loại rau mùa mưa được nhiều người ưa thích vì mềm, dễ nấu và mang lại hương vị đặc trưng. Rau lang giàu vitamin A, C và chất xơ, tốt cho hệ tiêu hóa. Điểm thuận lợi là vào mùa, rau lang mọc dày, giá rẻ, ít cần can thiệp hóa chất. Chế biến rau lang cũng đơn giản, có thể nấu canh với tôm, xào với thịt hoặc luộc chấm nước mắm đều ngon và giữ nguyên vị ngọt tự nhiên.

Ra chợ thấy 4 loại rau này, mạnh dạn nhắm mắt MUA LUÔN- Ảnh 3.

4. Rau đay

Rau đay lá mềm, chứa nhiều chất nhầy tự nhiên tốt cho tiêu hóa, thích hợp nấu canh hoặc nấu với thịt băm. Rau đay vào mùa thường mọc nhiều, giá rẻ và dễ tìm. Khi chọn mua, nên lấy những lá còn tươi, màu xanh đậm, không bị héo hay vàng úa để món ăn vừa ngon vừa bổ dưỡng. Rau đay còn được nhiều người yêu thích vì dễ nấu, kết hợp với các món ăn khác để tăng độ sánh mịn và mùi thơm tự nhiên.

Ra chợ thấy 4 loại rau này, mạnh dạn nhắm mắt MUA LUÔN- Ảnh 4.

Ngoài việc chọn rau đúng mùa, việc sơ chế và bảo quản cũng quan trọng để đảm bảo an toàn và giữ nguyên chất dinh dưỡng. Trước khi nấu, nên rửa sạch rau, ngâm nước muối loãng hoặc nước vo gạo khoảng 10-15 phút để loại bỏ bụi bẩn và tạp chất còn sót lại. Rau nên chế biến ngay trong ngày để giữ độ tươi ngon và tránh mất đi vitamin. Đối với những loại rau dễ héo như cải xanh hay rau muống, bạn có thể để trong túi ni lông đục lỗ hoặc hộp nhựa có nắp kín, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh, hạn chế tiếp xúc với không khí quá lâu.

4 loại rau củ dễ bị "phù phép" bằng hóa chất, càng đẹp càng độc hại


Theo Phác Thái Anh

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
4 loại rau

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngôi trường "độc nhất" trên thế giới, cát-xê 0 đồng cho Đen Vâu, H'Hen Niê và lời hứa danh dự của một tập đoàn

Ngôi trường "độc nhất" trên thế giới, cát-xê 0 đồng cho Đen Vâu, H'Hen Niê và lời hứa danh dự của một tập đoàn Nổi bật

Cận cảnh Thuỳ Tiên bị còng tay áp giải đến toà, mặc áo màu xanh đặc biệt gây chú ý

Cận cảnh Thuỳ Tiên bị còng tay áp giải đến toà, mặc áo màu xanh đặc biệt gây chú ý Nổi bật

“Khi người phụ nữ đi học, cả một thế hệ thay đổi”

“Khi người phụ nữ đi học, cả một thế hệ thay đổi”

10:00 , 19/11/2025
Vì rau đắt hơn thịt nên càng cần chọn đúng: Ăn 3 loại rau cực giàu collagen này vừa đẹp da, lại bảo vệ tim mạch, thần kinh

Vì rau đắt hơn thịt nên càng cần chọn đúng: Ăn 3 loại rau cực giàu collagen này vừa đẹp da, lại bảo vệ tim mạch, thần kinh

09:55 , 19/11/2025
Loạt hiện tượng lạ xảy ra ở các trung tâm thương mại lớn tại Hà Nội: Ai cũng có thể thành nạn nhân

Loạt hiện tượng lạ xảy ra ở các trung tâm thương mại lớn tại Hà Nội: Ai cũng có thể thành nạn nhân

09:45 , 19/11/2025
Bức ảnh đen trắng tưởng bình thường nhưng hé lộ cậu bé 15 tuổi từng khiến cả Việt Nam ngỡ ngàng, U60 giới học thuật vẫn nể khi nhắc tên

Bức ảnh đen trắng tưởng bình thường nhưng hé lộ cậu bé 15 tuổi từng khiến cả Việt Nam ngỡ ngàng, U60 giới học thuật vẫn nể khi nhắc tên

09:30 , 19/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên