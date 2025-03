Ra mắt iPad Gen 11: Dùng chip iPhone 15, bộ nhớ gấp đôi, không hỗ trợ Apple Intelligence, giá từ 9,99 triệu đồng

Bên cạnh iPad Air 2025 chạy chip M3, Apple còn giới thiệu thêm mẫu iPad thế hệ thứ 11 với những nâng cấp về phần cứng, trong khi vẫn giữ nguyên thiết kế so với thế hệ trước. Điểm đáng chú ý nhất trên mẫu iPad này là con chip A16 Bionic, mang lại hiệu suất mạnh mẽ hơn so với chip A14 trên phiên bản trước. Tuy nhiên, sản phẩm này không được trang bị các tính năng Apple Intelligence do giới hạn về phần cứng.

Nâng cấp hiệu năng, gấp đôi bộ nhớ

Mẫu iPad thế hệ mới vẫn giữ thiết kế viền mỏng cùng màn hình lớn, tương đồng với thế hệ Gen 10. Máy sử dụng cổng USB-C và có camera đơn ở mặt sau. Một thay đổi quan trọng trên sản phẩm lần này là việc Apple đã nâng cấp bộ nhớ trong của iPad từ mức khởi điểm 64GB lên 128GB, mang đến không gian lưu trữ rộng rãi hơn cho người dùng. Ngoài ra, thiết bị còn có các tùy chọn bộ nhớ 256GB và 512GB.

Về hiệu năng, chip A16 Bionic giúp iPad thế hệ thứ 11 đạt hiệu suất cao hơn khoảng 30% so với iPad thế hệ 10 dùng chip A14. So với iPad chạy A13 Bionic, hiệu suất tổng thể tăng lên tới 50%. Apple cũng nhấn mạnh rằng mẫu iPad mới có hiệu năng nhanh hơn ít nhất 6 lần so với một trong những mẫu tablet Android bán chạy nhất hiện nay.

Không có Apple Intelligence

Mặc dù chạy iOS 18 và hỗ trợ đầy đủ các tính năng mới của hệ điều hành này, iPad thế hệ thứ 11 lại không hỗ trợ các tính năng Apple Intelligence. Lý do chính là con chip A16 Bionic không đáp ứng đủ tiêu chuẩn phần cứng cần thiết cho những tính năng AI tiên tiến mà Apple đang triển khai trên các thiết bị cao cấp hơn. Điều này khiến iPad mới trở thành một trong số ít thiết bị Apple gần đây không được trang bị các khả năng AI.

iPad thế hệ 11 cũng sẽ hỗ trợ Apple Pencil (USB-C) và tương thích với bàn phím Magic Keyboard Folio.

Giá bán

Về giá bán, phiên bản Wi-Fi có mức giá khởi điểm 349 USD (9,99 triệu đồng tại Việt Nam), trong khi bản hỗ trợ 5G có giá 499 USD (13,99 triệu đồng tại Việt Nam). Sản phẩm có bốn tùy chọn màu sắc là Xanh, Vàng, Hồng và Bạc. Người dùng Việt hiện chưa thể đặt mua chiếc iPad này mặc dù đã được công bố trên cửa hàng trực tuyến Apple Store.