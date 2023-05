Ra mắt “Virtual Influencer” của Việt Nam - Chất lượng hình ảnh siêu thực

Cơn sốt "Virtual influencer" trên toàn cầu đang diễn ra như thế nào?



Có thể bạn sẽ rất bất ngờ khi biết những người ảnh hưởng ảo đã có mặt trên thị trường hơn một thập kỷ. Bắt đầu từ năm 2011, những nhà sáng tạo Nhật Bản đã ra mắt Hatsune Miku - một ca sĩ ảo có khả năng hát, nhảy ấn tượng. Tuy nhiên, chỉ đến thời đại Metaverse nở rộ và công nghệ ngày một thăng hoa, những người ảnh hưởng ảo mới có thể đạt đến mức độ "hyper real" - giống hệt người thật.

Thị trường "người ảnh hưởng ảo" cũng nhanh chóng nở rộ trên thế giới. Theo Candid Platform, năm 2022, thị trường này đã đạt đến quy mô là 4,6 tỷ đô la và sẽ tăng 26% vào năm 2025. Tại Mỹ, 35% người tiêu dùng đã mua sản phẩm hoặc dịch vụ do những người có ảnh hưởng ảo quảng bá, 40% là Gen-Z và Millennials. "Cộng đồng virtual human" trên thế giới đang tăng trưởng nhanh chóng trong 3 năm trở lại đây. Theo Adweek, ước tính có gần 200 người ảo đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực trên toàn thế giới.

Tận dụng những lợi ích lớn của người ảnh hưởng ảo từ việc nói không với scandal, có thể tương tác 24/7 đến khả năng biến hoá ngoại hình đa dạng, các thương hiệu lớn trên thế giới đã đầu tư khủng để truyền thông sản phẩm qua kênh của những người ảnh hưởng này. Và đó đã trở thành mảnh đất màu mỡ để người ảnh hưởng ảo khai thác doanh thu. Tiêu biểu, Lil Miquela - người ảnh hưởng ảo gốc Brazil với hơn 3 triệu người theo dõi trên nền tảng Instagram đã thu về từ 6.000 đến 10.000USD cho 1 bài đăng quảng cáo của mình (theo nghiên cứu từ Padua University). Cô cũng được bình chọn là một trong những người ảnh hưởng nổi tiếng nhất trên mạng xã hội, đứng ngang hàng cùng Donald Trump và Kayne West. Những người ảo nổi tiếng khác như Imma Gram (Nhật Bản), Rozy Oh (Hàn Quốc) cũng trở thành gương mặt đại diện của các nhãn hàng nghìn tỷ đô như Ikea, Samsung, Porsche, Channel...

Rozy Oh - Người ảo của Hàn Quốc với gương mặt cá tính nổi bật.

Như vậy, "virtual influencer" đang trở thành "cơn sốt" trên toàn cầu và lan tỏa ảnh hưởng trong rất nhiều lĩnh vực, đặc biệt là giải trí, thời trang, quảng cáo,…

Công nghệ tạo ra người ảo: Việt Nam đứng hàng top đầu!

Việc tạo dựng nên những người ảnh hưởng ảo với những hình ảnh, chuyển động như thật dựa phần lớn vào công nghệ CGI, 3D scanning và "motion capture" cùng những phần mềm chuyên dụng như Houdini, Maya và Unreal Engine. Tuy nhiên, việc sản xuất hình ảnh của "virtual influencer" còn phụ thuộc nhiều vào độ tỉ mỉ của khâu đồ hoạ, tay nghề của nghệ sĩ. Càng đạt đến mức độ "siêu thực" thì càng đòi hỏi sự kết hợp giữa hiểu biết sâu về công nghệ tiên tiến và chuyên môn cao về mỹ thuật.

Hiện nay, trên thị trường, độ chân thực của người ảnh hưởng ảo được chia thành 3 mức độ: Hoạt hình (animated) - người ảo với tỷ lệ cơ thể không khớp với người thực, đồ hoạ thiên nhiều về tạo hình 3D, bán thực (semi-real) - người ảo có tỷ lệ cơ thể khớp với người thực, tuy nhiên có thể dễ dàng nhận ra sự "ảo" thông qua chất liệu làn da, mái tóc, đôi mắt; và siêu thực (hyper-real) - người ảo có chất lượng tạo hình giống hệt người thật, khó có thể nhận ra họ là người ảo nếu không phân tích tỉ mỉ từng chi tiết. Nhiều virtual human nổi tiếng trên thế giới như Lil Miquela của Mỹ, AiLynn của Thái Lan hay Naevis (một thành viên ảo của nhóm nhạc Aespa) của Hàn Quốc vẫn gặp vấn đề với chất lượng visual có phần kém thực.

AiLynn - người ảo Thái Lan.

Tại Việt Nam, kỷ nguyên người ảo đã đạt được bước tiến vượt bậc với sự xuất hiện của Vi An - người ảnh hưởng ảo "made in Vietnam" với tạo hình siêu thực, chất lượng vượt trội so với người ảnh hưởng ảo của Mỹ, Thái; tiệm cận với tiêu chuẩn của Hàn Quốc, Nhật Bản. Khác với các đàn anh, đàn chị đi trước, Vi An được tạo hình tỉ mỉ từ làn da, mái tóc, ánh mắt cho đến quần áo - rất khó đế nhận ra những hình ảnh của cô được tạo hình bằng công nghệ CGI.

Vi An và một số hình ảnh của cô.

Dễ dàng nhận ra Vi An có sự khác biệt lớn trong tạo hình so với những bậc anh - chị người ảo đi trước tại thị trường Việt:



VIE - Virtual Brand Ambassador (đại sứ thương hiệu ảo) của ngân hàng VIB.

Michau và Damsan - 2 ca sĩ ảo của Việt Nam ra mắt MV âm nhạc trong năm 2022.

Vi An được biết đến là một người mẫu ảo và một nhà sáng tạo nội dung. Vi An hoạt động chủ yếu trên nền tảng Instagram với cộng đồng hơn 38K followers. Vi An đã hợp tác cùng thương hiệu Viettel và trở thành đại sứ thương hiệu được ra mắt chính thức trong sự kiện đại nhạc nhạc hội Viettel Y-Fest: "Công nghệ từ trái tim" diễn ra vào ngày 21.05 vừa qua tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM).

Vi An xuất hiện tại đại nhạc hội Viettel Y-Fest (thay ảnh khi có hình ảnh tại đại nhạc hội).

Hé lộ chân dung nhà sản xuất đứng sau sự ra đời của Vi An - người ảo siêu thực tại Việt Nam

Được biết, đội ngũ đứng sau Vi An là ADT Creative - Agency tiên phong trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ vào các giải pháp marketing. ADT Creative là cái tên kỳ lân trong ngành quảng cáo với đội ngũ nhân sự trẻ trung, sáng tạo và năng lực cốt lõi về mặt công nghệ. Đội ngũ đã ngày đêm mất ăn mất ngủ xây dựng hình ảnh cho Vi An, và đang dày công định hướng tính cách, câu chuyện xung quanh cho cô nàng.

Đại diện ADT Creative chia sẻ về quá trình tạo ra Vi An - người ảo đạt chất lượng siêu thực: "Để đạt được chất lượng cao nhất ở mức độ hyper-real này, quá trình sản xuất Vi An phải được thực hiện vô cùng tỉ mỉ và kỹ lưỡng trong nhiều giờ đồng hồ".

Clip ra mắt ấn tượng của Vi An được ADT Creative dựng hoàn toàn bằng công nghệ CGI.

Bên cạnh đó, ADT Creative tiếp tục chứng minh được trình độ năng lực "ngang hàng" với thế giới trong lĩnh vực tạo người ảo khi ứng dụng thành công các hệ thống motion capture đa dạng để tạo ra những cử chỉ - thứ được coi là "sự sống" của các Virtual Human. Cùng với đó là việc sử dụng một trong những xu thế công nghệ được quan tâm và phát triển nhất hiện nay - AI hay cụ thể là Machine learning để tạo ra giọng nói và khả năng tương tác của nhân vật với khán giả.

Kết lại, sự xuất hiện của Vi An - người ảo với chất lượng hyper-realistic - chính là tín hiệu đáng mừng, chứng minh thế mạnh về nhân sự và công nghệ của Việt Nam trên thị trường quốc tế. Nhờ đó, mở ra nhiều cơ hội phát triển của ngành công nghiệp người ảnh hưởng ảo và đem đến tiềm năng khai thác trong đa lĩnh vực.