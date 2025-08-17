Ra ngân hàng chuyển tiền, cụ ông giữ lại 2,8 tỷ đồng chỉ nhờ một cuộc gọi

Không khí bên trong quầy giao dịch ngân hàng bỗng trở nên căng thẳng. Một cụ ông với mái tóc bạc trắng đang yêu cầu rút toàn bộ số tiền tiết kiệm cả đời: 800.000 nhân dân tệ (khoảng 2.8 tỷ VNĐ). Trước câu hỏi về mục đích sử dụng, ông chỉ im lặng và lảng tránh. Linh cảm có điều chẳng lành, nhân viên giao dịch đã bí mật thực hiện một cuộc gọi. Đó là một cuộc gọi định mệnh, đã cứu cụ ông khỏi việc tự tay trao gia tài của mình cho kẻ lừa đảo.

Ảnh minh họa

Nhưng để hiểu được sự kiên quyết của ông lúc đó, cần phải quay ngược lại câu chuyện từ vài ngày trước.

Mọi chuyện bắt đầu khi cụ ông lướt xem các video ngắn trên mạng và tình cờ thấy một đường link về "đầu tư tài chính". Sau khi nhấp vào, một "nhân viên chăm sóc khách hàng" đã giới thiệu cho ông một "app chứng khoán", khẳng định có "thông tin nội bộ" giúp "chắc chắn có lãi, không bao giờ lỗ".

Ngày qua ngày, kẻ lừa đảo kiên nhẫn xây dựng lòng tin, gửi cho ông những hình ảnh về lợi nhuận giả, những biểu đồ tăng trưởng được photoshop cẩn thận. Khi cảm thấy "con mồi" đã hoàn toàn tin tưởng, hắn bắt đầu bước đi quyết định.

Kẻ lừa đảo đã đưa ra một yêu cầu kỳ lạ: hắn nói rằng việc chuyển khoản số tiền lớn qua hệ thống ngân hàng rất phức tạp và dễ bị giám sát. Thay vào đó, hắn yêu cầu cụ ông hãy rút toàn bộ 800.000 nhân dân tệ tiền mặt và sẽ cho một chiếc xe công nghệ đến tận nơi để nhận tiền. Đây là một thủ đoạn cực kỳ tinh vi nhằm xóa sạch dấu vết giao dịch.

Tin tưởng tuyệt đối vào "chuyên gia" của mình, cụ ông đã lập tức ra ngân hàng. Chính tại đây, sự kiên quyết lạ thường của ông đã khiến các nhân viên giao dịch phải đặt dấu hỏi. Họ được đào tạo để nhận biết những dấu hiệu bất thường của các vụ lừa đảo qua mạng, và trường hợp của cụ ông có đầy đủ những yếu tố khiến cảnh sát nghi ngờ có liên quan đến vấn đề này. Cuộc gọi tới đồn cảnh sát Lý Gia thuộc Phân cục Công an Sa Hà Khẩu (Trung Quốc) đã được thực hiện ngay sau đó.

Cảnh sát nhanh chóng có mặt, nhưng ban đầu, cụ ông vẫn một mực che giấu, trả lời ấp úng rằng mình rút tiền cho người thân vay gấp. Nhận thấy không thể thuyết phục ông ngay tại chỗ, và để đảm bảo an toàn cho tài sản của ông, cảnh sát đã quyết định mời ông về đồn làm việc, đồng thời liên hệ với gia đình để cùng hỗ trợ.

Tại đồn cảnh sát, ông cụ đã được giải thích cặn kẽ về các thủ đoạn lừa đảo phổ biến, đưa ra những ví dụ về các nạn nhân đã mất trắng tài sản chỉ vì tin vào những lời hứa hẹn tương tự. Dần dần, bức tường phòng thủ của cụ ông sụp đổ. Ông bắt đầu tin tưởng cảnh sát và kể lại toàn bộ câu chuyện. Khi những lời giải thích của cảnh sát khớp với từng chi tiết trong màn kịch mà ông đã trải qua, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra trên trán ông. Ông bừng tỉnh, nhận ra mình đã suýt chút nữa tự tay ném đi số tiền mà ông đã dành cả đời để tích cóp. Lúc này, ông cũng được biết chính cuộc gọi của nhân viên giao dịch đã giúp mình tránh được bẫy lừa đảo.

Cảnh sát nơi ông cụ sinh sống sau đó cũng đưa ra cảnh báo khẩn cấp đến người dân ngay sau đó, nhấn mạnh về vấn đề lừa đảo nhắm vào người cao tuổi. Người dân cần cảnh giác đối với tội phạm lừa đảo nhắm vào người cao tuổi. Cần cân nhắc kỹ lưỡng việc để người cao tuổi sử dụng các ứng dụng ngân hàng hoặc liên kết tài khoản ngân hàng để tránh bị lừa đảo. Đồng thời, khi người cao tuổi nhận được các cuộc gọi hoặc tin nhắn có dấu hiệu lừa đảo, cần thông báo ngay cho con cháu, người thân để được hỗ trợ và giải quyết. Nếu phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, cần trình báo ngay với cơ quan công an để được điều tra và xử lý.