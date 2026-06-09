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Ra quyết định khởi tố chủ kho hàng thời trang Trần Minh Lộc SN 1992

| | Xã hội

Trần Minh Lộc SN 1992 bị khởi tố về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” theo quy định tại Điều 226 Bộ luật hình sự.

Ngày 05/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an thành phố Đồng Nai đã ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Văn Hà Hiếu, sinh năm: 1998, quê tỉnh Ninh Bình và Trần Minh Lộc, sinh năm: 1992, ngụ phường Long Bình, thành phố Đồng Nai về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” theo quy định tại Điều 226 Bộ luật hình sự.

Trước đó, ngày 19/5/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Chi Cục quản lý thị trường thành phố Đồng Nai tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về thương mại tại kho hàng do ông Vũ Văn Hà Hiếu làm chủ, tại địa chỉ khu phố 3, Phường Trấn Biên, TP. Đồng Nai và kho hàng do ông Trần Minh Lộc làm chủ, địa chỉ khu phố 12, phường Long Bình, TP. Đồng Nai.

Qua kiểm tra phát hiện 02 kho hàng đang tàng trữ, kinh doanh số lượng lớn hàng hóa các thương hiệu nổi tiếng được bảo hộ tại Việt Nam như Gucci, Louis Vuitton, Burberry, Dior, Hermes, Chanel, Lacoste, Dolce & Gabbana, Balenciaga… gồm quần áo, giày dép, túi xách các loại.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ 1.430 sản phẩm với tổng giá trị niêm yết gần 649 triệu đồng. Chủ hộ kinh doanh không xuất trình được hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, các đối tượng khai nhận mua số hàng giả mạo nhãn hiệu này từ các hội nhóm online, không có hóa đơn, chứng từ gì chứng minh nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm và biết các sản phẩm mình kinh doanh là hàng giả mạo nhãn hiệu nhưng vì giá thấp hơn hàng chính hãng, dễ tiêu thụ và lợi nhuận cao nên đã kinh doanh mặt hàng này để kiếm thêm thu nhập.

Theo Chi Chi

Phụ nữ mới

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