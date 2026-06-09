Ra quyết định khởi tố đối tượng môi giới nhà ở xã hội Nguyễn Thị Lan Hương SN 1991

Từ công tác bám sát địa bàn và nắm bắt tình hình thực tế, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện ra các dấu hiệu sai phạm liên quan đến việc giả mạo hồ sơ của những khách hàng nộp đăng ký mua nhà ở xã hội. Các sai phạm này xảy ra trực tiếp tại hai dự án: Dự án Ecohome Sông Thương và Dự án Vegahome Quang Châu.

Báo Tiền Phong dẫn thông tin kết quả xác minh và điều tra ban đầu của công an chỉ rõ, kể từ thời điểm tháng 10/2025, đối tượng Phạm Văn Hưng (sinh năm 1979, trú tại phường Tân An) đã chủ động cấu kết, móc nối với Nguyễn Thị Bình (sinh năm 1983, ngụ tại phường Tiền Phong) và Nguyễn Bá Toản (sinh năm 1983) – người giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và xây lắp Gia Phát.

Nhóm này đã hợp tác thực hiện hành vi làm giả trọn vẹn 6 bộ hồ sơ cho các khách hàng có nhu cầu mua nhà ở xã hội tại dự án Ecohome Sông Thương. Đối với mỗi bộ hồ sơ được hợp thức hóa bằng con đường trái phép này, Hưng đứng ra thu lợi bất chính một khoản tiền dao động từ 1 triệu đến 5 triệu đồng.

Theo VOV News, khi mở rộng bóc tách đường dây, cơ quan chức năng còn làm rõ sai phạm độc lập của Phùng Đức Quyền (sinh năm 1991, cư trú tại phường Bắc Giang). Bản thân Quyền đã trực tiếp đứng ra thiết lập và làm giả 11 bộ hồ sơ.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: TPO

Chưa dừng lại ở đó, đối tượng này tiếp tục bắt tay với Nguyễn Thị Lan Hương (sinh năm 1991, cùng ngụ tại phường Bắc Giang) để làm giả thêm 3 bộ hồ sơ khác có kèm theo phần đóng dấu xác nhận giả mạo của doanh nghiệp. Mục đích của việc làm này nhằm hoàn tất các thủ tục hành chính cho khách hàng mua nhà ở xã hội tại cả hai dự án nêu trên.

Căn cứ vào hệ thống tài liệu và các chứng cứ sắc bén thu thập được, ngày 2/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã chính thức ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời khởi tố bị can đối với 5 đối tượng gồm: Phạm Văn Hưng, Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Bá Toản, Phùng Đức Quyền và Nguyễn Thị Lan Hương về tội danh “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo báo Bắc Ninh, đến ngày 4/6, cơ quan tiến hành tố tụng đã đồng loạt thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 đối tượng bao gồm: Phạm Văn Hưng, Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Bá Toản và Phùng Đức Quyền.

Đối với bị can còn lại là Nguyễn Thị Lan Hương, do đang trong thời gian nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên cơ quan điều tra đã áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú theo đúng quy định của pháp luật. Hiện tại, vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục đẩy mạnh điều tra mở rộng.