Radisson Hotel Group tăng tốc mở rộng danh mục khách sạn tại Việt Nam

Thị trường khách sạn Việt Nam tiếp tục thu hút sự quan tâm của nhiều tập đoàn quốc tế trong bối cảnh du lịch phục hồi và nhu cầu lưu trú cao cấp gia tăng. Trong xu hướng đó, Radisson Hotel Group cho biết đang đẩy mạnh hiện diện tại Việt Nam thông qua hàng loạt dự án khai trương, ký kết và mở rộng danh mục khách sạn tại nhiều địa phương.

Theo đại diện tập đoàn, hiện Radisson Hotel Group có tổng cộng 14 khách sạn với hơn 3.100 phòng đang vận hành hoặc trong quá trình phát triển tại Việt Nam. Danh mục này trải rộng ở nhiều khu vực như Mũi Né, Hạ Long, Hà Nội, Hồ Tràm, Vịnh Vân Phong hay Vũng Tàu.

Một trong những dấu mốc đáng chú ý là Radisson Resort Mui Ne vừa kỷ niệm một năm hoạt động kể từ khi khai trương vào tháng 4/2025. Cùng thời điểm đó, Radisson Blu Hotel Ha Long Bay cũng chính thức đi vào vận hành, đánh dấu sự xuất hiện của thương hiệu Radisson Blu tại Hạ Long.

Radisson Blu Hotel, Ha Long Bay – khách sạn Radisson Blu đầu tiên tại Hạ Long với 352 phòng.

Khách sạn tại Hạ Long có quy mô 352 phòng và được giới thiệu là dự án chuyển đổi thương hiệu đầu tiên của tập đoàn tại Việt Nam. Theo đại diện tập đoàn, mô hình này cho thấy tiềm năng của việc nâng cấp các tài sản khách sạn hiện hữu thông qua hợp tác thương hiệu quốc tế.

Ông Ramzy Fenianos, Giám đốc Phát triển khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Radisson Hotel Group, nhận định Việt Nam đang là một trong những thị trường khách sạn hấp dẫn tại Đông Nam Á nhờ nền tảng du lịch phát triển, hạ tầng ngày càng hoàn thiện và nhu cầu đối với các trải nghiệm lưu trú tiêu chuẩn quốc tế tiếp tục tăng.

Tại Hà Nội, tập đoàn đã ký kết dự án Radisson Hotel Westlake Hanoi vào tháng 3/2025. Đây là khách sạn đầu tiên của Radisson Hotel Group tại thủ đô, tọa lạc gần khu vực Hồ Tây và cầu Nhật Tân. Dự án có quy mô 182 phòng, nằm trong tổ hợp đa chức năng tích hợp căn hộ và khách sạn.

Radisson Hotel Westlake Hanoi – khách sạn đầu tiên của Radisson Hotel Group tại Hà Nội, sở hữu vị trí hướng Hồ Tây và là một phần của tổ hợp đa chức năng đang được phát triển tại thủ đô.

Một dự án khác cũng được bổ sung vào danh mục phát triển là Radisson Blu Resort hồ Đồng Mô - Hà Nội. Khu nghỉ dưỡng này có quy mô 108 phòng, tọa lạc trên đảo biệt lập giữa lòng hồ và kết hợp mô hình lưu trú cao cấp với biệt thự thương hiệu. Theo doanh nghiệp, dự án hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện thiết kế ý tưởng.

Bên cạnh Hà Nội và Hạ Long, Radisson Hotel Group cũng mở rộng hiện diện tại khu vực phía Nam. Trong năm 2026, tập đoàn ký kết hai khách sạn mới tại Vũng Tàu gồm Radisson Blu Hotel Vũng Tàu với 180 phòng và Park Inn by Radisson Vũng Tàu với 250 phòng.

Đây đồng thời là lần đầu tiên thương hiệu Park Inn by Radisson xuất hiện tại Việt Nam. Hai khách sạn sẽ được phát triển theo mô hình song thương hiệu tại khu vực quảng trường Tam Thắng, một trong những điểm phát triển du lịch mới của thành phố biển này.

Radisson Collection Hotel Hạ Long – dự án thuộc thương hiệu Radisson Collection đang được phát triển tại Hạ Long, vừa hoàn thành phần kết cấu chính và tiếp tục tiến tới các giai đoạn hoàn thiện tiếp theo.

Ngoài ra, Radisson Collection Hotel Hạ Long cũng đang được triển khai và vừa hoàn thành phần kết cấu chính. Theo doanh nghiệp, dự án sẽ tiếp tục bước vào giai đoạn hoàn thiện trong thời gian tới. Các kế hoạch phát triển khác tại Vịnh Vân Phong và Hồ Tràm hiện vẫn nằm trong chiến lược mở rộng dài hạn của tập đoàn tại Việt Nam.

Radisson Hotel Group cho biết việc mở rộng danh mục dự án tại Việt Nam là một phần trong chiến lược tăng trưởng dài hạn của tập đoàn tại Đông Nam Á, đồng thời phản ánh kỳ vọng vào tiềm năng phát triển của thị trường du lịch và nghỉ dưỡng trong nước.