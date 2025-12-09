Rán cá đừng chỉ đổ mỗi dầu vào chảo: Thêm đúng 2 thứ này, không bắn dầu, không dính chảo, cá lại giòn thơm

Đối với nhiều người, rán cá là “ác mộng”. Bởi cá dễ dính chảo, bắn dầu và thành phẩm đôi khi bị nát hoặc không vàng giòn như mong muốn. Theo Sohu, các đầu bếp cho biết, chỉ cần thêm đúng hai nguyên liệu quen thuộc ngay từ bước đầu tiên, quá trình rán cá sẽ dễ dàng hơn nhiều. Khi đó, miếng cá vẫn nguyên vẹn, giòn rụm và hạn chế tối đa dầu bắn.

Cho muối vào chảo – mẹo giảm bắn dầu và chống dính tự nhiên

Nhiều đầu bếp cho biết rắc một lớp muối mỏng xuống đáy chảo trước khi làm nóng dầu là cách đơn giản nhưng hiệu quả cao. Muối có tác dụng hút ẩm nhẹ, giúp giảm hiện tượng nước bốc hơi mạnh khi tiếp xúc với dầu nóng.

Thực tế, cá tươi chứa khá nhiều nước, đặc biệt là bề mặt thịt cá sau khi rửa. Khi đưa cá còn ẩm vào chảo dầu, hơi nước gặp nhiệt độ cao sẽ nổ mạnh, gây bắn dầu và làm cá dễ dính. Lớp muối rang nóng giúp “hút bớt” phần ẩm này, đồng thời tạo một lớp màng chống dính tự nhiên giữa đáy chảo và miếng cá.

Cách làm rất đơn giản: làm nóng chảo, rắc một nhúm muối hạt đều đáy chảo, để muối nóng khoảng 20–30 giây rồi mới cho dầu. Khi dầu sôi, đặt cá vào rán như bình thường. Nhờ lớp muối đã làm khô bề mặt chảo, miếng cá ít bị dính và hạn chế dầu văng ra ngoài.

Thêm một ít bột vào cá để miếng cá vàng giòn, không vỡ nát

Nguyên liệu thứ hai giúp món cá rán đẹp mắt và dễ rán hơn chính là bột. Người nội trợ có thể dùng bất kể dòng bột nào có sẵn trong căn bếp của gia đình mình như bột mì, bột năng, bột ngô hay bột chiên giòn. Lớp bột mỏng này sẽ bao quanh miếng cá tạo lớp áo bảo vệ, hạn chế việc tiếp xúc giữa thịt cá và mặt chảo, nhờ đó giảm nguy cơ dính và vỡ.

Ngoài ra, bột mì còn giữ nước bên trong thịt cá, hạn chế việc bắn dầu, vừa tạo lớp vỏ giòn rụm bên ngoài. Đây cũng là lý do nhiều nhà hàng hầu như không gặp tình trạng cá bị nát khi rán.

Để hiệu quả rõ rệt, người nội trợ nên thấm khô phần nước dính trên bề mặt cá, sau đó tẩm một lớp bột thật mỏng, vỗ nhẹ để tránh bột quá dày. Khi thả cá vào chảo, lớp bột bọc bên ngoài sẽ giữ form miếng cá, giúp việc lật trở dễ dàng hơn.

Một số lưu ý nhỏ giúp rán cá hoàn hảo

Ngoài hai “trợ thủ” muối và bột, các đầu bếp cũng khuyến nghị một số lưu ý quan trọng:

- Làm cá thật khô trước khi rán: Dùng khăn giấy thấm kỹ nước trên bề mặt cá. Cá càng khô thì càng ít bắn dầu.

- Để dầu thật nóng rồi mới cho cá vào: Khi dầu đạt độ sôi, lớp ngoài cá se mặt nhanh hơn, giúp chống dính tốt hơn.

- Không lật cá quá sớm: Nhiều người thấy cá hơi xém là lật ngay, khiến da cá bị bong và dính lại đáy chảo. Bạn chỉ nên lật khi thấy cạnh cá đã vàng rõ, mặt dưới đã cứng lại.

- Ưu tiên sử dụng chảo chống dính hoặc chảo gang: Hai loại chảo này giữ nhiệt ổn định, giúp cá chín đều và hạn chế bắn.

Rán cá không hề khó nếu hiểu đúng nguyên lý: giảm ẩm, tăng độ khô và tạo lớp màng bảo vệ cho miếng cá. Thêm một nhúm muối vào chảo và phủ một lớp bột mỏng lên cá trước khi rán là hai thao tác chỉ mất vài chục giây nhưng có thể thay đổi hoàn toàn thành phẩm. Nhờ đó, miếng cá vàng giòn, không dính chảo, không bắn dầu và giữ nguyên hình dáng đẹp mắt.