Resort có casino 4 tỷ USD tại Hội An về tay ai sau khi vua sòng bạc Macau ngồi tù?

Theo thông báo vào ngày 30/1 của công ty TNHH Phát triển Nam Hội An (HASD), ông Steven Wolstenholme - người đã đảm nhiệm vị trí Chủ tịch, CEO HASD trong 7 năm qua, rời vị trí này khi hợp đồng của ông kết thúc.



Chủ sở hữu khu nghỉ dưỡng Hoiana cũng thông báo do có thay đổi trong cơ cấu cổ đông và việc huy động thêm vốn, hiện tại Tập đoàn VMS (VMS Group) nắm 75% vốn của HASD.

Theo đó, ông Benny Chong, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn VMS, được bổ nhiệm làm Chủ tịch HASD. Vị trí CEO Nam Hội An sẽ do ông Alan Teo đảm nhiệm.



Benny Chong cũng là nhà sáng lập VMS Investment Group có trụ sở tại Hong Kong từ năm 2006. Hiện VMS là quỹ đầu tư lớn trong khu vực với danh mục đa dạng. Ông Chong đã có 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính với doanh nghiệp ở Trung Quốc, Hong Kong và các thị trường quốc tế khác.

VMS Investment Group là công ty có quan hệ mật thiết với tập đoàn Chow Tai Fook (Chu Đại Phúc) của gia đình cố tỷ phú Hồng Kông Cheng Yu-Tung (Trịnh Dụ Đồng), trong đó có sự hợp tác tại khu nghỉ dưỡng Hoiana nói trên.

Truyền thông nước ngoài từng đề cập, VMS được thành lập vào năm 2006 với sự hỗ trợ của gia đình Cheng.

Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An (HASD) được biết đến chủ đầu tư của dự án Hoiana Resort & Golf. Doanh nghiệp này được thành lập vào năm 2010 còn dự án bắt đầu được triển khai vào năm 2016, có giấy phép hoạt động tới năm 2080, được phát triển trên diện tích gần 1.000 ha theo nhiều giai đoạn trong thời gian 13 năm.



Vào tháng 2/2021, công ty này giảm vốn điều lệ từ 15.600 tỷ đồng (800 triệu USD) xuống còn 3.896 tỷ đồng. Sau đó, qua 10 lần tăng vốn, đến tháng 11/2023, vốn điều lệ của công ty là 6.389 tỷ đồng (tương đương 279 triệu USD).

Khu phức hợp nghỉ dưỡng Hoiana Resort&Golf ban đầu là một dự án liên doanh giữa Công ty quản lý quỹ VinaCapital và tập đoàn kinh doanh sòng bạc Genting đến từ Malaysia. Sau đó Genting đã rút lui vì không đạt được thoả thuận cho phép người Việt vào chơi trong sòng bạc.



Thay thế cho Genting là Chow Tai Fook (Chu Đại Phúc) và Suncity Group. Chow Tai Fook là Tập đoàn trang sức, bất động sản nổi tiếng do cố tỷ phú Hồng Kông Cheng Yu-Tung (Trịnh Dụ Đồng) sáng lập. Còn Suncity Group (sau này đổi tên thành LET Group) là Tập đoàn do Alvin Châu, người được mệnh danh là Vua sòng bạc Macau sáng lập.

Vua sòng bạc Alvin Chau.

Cơ cấu cổ đông trong liên doanh sở hữu dự án ban đầu bao gồm Công ty Gold Yield Enterprises Ltd (GYE) nắm giữ 68,09% cổ phần và nhóm VinaCapital nắm giữ 31,91% cổ phần. Trong đó, LET Group và Chow Tai Fook mỗi bên chia đều tỷ lệ sở hữu tại GYE, tương đương khoảng 34% lợi ích tại dự án.



Đầu năm 2023, Alvin Chau đã bị kết án 18 năm tù. Thông tin trên truyền thông quốc tế hồi tháng 7/2023 cho hay, Chow Tai Fook Enterprises mua lại cổ phần của LET Group tại Hoiana Resort&Golf.

Dự án Hoiana Resort & Golf có tổng vốn đầu tư hơn 81.200 tỷ đồng, tương đương 4 tỷ USD. Hoiana được khởi công vào tháng 4/2016. Dự án có diện tích hơn 985 ha, thuộc địa phận xã Duy Hải, Duy Nghĩa (huyện Duy Xuyên) và xã Bình Dương (huyện Thăng Bình).



Hoiana sở hữu vị trí gần sân bay quốc tế Đà Nẵng, cách không xa phố cổ Hội An và thánh địa Mỹ Sơn, cũng như khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm. Dự án cũng là công trình có vốn đầu tư lớn nhất tỉnh Quảng Nam đến nay.



Dự án này gồm nhiều hạng mục như khu kinh doanh trò chơi có thưởng, kinh doanh du lịch nghỉ dưỡng phức hợp, sân golf, vui chơi giải trí... Tiến độ dự án được chia thành 7 giai đoạn, dự kiến hoàn thành vào năm 2029. Đến nay, dự án đã hoàn thành và đưa vào vận hành một phần, bao gồm khu khách sạn và casino.