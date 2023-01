Rét đậm, người dân co ro đốt lửa giữa phố tìm hơi ấm

Lạnh kèm theo mưa nhỏ tại thành phố Vinh (Nghệ An) khiến mọi người co ro trong giá lạnh, nhất là với những người lao động phải làm việc ngoài trời hay khi đêm xuống. Nền nhiệt được ghi nhận từ 12-14 độ C. Càng về đêm, nhiệt độ càng giảm.

Trên nhiều tuyến phố ở thành phố Vinh như 72m, Đại lộ Lê Nin... dễ dàng bắt gặp những đống lửa lớn ngay trên vỉa hè để sưởi ấm.

Với nguyên liệu là ít củi khô ven đường, người lao động trên phố đốt một đống lửa để sưởi ấm trong cái lạnh tê tái.

Những đốm lửa bập bùng giúp những người lao động tạm xua đi giá lạnh khi phải vật lộn với cuộc sống mưu sinh.

Đốt lửa sưởi ấm trên đường Đại lộ Lê Nin.

"Hai anh em xuống Vinh bán quất được một tuần nay. Hai ngày qua, trời rét đậm kèm theo mưa phùn, chúng tôi phải đốt lửa để sưởi ấm”, anh Nguyễn Hùng, tiểu thương bán quất ở TP Vinh chia sẻ.

Càng về đêm càng lạnh giá và rét buốt.

Giá rét kèm mưa khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn.

Người dân đốt lửa sưởi ấm trong ngày rét đậm, rét hại

Tại khu vực bán hoa, cây cảnh ngày Tết, những ngọn lửa được thắp lên để sưởi ấm trong đêm giá rét

Trước những túp lều được dựng tạm bợ để canh đào, quất ngày Tết, người dân đốt lửa tìm hơi ấm.