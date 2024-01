Rever "bắt tay" Gamuda Land, phân phối chiến lược dự án Eaton Park

Eaton Park - dự án mặt tiền đại lộ Mai Chí Thọ



Khởi công vào tháng 12/2023, Eaton Park tọa lạc tại Đại lộ Mai Chí Thọ, thuộc phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. Sở hữu vị trí kết nối giao thông liên vùng, tâm điểm của các tuyến đường huyết mạch: kết nối trực tiếp với hầm Thủ Thiêm để đến trung tâm Quận 1, cao tốc Long Thành – Dầu Giây và tuyến đường vành đai trong.

Giao thông trọng điểm xung quanh dự án Eaton Park, quận 2 (cũ)

Sở hữu hạ tầng giao thông khu vực hoàn chỉnh, vị trí của Eaton Park giúp cư dân tương lai dễ dàng di chuyển đến các quận trong thành phố và các khu vực lân cận. Bên cạnh đó, tiềm năng tăng giá mạnh mẽ từ vị trí dự án thu hút sự quan tâm đông đảo của các nhà đầu tư bất động sản ngay từ thời điểm khởi công dự án.

Phối cảnh tổng thể 6 toà tháp của dự án Eaton Park

Eaton Park (khu nhà ở Tâm Lực) có quy mô lên đến 36.800 m2, gồm 6 tòa tháp với độ cao từ 29 đến 39 tầng. Tổng vốn đầu tư là 1,1 tỷ USD, tương đương 26.000 tỷ đồng. Eaton Park có 1.968 căn hộ, 12 căn penthouse, 52 cửa hàng tại khối đế và 20 shophouse. Mỗi tầng có 9 - 13 căn hộ với sự lựa chọn từ 1 đến 3 phòng ngủ và diện tích dao động từ 45 m2 đến 145 m2.



Eaton Park không chỉ có thiết kế hiện đại, sang trọng mà còn có nhiều tiện ích xanh, đặc biệt thân thiện cho trẻ em và thú cưng. Tại Eaton Park, trẻ em có thể thỏa thích khám phá thế giới xung quanh, với những hồ bơi trẻ em, thư viện đọc sách, khu bóng đá, khu bóng rổ, khu thực tế ảo. Ngoài ra, Eaton Park cũng là nơi lý tưởng cho những gia đình yêu thú cưng. Chủ đầu tư đã dành riêng những khu vực vui chơi, thư giãn được thiết kế an toàn, thoáng mát và sạch sẽ, để thú cưng có thể vui vẻ và khỏe mạnh.

Rever phân phối chính thức, khách hàng được hưởng nhiều lợi ích vượt trội

Gamuda Land là nhà phát triển bất động sản hàng đầu tại Malaysia. Tại Việt Nam, Gamuda Land đang đầu tư vào 2 khu đô thị đẳng cấp quốc tế là Gamuda City với quy mô 274 ha tại quận Hoàng Mai, Hà Nội và Celadon City với diện tích 82 ha tại quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, 3 dự án mới là Artisan Park, Elysian Thủ Đức, và dự án mới nhất là Eaton Park (quận 2).

Rever đồng hành cùng Gamuda Land mang đến căn hộ xanh Eaton Park đến đông đảo khách hàng

Công ty công nghệ Bất động sản REVER là đơn vị tiên phong áp dụng công nghệ trong lĩnh vực môi giới bất động sản tại Đông Nam Á. Với thế mạnh công nghệ, Rever phân phối Eaton Park đến với khách hàng trên ứng dụng, nền tảng trực tuyến. Thuật toán thông minh và giao diện thân thiện với người dùng của Rever kết hợp cùng đội ngũ Chuyên viên Kinh doanh am hiểu thị trường, dịch vụ chuyên nghiệp, khách hàng của Rever sẽ có trải nghiệm tìm kiếm và mua bán nhanh chóng, minh bạch, tiết kiệm thời gian.



Bên cạnh đó, hệ thống tài liệu phân tích dự án của Rever, giúp nhà đầu tư BĐS có thêm những thông tin xác thực, hữu ích, hỗ trợ cho quá trình ra quyết định đầu tư BĐS an toàn, đúng đắn.

Đặc biệt, ngay từ tháng 1 năm 2024, booking Eaton Park tại Rever, khách hàng được tặng ngay bộ voucher mua sắm nội thất cao cấp tại Index Living Mall, thương hiệu phân phối nội thất hàng đầu Thái Lan, discount lên đến 20% giá trị đơn hàng.

