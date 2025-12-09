Rộ tin Mazda CX-5 đời mới, CX-90, CX-60 đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam: Xe đã có mặt ở showroom, dễ ra mắt ngay ngày 11/12 tới

Một số hình ảnh ghi lại cảnh ba mẫu SUV mới của Mazda gồm CX-5 thế hệ mới, CX-60 và CX-90 được cho là xuất hiện tại Việt Nam vừa gây chú ý trên mạng xã hội. Theo đó, cả 3 mẫu xe xuất hiện trong một showroom chưa được hoàn thiện.

Cho đến hiện tại, Mazda Việt Nam vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông tin chính thức nào về việc giới thiệu bộ ba SUV hoàn toàn mới này. Tuy nhiên, theo dự kiến, Mazda Việt Nam sẽ giới thiệu showroom thế hệ mới của mình vào ngày 11/12 tới. Do đó, đây có thể là thời điểm mà hãng xe Nhật giới thiệu các mẫu xe mới kể trên.

Sự xuất hiện của cùng lúc ba mẫu xe thuộc ba phân khúc khác nhau khiến nhiều người kỳ vọng Mazda đang chuẩn bị bước vào giai đoạn thay đổi lớn cho dải sản phẩm SUV tại Việt Nam. Đây cũng là lần đầu tiên bộ ba CX-5 thế hệ mới, CX-60 và CX-90 cùng xuất hiện trong nước, dù trước đó chỉ có CX-60 được đem về để trải nghiệm nội bộ.

Mazda CX-5 thế hệ mới

Mazda CX-5 thế hệ mới gây chú ý với ngoại thất được làm lại hoàn toàn với lưới tản nhiệt thiết kế liền khối, đèn LED mảnh, đường nét góc cạnh hơn và tổng thể mạnh mẽ theo hướng thể thao. Nội thất cũng thay đổi lớn với bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch, màn hình trung tâm cỡ lớn đặt nổi, bố cục tối giản hóa nút bấm. Không gian cabin hiện đại hơn trước đáng kể, hướng đến trải nghiệm cao cấp hơn trong phân khúc.

Mazda CX-5 thế hệ mới cũng sớm có lịch ra mắt một số quốc gia Đông Nam Á nhưng tới tận năm sau. Ảnh: Topelectricsuv

Về hiệu năng, CX-5 mới sử dụng động cơ 2.5L mild-hybrid e-SKYACTIV G, hứa hẹn mức tiêu hao nhiên liệu tối ưu hơn so với bản hiện tại. Hệ dẫn động AWD có thể xuất hiện trên các phiên bản cao. Hệ thống an toàn dự kiến gồm gói hỗ trợ người lái i-Activsense với các tính năng phanh khẩn cấp, giữ làn, cảnh báo điểm mù… giúp CX-5 duy trì lợi thế trong cuộc cạnh tranh với CR-V, Tucson hay Corolla Cross nếu được mở bán tại Việt Nam.

Mazda CX-60

Mazda CX-60 có vẻ ngoài mang phong cách sang trọng hơn hẳn các mẫu SUV phổ thông. Xe có ngoại hình vững chãi, thân xe dài hơn CX-5, cùng các đường nét tạo cảm giác SUV châu Âu. Không gian nội thất sử dụng vật liệu cao cấp, ghế ngồi thiết kế ôm lưng, màn hình trung tâm lớn và cụm điều khiển tối giản. Trải nghiệm bên trong cho thấy CX-60 tiệm cận các mẫu xe sang trong tầm giá, đặc biệt ở độ hoàn thiện và cảm giác ngồi.

Mazda CX-60 lộ diện với phong cách SUV cận sang, thân xe dài và chắc chắn. Ảnh: Mazda

CX-60 tại Đông Nam Á dùng động cơ 2.5L hút khí tự nhiên hoặc biến thể hybrid nhẹ, hướng đến sự êm ái và ổn định. Trong khi đó, các thị trường cao cấp có tùy chọn động cơ I6 cho sức mạnh tốt hơn, cho thấy nền tảng khung gầm của CX-60 vốn sinh ra để phục vụ phân khúc trên. Về an toàn, xe có các tính năng hỗ trợ người lái tiên tiến, phù hợp nhóm khách thích sự tinh tế nhưng không muốn chi đến mức SUV Đức.

Mazda CX-90

Mazda CX-90 là mẫu xe có kích thước lớn nhất. Ngoại thất của CX-90 bề thế với kích thước vượt trội, đèn hậu LED kéo ngang và đường thân xe lớn tạo cảm giác chắc chắn và sang trọng. Khoang nội thất rộng cho 6–7 chỗ ngồi, bố trí tương tự nhiều mẫu SUV cao cấp với đường nét tinh tế và vật liệu chất lượng. Đây là mẫu xe đại diện cho nhóm SUV đầu bảng của Mazda tại nhiều thị trường trên thế giới.

Mazda CX-90 sẽ cạnh với Hyundai Palisade tại thị trường Việt Nam. Ảnh: Mazda

CX-90 2025 dùng động cơ I6 3.3L tăng áp và dẫn động AWD, đi kèm hộp số tự động 8 cấp, cho công suất mạnh mẽ 280–340 mã lực tùy phiên bản. Bên cạnh đó, tùy chọn plug-in hybrid là điểm cộng lớn về tiết kiệm nhiên liệu. Xe được nâng cấp trang bị an toàn như cảm biến đỗ xe trước sau, hỗ trợ phanh, camera quan sát và các tính năng thuộc gói i-Activsense.

Với kích thước và cấu hình như vậy, CX-90 có thể cạnh tranh trực tiếp Hyundai Palisade, Ford Explorer hoặc các mẫu SUV 7 chỗ cao cấp nếu được phân phối chính hãng.