Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Rộ tin Mỹ - Iran gia hạn lệnh ngừng bắn 60 ngày, mở cửa eo biển Hormuz

Theo Minh Hạnh | 24-05-2026 - 15:18 PM | Tài chính quốc tế

Hãng tin Axios dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết, Mỹ và Iran sắp ký kết thỏa thuận gia hạn lệnh ngừng bắn 60 ngày. Trong thời gian đó, eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại, Iran sẽ được tự do bán dầu và các bên sẽ bắt đầu đàm phán về việc kiềm chế chương trình hạt nhân của Iran.

Rộ tin Mỹ - Iran gia hạn lệnh ngừng bắn 60 ngày, mở cửa eo biển Hormuz- Ảnh 1.

(Ảnh: Reuters)

Theo báo cáo của Axios , trong thời hạn 60 ngày, eo biển Hormuz sẽ được mở cửa miễn phí và Iran sẽ đồng ý dỡ bỏ số thuỷ lôi mà nước này đã thả ở eo biển, để cho phép tàu thuyền đi lại tự do.

Đổi lại, như một phần của thỏa thuận được đề xuất, Mỹ sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng của Iran và miễn trừ một số lệnh trừng phạt để cho phép Iran bán dầu tự do, báo cáo cho biết thêm.

Bản dự thảo thỏa thuận cũng bao gồm cam kết từ phía Iran, rằng nước này sẽ không bao giờ theo đuổi vũ khí hạt nhân và sẽ đàm phán về việc đình chỉ chương trình làm giàu uranium, cũng như loại bỏ kho dự trữ uranium được làm giàu cao, theo báo cáo của Axios .

Hai nguồn tin nói với Axios rằng Iran đã đưa ra cam kết bằng lời nói về những nhượng bộ mà nước này sẵn sàng thực hiện liên quan đến việc đình chỉ làm giàu uranium và từ bỏ vật liệu hạt nhân.

Mỹ cũng sẽ đồng ý đàm phán về việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và giải tỏa các khoản tiền bị đóng băng của Iran trong thời hạn 60 ngày.

Chính quyền Mỹ và Iran hiện chưa bình luận về thông tin này.

Theo Minh Hạnh

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Khoan xuống vùng nước nông, phát hiện mỏ dầu trữ lượng hơn 730 triệu thùng, lập kỷ lục cả nước

Khoan xuống vùng nước nông, phát hiện mỏ dầu trữ lượng hơn 730 triệu thùng, lập kỷ lục cả nước Nổi bật

Tân chủ tịch Fed tuyên bố làm điều ‘bất khả thi’ mà ông Powell để dang dở: Kịch bản lãi suất nào cho NHTW?

Tân chủ tịch Fed tuyên bố làm điều ‘bất khả thi’ mà ông Powell để dang dở: Kịch bản lãi suất nào cho NHTW? Nổi bật

Hé lộ nội dung thỏa thuận Mỹ - Iran sắp được ông Trump ký

Hé lộ nội dung thỏa thuận Mỹ - Iran sắp được ông Trump ký

14:59 , 24/05/2026
Thị trường buôn bán "giấc mơ": Các nhà khoa học đã thử nghiệm thành công việc chèn quảng cáo vào giấc ngủ của con người

Thị trường buôn bán "giấc mơ": Các nhà khoa học đã thử nghiệm thành công việc chèn quảng cáo vào giấc ngủ của con người

14:38 , 24/05/2026
The Sun: Cảnh tên lửa SpaceX của Elon Musk nổ tung giữa đại dương

The Sun: Cảnh tên lửa SpaceX của Elon Musk nổ tung giữa đại dương

13:45 , 24/05/2026
Sự tĩnh lặng trước cơn bão

Sự tĩnh lặng trước cơn bão

13:16 , 24/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên