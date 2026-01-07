Robot hình người Trung Quốc áp đảo CES 2026, hé lộ cuộc đua quyền lực mới của AI toàn cầu

Triển lãm Điện tử Tiêu dùng CES 2026 tại Las Vegas không chỉ là nơi trình diễn công nghệ mới, mà còn trở thành sân khấu thể hiện sự dịch chuyển quyền lực trong ngành robot hình người. Với 21 trên tổng số 38 doanh nghiệp tham gia trưng bày thuộc lĩnh vực này đến từ Trung Quốc, các công ty Trung Quốc đang tạo nên sự hiện diện áp đảo, thu hút sự chú ý của giới công nghệ toàn cầu.

Sự góp mặt của hơn một chục doanh nghiệp robot Trung Quốc, cùng đoàn đại biểu Hong Kong có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, cho thấy CES 2026 không đơn thuần là một sự kiện triển lãm, mà là nơi các chiến lược dài hạn được phô diễn.

Những cái tên như Unitree Robotics, AgiBot, Noetix Robotics hay Trung tâm Đổi mới Robot Hình người Bắc Kinh phản ánh bức tranh đa dạng, từ các công ty đã có vị thế trên thị trường đến những startup đang tìm kiếm cơ hội vươn ra quốc tế.

Điều đáng chú ý là làn sóng robot hình người của Trung Quốc không còn gói gọn trong các phòng thí nghiệm hay nhà máy. Tại Bắc Kinh, robot hình người đã bắt đầu xuất hiện trong các cửa hàng bán lẻ, đứng cạnh những sản phẩm tiêu dùng quen thuộc. Sự hiện diện này cho thấy công nghệ đã bước qua giai đoạn thử nghiệm, tiến thẳng vào thương mại hóa, một bước ngoặt quan trọng đối với bất kỳ lĩnh vực công nghệ nào.

Các công ty robot Trung Quốc đang nổi lên như một lực lượng lớn tại Triển lãm Điện tử Tiêu dùng CES 2026, với sự hiện diện dày đặc của các robot hình người tại Las Vegas từ ngày 4 đến 9 tháng 1. Hơn một chục doanh nghiệp Trung Quốc sẽ tham gia trưng bày tại sự kiện, cùng với một đoàn đại biểu đến từ Hong Kong có quy mô lớn nhất từ trước tới nay.

CES 2026 được xem là thời điểm để quá trình chuyển dịch đó được “quốc tế hóa”. Việc mang robot hình người ra sân khấu toàn cầu không chỉ nhằm phô diễn năng lực kỹ thuật, mà còn là cách các doanh nghiệp Trung Quốc khẳng định họ đã sẵn sàng cạnh tranh ở quy mô toàn cầu, trong bối cảnh thị trường robot hình người vẫn đang ở giai đoạn định hình.

Các nhà phân tích ngành cho rằng số lượng doanh nghiệp Trung Quốc tham gia CES phản ánh một chiến lược có tính hệ thống. Khi thị trường robot hình người toàn cầu chưa thực sự bùng nổ, việc chiếm lĩnh sớm về công nghệ, tiêu chuẩn và chuỗi cung ứng có thể mang lại lợi thế dài hạn. Trung Quốc đang tận dụng thế mạnh truyền thống trong sản xuất quy mô lớn, kết hợp với những tiến bộ nhanh chóng trong trí tuệ nhân tạo để tạo ra lợi thế cạnh tranh khó san lấp.

Lợi thế này thể hiện rõ qua số liệu sở hữu trí tuệ. Trong vòng 5 năm, các tổ chức Trung Quốc đã nộp hơn 7.700 bằng sáng chế liên quan đến robot hình người, vượt xa con số của Mỹ. Cùng với đó, những cột mốc như việc UBTech sản xuất robot hình người Walker S2 thứ 1.000 cho thấy năng lực triển khai thực tế của các doanh nghiệp Trung Quốc đang đi trước một bước so với nhiều đối thủ.

Theo số liệu chính thức của CES, các công ty Trung Quốc chiếm đa số trong nhóm doanh nghiệp trưng bày robot hình người năm nay. Trong tổng số 38 đơn vị tham gia, có 21 công ty đến từ Trung Quốc, tương đương hơn một nửa tổng số gian hàng.

Tại CES 2026, các công ty Trung Quốc cũng chủ động xây dựng hình ảnh quốc tế. Unitree mời gọi khách tham quan trực tiếp trải nghiệm robot thế hệ mới, AgiBot mang tới toàn bộ danh mục sản phẩm và nói về tham vọng xây dựng hệ sinh thái robot đa ngành. Những thông điệp này cho thấy robot hình người không chỉ được xem là sản phẩm đơn lẻ, mà là nền tảng cho nhiều ứng dụng trong công nghiệp, dịch vụ và đời sống.

Tuy nhiên, sân chơi CES không thiếu đối thủ. Những tên tuổi toàn cầu như Boston Dynamics, với robot Atlas mới, vẫn là thách thức lớn. Sự hiện diện song song của các công ty Trung Quốc và các ông lớn quốc tế biến CES 2026 thành một cuộc so tài trực diện, nơi năng lực công nghệ, tầm nhìn và khả năng thương mại hóa đều được đặt lên bàn cân.

Bên cạnh robot, sự xuất hiện của các doanh nghiệp Trung Quốc trong lĩnh vực kính thông minh, robot gia dụng và chiến lược AI lai của Lenovo càng cho thấy bức tranh tổng thể về một hệ sinh thái công nghệ đang được đẩy mạnh. CES 2026 vì thế không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm, mà còn là dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang tăng tốc để giành vị thế trung tâm trong cuộc đua AI và robot toàn cầu.

Lợi thế của Trung Quốc còn thể hiện rõ ở sở hữu trí tuệ và năng lực sản xuất. Trong vòng 5 năm qua, các tổ chức Trung Quốc đã nộp 7.705 bằng sáng chế liên quan đến robot hình người, so với 1.561 bằng tại Mỹ, theo báo cáo của Morgan Stanley công bố vào tháng 12. Song song với đó, các nhà sản xuất Trung Quốc đang nhanh chóng tiến tới sản xuất quy mô lớn, củng cố vị thế vượt trội không chỉ ở nghiên cứu mà cả khâu triển khai thực tế, theo Ajupress.

Khi robot hình người dần bước ra khỏi phòng thí nghiệm và tiến vào các cửa hàng, nhà máy và không gian công cộng, cuộc đua này sẽ không chỉ quyết định ai làm chủ công nghệ, mà còn định hình cách con người tương tác với máy móc trong tương lai. CES 2026 có thể sẽ được nhớ tới như thời điểm Trung Quốc chính thức bước lên sân khấu trung tâm của cuộc chơi robot hình người toàn cầu.