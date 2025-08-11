Roman Property – Nhà phân phối chiến lược dự án The Fullton của CapitaLand

CapitaLand là một trong những Tập đoàn Bất động sản lớn nhất khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, thuộc sở hữu chiến lược của Temasek Holdings – quỹ đầu tư quốc gia Singapore. Với hơn 430 tỷ đô Singapore trong danh mục quản lý và sự hiện diện tại hơn 270 thành phố trên 45 quốc gia, CapitaLand nổi tiếng với những dự án mang dấu ấn khác biệt: từ khu phức hợp Raffles City, dự án Heritage West Lake tại Hà Nội, cho đến các chuỗi căn hộ hàng hiệu, bất động sản thương mại và nghỉ dưỡng khắp khu vực.

Với nền tảng là thành viên chủ lực trong hệ sinh thái Roman Group – đang định hướng trở thành tập đoàn phát triển bất động sản cao cấp trong tương lai. Roman Property sở hữu đội ngũ tư vấn chuyên sâu, mạng lưới khách hàng cao cấp và hệ thống vận hành hiện đại.

Việc được CapitaLand tin tưởng lựa chọn làm đối tác chiến lược phân phối The Fullton không chỉ khẳng định uy tín thương hiệu, mà còn thể hiện sự tương đồng trong chiến lược hướng đến giá trị thực – tiêu chuẩn quốc tế – và trải nghiệm khách hàng hoàn hảo, cho thấy sự tin tưởng tuyệt đối và đánh giá cao năng lực triển khai thị trường, hiểu biết sản phẩm cao cấp cũng như hệ sinh thái đầu tư – phân phối bài bản mà Roman đang kiến tạo.

Roman Property – Đơn vị phân phối chiến lược được lựa chọn bởi chủ đầu tư Quốc tế CapitaLand

The Fullton – Tinh hoa quốc tế, định hình chuẩn sống mới tại Hà Nội

The Fullton là khu biệt thự hạng sang tại khu Đông thủ đô được phát triển theo chuẩn quốc tế toàn diện: từ quy hoạch kiến trúc, cảnh quan sinh thái đến tiêu chuẩn quản lý vận hành, an ninh 24/7. Dự án toạ lạc tại vị trí đắt giá bậc nhất của Vinhomes Ocean Park 3 – Ocean City, kết nối nhanh chóng đến trung tâm Hà Nội qua các tuyến giao thông huyết mạch, đồng thời tận hưởng trọn vẹn không gian sống nghỉ dưỡng với đại lộ ánh sáng, hồ bơi trung tâm và hệ sinh thái tiện ích khép kín.

Với số lượng giới hạn chỉ vài trăm căn biệt thự Compound, mỗi sản phẩm tại The Fullton được ví như một "báu vật sống" dành riêng cho giới thượng lưu sở hữu tầm nhìn dài hạn và yêu cầu cao về không gian sống, bảo mật, tiện ích và giá trị gia tăng.

Roman Property – Tự hào mang bất động sản quốc tế đến với nhà đầu tư Việt

Được thành lập từ năm 2023, Roman Property không đơn thuần là công ty phân phối dự án bất động sản mà còn định vị là "Trung tâm giao dịch – đầu tư – phân phối – chuyển nhượng bất động sản cao cấp phía Đông Hà Nội". Với triết lý hoạt động: "Tận tâm phụng sự – Đồng hành bền vững – Hiệu quả đầu tư", Roman đã và đang xây dựng một hệ thống hoạt động toàn diện từ:

Phân phối chiến lược các dự án cao cấp: Ocean City, Vinhomes Global Gate, Vinhomes Wonder City, Sun Feliza Suites, Long Biên Central, The Fullton…

Câu lạc bộ RM – Prime Club: mô hình chuyển hoá đội ngũ super sale thành nhà đầu tư chuyên nghiệp. Nơi các thành viên được thực chiến với sự đồng hành của những chuyên gia tài chính, luật, marketing, và các Quỹ đầu tư.

Hệ sinh thái đào tạo RM Sales Masterclass: trang bị kỹ năng chuyên sâu từ tư vấn đến đầu tư cho lực lượng môi giới thế hệ mới.

Mạng lưới đối tác chiến lược: hợp tác với các chủ đầu tư uy tín, định chế tài chính, pháp lý và công nghệ.

Việc trở thành nhà phân phối chiến lược dự án The Fullton chính là một nấc thang mới, minh chứng cho uy tín – năng lực – tầm nhìn dài hạn của Roman Property trong hành trình chinh phục phân khúc bất động sản quốc tế, hàng hiệu và cao cấp.

Sự cộng hưởng đẳng cấp: The Fullton & Roman Property

Khi một dự án quốc tế đòi hỏi độ chính xác trong từng quy trình, từng trải nghiệm khách hàng, từng chiến lược tiếp cận – chỉ có những đơn vị thực sự hiểu sâu sắc về thị trường, sản phẩm và tâm lý nhà đầu tư mới có thể đảm nhiệm vai trò phân phối chiến lược.

Roman Property không chỉ tiếp cận The Fullton như một sản phẩm cần bán, mà như một tác phẩm kiến trúc cần được "chọn mặt gửi vàng" đến những chủ nhân xứng tầm. Với sự đầu tư chỉn chu về hình ảnh, truyền thông, tư vấn chuyên biệt và hậu mãi cao cấp, Roman cam kết mang lại trải nghiệm mua – sở hữu – đầu tư trọn vẹn nhất cho khách hàng.

Tuyên ngôn thương hiệu: "Mang chuẩn sống quốc tế đến từng mái nhà Việt"

Roman không chọn cách làm ồn ào, mà chọn cách kiến tạo dấu ấn bền vững: bằng sản phẩm chất lượng, bằng dịch vụ chuẩn chỉnh, bằng cộng đồng chuyên nghiệp và bằng sự đồng hành dài hạn với khách hàng, đối tác, chủ đầu tư.

Dự án The Fullton đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của Roman Property từ một đơn vị phân phối tiềm năng trở thành thương hiệu đồng hành cùng những giấc mơ sống quốc tế, mang lại giá trị thực chất cho thị trường bất động sản Việt Nam đang từng bước phát triển cao cấp, bền vững và chắt lọc hơn.

Thông điệp từ Roman Property

"Được CapitaLand – tập đoàn bất động sản hàng đầu quốc tế – tin tưởng lựa chọn là nhà phân phối chiến lược dự án The Fullton, đó là một vinh dự và cũng là một trọng trách. Roman Property cam kết dùng tất cả tâm huyết, chuyên môn và tinh thần phụng sự để đưa The Fullton đến tay những chủ nhân xứng tầm, kiến tạo một cộng đồng sống đẳng cấp quốc tế giữa lòng Hà Nội." — Ông Nguyễn Minh Trí – Chủ tịch HĐQT Roman Group.

