Romeo Beckham gây ấn tượng trong lần đầu dự Met Gala, vợ chồng Brooklyn - Victoria “vắng mặt bí ẩn” giữa drama gia đình

Quý tử thứ hai nhà Beckham - người mẫu Romeo Beckham đã chính thức ghi dấu ấn khi lần đầu xuất hiện tại Met Gala 2026. Tuy nhiên, điều khiến công chúng chú ý không kém lại là sự thiếu vắng của anh trai Brooklyn Beckham - qua đó vô tình tránh được một màn chạm mặt được dự báo sẽ khá “căng thẳng”.

Trước thềm sự kiện, nhiều người kỳ vọng hai anh em nhà Beckham sẽ cùng sải bước trên thảm đỏ của Metropolitan Museum of Art. Nhưng thực tế chỉ có Romeo xuất hiện, trong khi Brooklyn tiếp tục không góp mặt năm thứ hai liên tiếp.

Được Burberry mời tham dự, Romeo nhanh chóng trở thành tâm điểm với diện mạo lịch lãm nhưng không kém phần cá tính. Anh diện bộ suit đen hai hàng khuy, điểm nhấn là phần ve áo da, kết hợp cùng sơ mi và cà vạt đồng chất liệu - tạo nên tổng thể vừa cổ điển vừa hiện đại. Sánh bước bên anh là siêu mẫu Rosie Huntington-Whiteley, cùng giám đốc sáng tạo Daniel Lee. Sự xuất hiện của bộ ba giúp Burberry chiếm trọn spotlight trên thảm đỏ năm nay.

Romeo Beckham lần đầu dự Met Gala (Ảnh: Getty)

Cận cảnh visual của cậu hai nhà Beckham (Ảnh: Getty Images)

Việc Brooklyn vắng mặt được cho là giúp Romeo tránh khỏi tình huống nhạy cảm, khi hai anh em đã không nói chuyện với nhau hơn một năm do mâu thuẫn gia đình. Ngay sau sự kiện, em trai Cruz Beckham đã nhanh chóng đăng ảnh ủng hộ Romeo trên mạng xã hội, như một cách đứng về phía anh giữa lúc gia đình đang có nhiều biến động.

Dù Met Gala vốn là một trong những sự kiện yêu thích, Brooklyn và vợ - Nicola Peltz - hoàn toàn không xuất hiện cũng như không có bất kỳ động thái nào trên mạng xã hội. Sự im lặng này càng gây chú ý khi nó diễn ra ngay sau loạt ồn ào gia đình. Trước đó, Brooklyn từng gây sốc khi tuyên bố tách khỏi “Brand Beckham” và có những phát ngôn gay gắt nhắm vào bố mẹ.

Cruz Beckham đăng bài ủng hộ anh trai Romeo ở Met Gala

Romeo Beckham hiện là người mẫu (Ảnh: Getty)

Vợ chồng Brooklyn - Nicola từng cùng nhau dự Met Gala

Trong khi các con còn lại đồng loạt chúc mừng sinh nhật tuổi 51 của David Beckham, Brooklyn vẫn giữ im lặng. Victoria Beckham sau đó cũng lên tiếng, khẳng định gia đình luôn yêu thương các con và cố gắng làm điều tốt nhất trong vai trò làm cha mẹ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy khoảng cách giữa các thành viên vẫn chưa được hàn gắn.

Màn debut của Romeo tại Met Gala được đánh giá là trọn vẹn, đánh dấu bước tiến rõ rệt của anh trong làng thời trang quốc tế. Nhưng phía sau ánh đèn thảm đỏ, câu chuyện gia đình Beckham lại mang màu sắc hoàn toàn khác: những khoảng lặng, những sự vắng mặt, và những mối quan hệ vẫn chưa thể gọi tên. Một bên là hào quang đang lên, bên kia là rạn nứt chưa lành - và đó mới là điều khiến công chúng tiếp tục dõi theo gia đình nổi tiếng này.