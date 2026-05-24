Ronaldo kiếm tiền gấp đôi Messi, vững phong độ là siêu sao thể thao có thu nhập cao nhất thế giới

Theo Tú Tú | 24-05-2026 - 11:51 AM | Lifestyle

Forbes công bố Top 10 VĐV kiếm tiền nhiều nhất thế giới 2026: Ronaldo bỏ xa Messi, lập cột mốc lịch sử.

Cristiano Ronaldo tiếp tục chứng minh sức hút chưa có dấu hiệu suy giảm khi đứng đầu danh sách vận động viên kiếm tiền nhiều nhất thế giới năm 2026 do Forbes công bố hôm 22/4. Ở tuổi 41, siêu sao người Bồ Đào Nha không chỉ duy trì vị thế số 1 mà còn cân bằng kỷ lục thu nhập cao nhất lịch sử thể thao hiện đại.

Theo Forbes, Ronaldo thu về tổng cộng 300 triệu USD trong 12 tháng qua trước thuế và phí đại diện. Trong đó, khoảng 235 triệu USD đến từ hợp đồng thi đấu với Al Nassr, còn 65 triệu USD đến từ quảng cáo, tài trợ, bản quyền hình ảnh và các hoạt động kinh doanh cá nhân.

Đây là năm thứ 4 liên tiếp CR7 dẫn đầu bảng xếp hạng và là lần thứ 6 trong sự nghiệp anh đứng số 1 về thu nhập trong giới thể thao. Thành tích này giúp Ronaldo cân bằng Michael Jordn và chỉ còn kém Tiger Woods - người từng 11 lần dẫn đầu danh sách Forbes.

Mức thu nhập 300 triệu USD của Ronaldo cũng ngang bằng kỷ lục mà huyền thoại boxing Floyd Mayweather Jr. từng thiết lập vào năm 2015 - con số cao nhất Forbes ghi nhận kể từ khi bắt đầu thống kê vào năm 1990.

Không chỉ Ronaldo, năm 2026 còn chứng kiến hàng loạt ngôi sao thể thao thiết lập cột mốc tài chính mới. Lewis Hamilton lần đầu chạm mốc 100 triệu USD/năm, trong khi Shohei Ohtani tiếp tục tạo “cơn sốt” thương mại với doanh thu khổng lồ ngoài sân đấu.

Tổng thu nhập của Top 10 vận động viên năm nay đạt khoảng 1,4 tỷ USD, tăng nhẹ so với năm trước. Đáng chú ý, đây là năm thứ ba liên tiếp cả 10 cái tên trong danh sách đều kiếm được ít nhất 100 triệu USD.

Trong Top 10, bóng đá vẫn là môn thể thao có sức ảnh hưởng lớn với ba đại diện gồm Cristiano Ronaldo, Lionel Messi và Karim Benzema. Riêng Messi đứng thứ 3 với 140 triệu USD, trong đó nguồn thu ngoài sân cỏ chiếm tới một nửa nhờ các hợp đồng quảng cáo và thương hiệu cá nhân.

Ở nhóm các môn khác, LeBron James, Stephen Curry và Kevin Durant tiếp tục giúp NBA duy trì sức hút thương mại khổng lồ. Trong khi đó, Shohei Ohtani trở thành hiện tượng đặc biệt của bóng chày khi kiếm tới 125 triệu USD từ các hợp đồng tài trợ, vượt xa thu nhập thi đấu.

Top 10 vận động viên kiếm tiền nhiều nhất thế giới năm 2026 theo Forbes

  1. Cristiano Ronaldo (bóng đá) – 300 triệu USD
  2. Canelo Álvarez (quyền Anh) – 170 triệu USD
  3. Lionel Messi (bóng đá) – 140 triệu USD
  4. LeBron James (bóng rổ) – 137,8 triệu USD
  5. Shohei Ohtani (bóng chày) – 127,6 triệu USD
  6. Stephen Curry (bóng rổ) – 124,7 triệu USD
  7. Jon Rahm (golf) – 107 triệu USD
  8. Karim Benzema (bóng đá) – 104 triệu USD
  9. Kevin Durant (bóng rổ) – 103,8 triệu USD
  10. Lewis Hamilton (F1) – 100 triệu USD
