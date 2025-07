Rose Residence – Bản sắc sống bản địa, sản phẩm dành cho người Hải Phòng

Sản phẩm dành cho người Hải Phòng

Trong khi nhiều dự án bất động sản nhắm tới thị trường ngoại tỉnh hoặc đầu tư thứ cấp, Rose Residence – toà tháp cao cấp giai đoạn 2 của Hoang Huy Commerce – lại đi con đường khác: phát triển một sản phẩm đậm chất bản địa, dành cho chính những cư dân thành phố Cảng.

Chủ đầu tư Hoang Huy Group lần này muốn dành Rose Residence như món quà tri ân tới người dân Hải Phòng. "Là người Hải Phòng, chúng tôi luôn muốn dành điều đặc biệt cho người Hải Phòng. Chúng tôi không bán giấc mơ mà khách hàng không thể sở hữu. Chúng tôi bán những giá trị thực tế, sống được, sinh lời được và gắn bó được".

Khách hàng mà Rose Residence hướng tới là những người địa phương mua để ở, cho con cái hoặc bố mẹ, và người đang làm việc tại thành phố. Đó là các gia đình trẻ, người làm trong ngành dịch vụ – sản xuất – công chức có mức thu nhập trung – cao và có tư duy chọn không gian sống hiện đại, an toàn, tiện nghi thay vì nhà đất truyền thống.

Rose Residence quy tụ cộng đồng cư dân văn minh, chủ yếu là người Hải Phòng – tạo nên môi trường sống gắn kết, gần gũi và thân thiện.

Rose Residence không phải một sản phẩm đầu tư lướt sóng, mà là dự án căn hộ phục vụ nhu cầu thật, bền vững. Điều này tạo ra một cộng đồng cư dân có tính gắn kết, ổn định cao – yếu tố quan trọng với những ai đang tìm kiếm một không gian sống lâu dài. Của người Hải Phòng, hiểu người Hải Phòng, Rose Residence được "thiết kế để đồng điệu", "tinh tế" và "hiện đại" vừa đủ để đắp ứng nhu cầu sống đô thị, vừa tôn trọng thói quen sống bản xứ.

Cộng đồng sống chất – biểu tượng mới cho phong cách sống đô thị Hải Phòng

Từ vật liệu xây dựng đến tên gọi "Rose Residence" – biểu tượng của sự sang trọng, tinh tế nhưng kiêu hãnh – đều thể hiện tinh thần kiến tạo một sản phẩm có bản sắc riêng biệt của người thành phố Cảng. Thiết kế mặt đứng vuông vức, chắc khoẻ, không quá màu mè, tôn lên vẻ vững chãi – đúng tinh thần "nói ít, làm thật" của người dân nơi đây.

Nội khu dự án tích hợp hệ thống tiện ích hiện đại, nhưng được vận hành hướng đến lối sống thân thiện với môi trường, cộng đồng. Từ bể bơi âm nhạc đến khu vui chơi trẻ em ngoài trời, không gian sinh hoạt cộng đồng đến cảnh quan công cộng – tất cả đều nhằm mang đến trải nghiệm "sống khỏe – sống kết nối – sống hạnh phúc".

Hơn 30 tiện ích nội khu cao cấp, từ bể bơi âm nhạc, gym, sân chơi trẻ em đến không gian sinh hoạt cộng đồng – mang đến trải nghiệm sống tiện nghi cho cư dân thành phố Cảng.

Đây cũng là một trong số ít dự án tại Hải Phòng phát triển theo mô hình căn hộ đa tiện ích – all in one, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu ở, làm việc và nghỉ dưỡng. Với các cư dân trẻ, gia đình có trẻ nhỏ hay người lớn tuổi, Rose Residence mang lại không gian sống cân bằng trong nhịp sống đô thị năng động.

Nhiều hoạt động kết nối cộng đồng được tổ chức thường xuyên như: lớp zumba, workshop kỹ năng, lễ hội Tết thiếu nhi 1/6, Tết Trung thu… góp phần gắn kết các thế hệ, xây dựng đời sống tinh thần phong phú, đúng chất "sống có gu – ở có chất".

Sở hữu cho người xứng đáng

Khi mà thị trường BĐS đang phân hóa rõ rệt giữa các dòng sản phẩm đầu tư – đầu cơ và sản phẩm ở thực, Rose Residence chọn hướng đi rõ ràng: tạo ra giá trị cho chính người dân bản địa. Đây là điều mà không nhiều dự án làm được trong thời điểm hiện nay.

Trong bối cảnh quỹ đất nội đô Hải Phòng ngày càng khan hiếm, dân số đô thị tăng nhanh, còn khách hàng ngày càng khắt khe hơn về chất lượng sống, Rose Residence nổi lên như biểu tượng của lựa chọn sống bản địa hiện đại: Tiện nghi nhưng thân thiện, mới mẻ nhưng giàu bản sắc. Rose Residence không đơn thuần là một tòa nhà – đó là tuyên ngôn cho những ai yêu thành phố Cảng, muốn sống chất lượng và xứng đáng với giá trị của chính mình.

Thông tin tổng quan

Vị trí dự án nằm ở giao lộ Võ Nguyên Giáp – Thiên Lôi, Hải với 36 tầng, 976 căn gồm có các căn hộ: 1PN, 1PN+1, 2PN, 2PN+1, 3PN. Đơn vị thiết kế: Humphreys & Partners Architects, nhà thầu xây dựng: Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Hoà Bình. Hơn 50 tiện ích 5 sao – Bể bơi âm nhạc, thư viện, sân golf mini, khu vui chơi trẻ em, phòng giải trí, phòng sinh hoạt cộng đồng ( bóng bàn, bi-a,...), khu làm việc chung, khu vườn dạo bộ,…