ROX Tower Goldmark City bất động sản dòng tiền thông minh tại phía Tây Hà Nội

Tâm điểm kết nối của hệ sinh thái hạ tầng mới

Tọa lạc tại 136 Hồ Tùng Mậu và vừa hoàn thiện nghiệm thu đưa vào sử dụng tháng 11/2025, ROX Tower Goldmark City là tòa tháp văn phòng - thương mại hạng A. Tháp bao gồm 3 hầm xe, 40 tầng nổi, trong đó có 2 tầng lánh nạn, 1 tầng để xe trên cao, 5 tầng Trung tâm thương mại, 32 tầng văn phòng hạng A cung cấp mặt bằng linh hoạt 25-450 m², phù hợp với nhiều mô hình kinh doanh. Điểm khác biệt lớn nhất của dự án là tiên phong mang tới mô hình Smart Asset - tài sản thông minh giúp doanh nghiệp nắm cơ hội chuyển từ thuê sang sở hữu riêng một văn phòng cao cấp tại trung tâm Tây Hà Nội để khai thác dài hạn.

Về vị trí, dự án hưởng lợi lớn từ lớp hạ tầng mới phía Tây khi nằm giữa hai ga metro số 3 (Cầu Diễn và Lê Đức Thọ) chỉ khoảng 1km và khả năng kết nối trực tiếp với các trục Mỹ Đình - Phạm Văn Đồng - Hồ Tùng Mậu, và bổ sung tâm điểm Tây Hồ Tây chỉ trong 2 năm tới qua tuyến giao Nguyễn Cơ Thạch - Hoàng Quốc Việt kéo dài. Điều này giúp nhân sự, khách hàng và đối tác của doanh nghiệp sở hữu Smart Asset tại đây rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển, tăng khả năng tiếp cận và tối ưu trải nghiệm làm việc, giao dịch.

Khi trục giao Nguyễn Cơ Thạch - Hoàng Quốc Việt hoàn thiện (dự kiến 2028), tuyến xuyên tâm mới này sẽ tạo hành lang thương mại - dịch vụ liên hoàn, đẩy mạnh giá trị bất động sản và hoạt động thương mại của toàn khu vực. Bên cạnh đó, hạ tầng quy mô lớn như Vành đai 3, Vành đai 4 và Quốc lộ 32 đang được nâng cấp mạnh mẽ, củng cố vai trò của khu Tây như một trung tâm kinh tế - hành chính mới của Hà Nội theo Quy hoạch chung 2045- 2065. Nhờ nằm đúng tâm điểm của trục phát triển này, ROX Tower Goldmark City sẽ hưởng lợi sớm và mạnh nhất từ đà tăng trưởng của khu CBD mới phía Tây Hà Nội.

Dự án cũng hưởng lợi từ hệ sinh thái cư dân - thương mại lớn bậc nhất khu vực khi nằm trong khu đô thị Goldmark City với 9 tòa chung cư và hơn 4.700 căn hộ, xung quanh là những khu đô thị đông đúc và nhóm dân cư có thu nhập cao. Đây là nguồn lực khách thuê sẵn có đầy tiềm năng có thể khai thác để dòng tiền ổn định.

Vận hành thông minh, tích sản dài hạn

Không chỉ hưởng lợi từ vị trí và hạ tầng, ROX Tower Goldmark City còn thuyết phục doanh nghiệp bằng hệ thống vận hành được tính toán kỹ lưỡng theo chuẩn văn phòng cao cấp.

Thiết kế lõi giữa, mặt bằng ít cột, dễ chia nhỏ diện tích giúp doanh nghiệp linh hoạt mở rộng hoặc thu hẹp theo nhu cầu. Ba sảnh đón riêng biệt phân tách dòng khách tiện lợi, đặc biệt phù hợp với các doanh nghiệp tài chính, giáo dục, công nghệ – những ngành có lưu lượng khách lớn.

Điểm nổi bật nhất là 26 thang máy thương hiệu KONE (Phần Lan) cùng 2 thang PCCC, gấp bốn lần mật độ trung bình của phân khúc hạng A tại Hà Nội, đưa dự án vào nhóm tòa nhà sở hữu số lượng thang máy nhiều nhất đồng thời có được tốc độ di chuyển cao nhất (6m/s) trên thị trường Hà Nội. Nhờ đó, tình trạng nghẽn thang giờ cao điểm - "điểm trừ" phổ biến của nhiều tòa văn phòng - được loại bỏ, giúp nâng cao trải nghiệm nhân sự và hình ảnh chuyên nghiệp của doanh nghiệp.

Tòa văn phòng ROX Tower Goldmark City sở hữu số lượng tháng máy nhiều bậc nhất

Ba tầng hầm và 01 tầng đỗ xe nổi giải quyết triệt để nhu cầu để xe, một vấn đề gây áp lực lớn tại khu vực trung tâm mở rộng. Khối đế thương mại 5 tầng gần 9.000 m² bổ sung tiện ích ngân hàng, F&B, bán lẻ, giáo dục, dịch vụ văn phòng…, đáp ứng xu hướng "văn phòng đa trải nghiệm vốn phổ biến tại các đô thị châu Á.

Một ưu thế quan trọng khác là dự án đã hoàn thiện, sẵn sàng bàn giao và khai thác ngay trong tháng 12/2025, giúp doanh nghiệp tránh rủi ro chậm tiến độ và tối ưu hóa dòng tiền từ ngày đầu.

Đại diện Ban Lãnh đạo ROX Tower Goldmark City đã tổ chức khai trương văn phòng bán hàng, đồng thời công bố thông tin dự án được Sở Xây dựng chấp thuận đủ điều kiện đi vào hoạt động, sẵn sàng khai thác ngay.

Mô hình Smart Asset tại ROX Tower Goldmark City cũng đáp ứng nhu cầu chuyển đổi từ thuê sang sở hữu, tối ưu dòng tiền cho doanh nghiệp nhờ pháp lý sở hữu dài hạn, khả năng khai thác thực và biên độ tăng giá tốt. Với mức giá khoảng hơn 50 triệu đồng/m² và chính sách vay lên đến 80% cùng chính sách miễn phí QLVH năm đầu tiên, sản phẩm này giúp doanh nghiệp sở hữu tài sản văn phòng dài hạn trong khi chi phí để sở hữu tài sản chỉ tương đương tiền thuê 8-10 năm. Đặc biệt, các tài sản văn phòng tại những trung tâm mới được dự báo sẽ có biên độ tăng giá 5-8%/năm, biên độ tăng này càng vượt trội khi có thêm lực đẩy hạ tầng.

Theo các chuyên gia tài chính, Smart Asset tạo "hai tầng giá trị" cho chủ sở hữu bao gồm giá trị sử dụng ổn định vận hành, giảm phụ thuộc biến động giá thuê và giá trị tài sản: biên độ tăng giá dài hạn và khả năng cho thuê lại khi cần tái cơ cấu chiến lược.

Trong bối cảnh khu Tây Hà Nội bước vào giai đoạn bứt tốc hạ tầng và dần định hình khu CBD mới, những tài sản văn phòng có khả năng khai thác ngay, sở hữu dài hạn và đi trước chu kỳ phát triển luôn là lựa chọn chiến lược.

ROX Tower Goldmark City hội tụ đồng thời ba yếu tố: vị trí tâm điểm hạ tầng - vận hành thông minh - mô hình Smart Asset mang giá trị tích sản vượt thời gian. Đây sẽ là khoản đầu tư mang tính phòng thủ và tăng trưởng cho doanh nghiệp trong giai đoạn cạnh tranh mới. Trong cuộc đua chiếm lĩnh vị trí và vị thế tại "CBD mới" Tây Hà Nội, những doanh nghiệp nắm bắt giá trị nhanh và hành động sớm sẽ là những đơn vị sở hữu lợi thế bền vững nhất.