Rút khỏi Eximbank, công ty của bà Ngô Thu Thúy rót gần 400 tỷ vào ACB nhưng đã nhanh chóng cắt lỗ khi cổ phiếu mới ngấp nghé “về bờ”

Theo báo cáo tài chính quý 3/2023 mới công bố, CTCP Âu Lạc - doanh nghiệp vận tải xăng dầu lớn ở TP.HCM đã tiếp tục giảm số tiền đầu tư vào cổ phiếu ACB của Ngân hàng TMCP Á Châu.

Theo đó, giá gốc số cổ phiếu ACB Âu Lạc đang sở hữu tại ngày 30/9/2023 là hơn 79 tỷ đồng, giảm hơn 286 tỷ đồng, chỉ bằng 22% so với giá gốc đầu tư vào cổ phiếu ACB thời điểm đầu năm là 365,5 tỷ đồng và giảm 96 tỷ so với thời điểm cuối quý 2.

Giá trị hợp lý của khoản đầu tư vào ACB tại ngày 30/9/2023 ở mức 76,5 tỷ đồng, tương ứng với khoảng 3,5 triệu cổ phiếu ACB.

Theo báo cáo tài chính quý 2/2022, Âu Lạc đã mua hơn 14 triệu cổ phiếu ACB với giá gốc 365,5 tỷ đồng (bình quân 26.000 đồng/cp).

Như vậy, Âu Lạc đã bán ra khoảng 10,5 triệu cổ phiếu ACB từ đầu năm 2023 tới nay. Và khoảng 4,2 triệu cổ phiếu ACB trong quý 3.

Trước đó, Âu Lạc là cổ đông lâu năm của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank - mã: EIB). Sau đó, công ty này đã bán hết cổ phiếu EIB chuyển sang mua ACB.



Về kết quả kinh doanh, trong quý 3 năm nay, doanh thu công ty đạt 330 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ, lợi nhuận gộp đạt gần 85 tỷ, tăng 7%. Do doanh thu tài chính tăng lên đạt 2,5 tỷ trong khi chi phí tài chính giảm 37% còn hơn 22 tỷ đồng, Âu Lạc ghi nhận lãi sau thuế 40,5 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Âu Lạc ghi nhận doanh thu đạt 843,6 tỷ, tăng 45% và lợi nhuận sau thuế 132 tỷ, tăng 41%.

Tại ngày 30/9/2023, tổng tài sản của Âu Lạc đạt 2.431 tỷ đồng, tăng 39% so với đầu năm. Lượng tiền và các khoản tương đương tiền (tiền gửi ngân hàng) tăng gần 65 tỷ đồng so với đầu năm lên 165 tỷ đồng. Nợ phải trả của công ty ở mức 1.269 tỉ đồng, tăng 93% so với đầu năm. Trong đó, tổng nợ vay ở mức 1.116 tỷ đồng, tăng 95% so với hồi đầu năm và chiếm 88% tổng nợ phải trả.

Vào năm 2018, CTCP Âu Lạc đã mua 3,7 triệu cổ phần EIB với giá 53,6 tỷ đồng. Đây là doanh nghiệp do bà Ngô Thu Thúy làm Chủ tịch HĐQT và nữ doanh nhân từng giữ vị trí cố vấn cấp cao HĐQT Eximbank vào năm 2015. Ông Lê Minh Quốc - cựu Phó Chủ tịch HĐQT Âu Lạc giữ vị trí Chủ tịch HĐQT Eximbank từ cuối năm 2015 đến tháng 5/2019. Một thành viên HĐQT khi đó là ông Nguyễn Thanh Tùng cũng là cựu Thành viên HĐQT Âu Lạc.

Vào đầu năm 2022, bà Ngô Thu Thúy nắm giữ gần 5% cổ phần của Eximbank nhưng nhiều khả năng nữ doanh nhân này cũng đã thoái ra cùng với Âu Lạc.