Rút tiền tiêu tết ở máy ATM: Lưu ý kỹ 7 điều này

Vào thời điểm cận Tết lượng khách hàng đến rút tiền mặt tại các ngân hàng thường rất cao. Phần nhiều là do các ngân hàng thường sẽ đóng cửa trong thời gian Tết Nguyên đán. Với tâm lý lo lắng đó nhiều khách hàng rút khoảng tiền lớn để chi tiêu trong thời gian Tết. Tuy nhiên, khách hàng cũng không nhất thiết phải rút quá nhiều tiền vào thời điểm này.

Để an toàn và tiết kiệm, khách hàng chỉ cần rút vừa đủ chi tiêu, còn lại có thể rút sau khi đến nơi. Hiện nay mạng lưới cây ATM đã phủ khắp các tỉnh thành phố trên cả nước. Hệ thống ATM của ngân hàng cũng phục vụ 24/7, kể cả ngày nghỉ, lễ, Tết. Do đó, khách hàng có thể rút tiền ATM ngày tết ở các bất kì đâu và bất kì khi nào có nhu cầu rút tiền mặt.

7 lưu ý khi rút tiền ở máy ATM dịp Tết

Người dân bắt đầu xếp hàng rút tiền tại các cây ATM vào dịp Tết rất đông, do đó sẽ có nhiều yếu tố mất an toàn. Do đó, để hạn chế những rủi ro không đáng có, hãy ghi nhớ những điểm không kém phần quan trọng sau:

- Luôn ghi mật khẩu ATM. Khi sai mật khẩu nhập, không cố gắng thực hiện quá 3 lần đến thẻ trạng thái.

- ATM ưu tiên sử dụng cùng ngân hàng để hạn chế phát sinh chi phí (quá cao). Trường hợp bất đắc dĩ có thể sử dụng ngân hàng ATM khác nếu cần thiết.

- Đăng ký dịch vụ Internet Banking, SMS tự động để kiểm tra số tiền chuyển vào – rút ra trong tài khoản.

- Quan sát kỹ tình hình trước và sau khi rút tiền, cảnh giác với các đối tượng có biểu hiện nghi ngờ hoặc sự tồn tại của các thiết bị lạ sử dụng quay lén, lấy thẻ thông tin để trục lợi, người liên hệ hoặc cơ quan chức năng giúp đỡ phát hiện bị bám đuôi, uy quyền.

- Không nhờ người lạ rút tiền, không đổi tiền trong và bên ngoài cabin ATM. Lưu số điện thoại đường dây nóng của ngân hàng để được hỗ trợ ngay khi gặp sự cố.

- Chỉ rời khỏi ATM khi máy thông báo giao dịch thành công, nhận đủ tiền và kết thúc giao dịch (màn hình chính trở lại như ban đầu).

- Chỉ rút đủ số tiền cần sử dụng, tránh rút quá nhiều có thể tiêu “quá tay” hoặc bị mất cắp.

Cách rút tiền ATM ngày Tết nhanh chóng

Rút tiền ATM ngày tết khá đơn giản, không đòi hỏi nhiều thao tác khó. Do vậy, việc rút tiền mặt của khách hàng cũng trở nên nhanh chóng và dễ hơn khi có nhu cầu cần tiền mặt gấp. Để rút tiền ATM ngày tết khách hàng thực hiện lần lượt các bước hướng dẫn cách rút tiền sau đây:

Bước 1: Đưa thẻ vào khe của máy ATM. Bạn cần để đúng chiều thẻ, thường là mặt có số nổi sẽ đưa lên trên. Đưa thẻ vào khe có dòng chữ “Please insert your card”.

Bước 2: Bấm chọn ngôn ngữ hoặc Select Language. Các ngôn ngữ hiển thị để chọn lựa thường là: Tiếng Anh, tiếng Việt, Tiếng Trung Quốc…

Bước 3: Nhập mã PIN. Lưu ý, nên dùng tay che lại khi nhập để tránh trường hợp kẻ xấu lợi dụng lấy cắp thông tin. Sau khi nhập bấm “OK” hoặc “Enter”, nếu nhập sau hãy bấm “Clear” để nhập lại.

Bước 4: Chọn loại giao dịch bạn cần. Ở đây rút tiền mặt bạn sẽ chọn “Rút tiền”.

Bước 5: Chọn tài khoản thanh toán. Tránh trường hợp chọn sai tài khoản tín dụng hoặc tiết kiệm.

Bước 6: Nhập số tiền cần rút. Ở một số cây ATM, máy sẽ gợi ý sẵn cho bạn những con số. Ngoài ra, bạn có thể chọn “Số khác” và nhập số tiền muốn rút. Sau số bấm chọn OK hoặc Enter để xác nhận. Tùy chọn in hóa đơn hay không?

Bước 7: Nhận tiền và thẻ khi máy đưa ra. Nếu có chọn in hóa đơn thì nhận thêm hóa đơn.