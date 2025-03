Sa Giang chuyển đổi số quản trị tổng thể với giải pháp GROW with SAP

Việc triển khai GROW with SAP đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ, giúp Sa Giang hướng đến mô hình quản trị minh bạch, tối ưu vận hành và nâng cao năng lực cạnh tranh. Điều này đặc biệt ý nghĩa trong bối cảnh thị trường thực phẩm, tiêu dùng xuất khẩu ngày càng yêu cầu nghiêm ngặt về chất lượng sản phẩm, truy xuất nguồn gốc và tuân thủ các tiêu chuẩn ESG.

Sa Giang chuyên sản xuất chế biến thực phẩm và kinh doanh sản phẩm xuất nhập khẩu làm từ gạo, với dòng sản phẩm chủ lực là bánh phồng tôm. Trải qua hơn 60 năm phát triển, Sa Giang đã khẳng định vị thế tại thị trường trong và ngoài nước với sản lượng xuất khẩu 15.000 tấn/năm đến hơn 50 quốc gia, đưa hương vị Việt vươn xa trên bản đồ ẩm thực thế giới.

Ông Nguyễn Công Tẩn, Tổng Giám đốc Citek nhận định: "Với tâm thế sẵn sàng, Sa Giang đã và đang chủ động xây dựng mô hình quản trị theo các chuẩn mực minh bạch và tiên tiến trên thế giới – yếu tố then chốt để gia tăng giá trị doanh nghiệp trong dài hạn. Đây còn là dịp để toàn bộ đội ngũ tiếp cận giải pháp công nghệ hiện đại, song song thúc đẩy tư duy đổi mới và khả năng thích ứng với bối cảnh kinh doanh hiện nay".

Theo kế hoạch, hệ thống sẽ được Citek tư vấn và triển khai trong 7 tháng tại sáu nhà máy và hai đơn vị liên quan của Sa Giang, đảm bảo kết nối xuyên suốt từ chuỗi cung ứng đến sản xuất, kinh doanh, kế toán tài chính và kế toán quản trị.

Ban lãnh đạo và ban dự án Sa Giang, Citek, đại diện SAP Việt Nam chúc mừng khởi động dự án

Không chỉ là nền tảng số hỗ trợ quản trị và vận hành, GROW with SAP còn là bệ đỡ củng cố trụ cột "G-Governance" trong chuẩn mực phát triển bền vững ESG. Đồng thời hỗ trợ đắc lực cho doanh nghiệp trong ngành thực phẩm và tiêu dùng đáp ứng yêu cầu tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế như HACCP, BRC, ISO,...Hệ thống GROW with SAP khi chính thức vận hành sẽ giúp Sa Giang tối ưu hóa quy trình hoạt động, nâng cao hiệu quả quản trị, đồng thời tạo nền tảng vững chắc để mở rộng quy mô sản xuất và phát triển thị trường mới theo định hướng bền vững.

"Với sự đồng hành của công ty Citek - một đơn vị giàu kinh nghiệm và uy tín trong lĩnh vực ERP, chúng tôi tin rằng dự án này sẽ được triển khai thành công và mang lại lợi ích thiết thực cho Sa Giang". Bà Lê Thị Diệu Thi, Tổng Giám đốc Sa Giang cho biết.

Citek được biết đến là doanh nghiệp tư vấn và triển khai bộ giải pháp chuyển đổi số toàn diện ERP SAP, MES, Data Collection, Business Intelligence,.. Citek đã đạt được sự tín nhiệm của hơn 100 doanh nghiệp uy tín trong và ngoài nước như Hòa Phát Dung Quất, Gelex Electric, Vicostone, Cadivi, VAS Group, Eurowindow, Gạo A An, Gỗ An Cường, Uniben, Tường An, Honda Việt Nam, Ajinomoto, FRIWO, Karcher,…

Dự án tư vấn và triển khai GROW with SAP tại Sa Giang là dự án GROW with SAP thứ bảy Citek thực hiện. Trước đó, Citek đã tiên phong tư vấn và triển khai thành công GROW with SAP tại các doanh nghiệp trong nước và ngoài nước, doanh nghiệp FDI ngành Sản xuất công nghiệp, ngành Nhựa - Bao bì, ngành Dược, ngành Hoá chất, ngành Thực phẩm - Đồ uống, ngành FMCG.