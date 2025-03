Sài Gòn Group chính thức trở thành đại lý phân phối dự án The Gió Riverside

Sài Gòn Group - Đối tác phân phối chính thức dự án The Gió Riverside

Buổi lễ có sự tham gia của đại diện lãnh đạo hai tập đoàn, cùng hơn 30 đại lý phân phối uy tín khác. Phát biểu tại sự kiện, ban lãnh đạo Sài Gòn Group, nhấn mạnh: "Chúng tôi tin rằng với kinh nghiệm và uy tín của mình, Sài Gòn Group sẽ mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng, góp phần vào thành công của The Gió Riverside."

Đại diện An Gia Group trao giấy chứng nhận phân phối dự án The Gió Riverside cho Sài Gòn Group

Sự kiện ký kết hợp tác không chỉ khẳng định vị thế của Sài Gòn Group trên thị trường bất động sản mà còn mở ra nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn. Trong thời gian tới, hai bên sẽ triển khai các chương trình ưu đãi đặc biệt nhằm tối ưu hóa lợi ích cho khách hàng. Đồng thời, Sài Gòn Group cam kết cung cấp các dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp, đảm bảo khách hàng nhận được những lựa chọn đầu tư tốt nhất.

Chứng nhận Sài Gòn Group - Đơn vị phân phối dự án The Gió Riverside.

The Gió Riverside

Căn hộ The Gió Riverside - Sản phẩm "đo ni đóng giày" cho người trẻ: An Gia tập trung phát triển dự án The Gió Riverside, hướng đến nhóm khách hàng trẻ với tiêu chí "giá trung cấp, chất lượng cao cấp". Dự án cung cấp các căn hộ linh hoạt, tiện ích hiện đại theo mô hình "Live - Work - Learn - Play", giúp gia tăng trải nghiệm và định hình lối sống mới cho người trẻ tại khu Đông TP.HCM và khu vực lân cận.

Tọa lạc tại mặt tiền đường DT16, phường Bình An, TP. Dĩ An, Bình Dương, liền kề các trục giao thông quan trọng như Vành đai 3, Xa lộ Hà Nội và tuyến Metro số 1. Dự án bao gồm 3.000 căn hộ với thiết kế hiện đại, tích hợp các tiện ích cao cấp, mang lại trải nghiệm sống đẳng cấp cho cư dân.

Với thiết kế hiện đại, hệ thống tiện ích đẳng cấp và không gian sống xanh, The Gió Riverside hứa hẹn trở thành điểm nhấn bất động sản khu vực phía Đông TP.HCM, thu hút cả khách hàng an cư và nhà đầu tư.

Khuôn viên The Gió Riverside

Dự án The Gió Riverside hiện đang triển khai các chính sách bán hàng hấp dẫn nhằm hỗ trợ khách hàng sở hữu căn hộ một cách thuận lợi. Về giá bán căn hộ sẽ dự kiến khoảng 40 triệu/m2, với đa dạng diện tích và loại hình: studio; 1 phòng ngủ; 2 phòng ngủ và 2 phòng ngủ phòng đa năng. Cùng với Phương thức thanh toán siêu giãn: đợt đầu thanh toán chỉ 10% giá trị căn hộ, các đợt tiếp theo thanh toán giãn trong 30 tháng. Với chương trình chính sách ưu đãi hấp dẫn "Lộc lãi song hành - Booking 0 đồng kép": Chốt mua ngay - An Gia tặng thêm 50 triệu. Chính sách không chỉ đảm bảo tính an toàn, giảm áp lực tài chính cho người mua nhà mà còn là công cụ hiệu quả giúp người trẻ vượt qua rào cản sở hữu nhà. Đồng thời, thể hiện tầm nhìn và sứ mệnh đồng hành cùng các gia đình trẻ hiện thực hóa nhu cầu an cư.

