Sai lầm khi săn sale

Có một giai đoạn, tôi rất thích săn sale. Mỗi khi thấy thông báo giảm giá 50%, flash sale lúc nửa đêm hay mã miễn phí vận chuyển, tôi đều có cảm giác mình đang tiết kiệm được rất nhiều tiền. Thậm chí, mỗi lần chốt đơn thành công với mức giá thấp hơn giá gốc, tôi còn thấy tự hào vì nghĩ rằng bản thân tiêu tiền thông minh.

Nhưng sau vài năm mua sắm như vậy, tôi bắt đầu nhận ra một điều đáng buồn: Rõ ràng là mình toàn mua đồ sale, đồ rẻ nhưng chẳng có một kết quả hữu hình nào trong số dư tài khoản, thứ duy nhất hiển hiện trước mắt luôn chỉ là nhà cửa chật chội vì quá lắm đồ linh tinh.

Vậy mới thấy ham săn sale không chắc đã đồng nghĩa với tiết kiệm. Đồ rẻ mà mua bừa phứa thì cũng thành đắt, thành ra lãng phí thôi.

1. Mua vì rẻ chứ không mua vì cần

Đây có lẽ là sai lầm lớn nhất mà tôi từng mắc phải.

Nhiều lần tôi mua một món đồ không phải vì đang cần, mà đơn giản vì giá của nó quá hấp dẫn. Một chiếc áo giảm từ 500.000 đồng xuống còn 199.000 đồng, một chiếc bình nước giảm 70%, hay một bộ hộp đựng thực phẩm đang có chương trình mua một tặng một.

Ở thời điểm thanh toán, tôi luôn nghĩ mình vừa tiết kiệm được vài trăm nghìn, quá hời! Nhưng thực tế, nếu không có nhu cầu sử dụng ngay từ đầu thì dù giảm giá bao nhiêu, đó vẫn là một khoản chi lãng phí.

Ảnh minh họa

Sau này tôi mới hiểu rằng tiết kiệm không phải là mua đồ với giá rẻ, mà là tránh mua những thứ không cần thiết.

2. Mua nhiều hơn để “đủ điều kiện ưu đãi”

Tôi từng rất hay rơi vào cái bẫy này. Ban đầu, tôi chỉ định mua một món hàng trị giá 180.000 đồng. Nhưng sàn thương mại điện tử lại thông báo rằng đơn từ 250.000 đồng sẽ được giảm thêm 50.000 đồng hoặc miễn phí vận chuyển. Thế là tôi dành thêm thời gian tìm kiếm một vài món khác để "đủ đơn".

Kết quả là thay vì chi 180.000 đồng, tôi lại tiêu gần 300.000 đồng. Đúng là tôi được giảm giá, nhưng tổng số tiền bỏ ra vẫn nhiều hơn đáng kể so với kế hoạch ban đầu.

Sau này tôi nhận ra rằng một ưu đãi chỉ thực sự có lợi khi nó giúp giảm chi phí cho thứ mình vốn định mua. Nếu phải mua thêm đồ chỉ để nhận ưu đãi, rất có thể tôi đang chi tiêu nhiều hơn chứ không phải tiết kiệm hơn.

3. Bị cuốn theo cảm giác sợ bỏ lỡ

"Chỉ còn 5 phút nữa".

"Chỉ còn 2 sản phẩm".

"Giá tốt nhất trong năm".

Những dòng thông báo như vậy từng khiến tôi rất dễ đưa ra quyết định mua hàng trong vài giây. Tôi sợ rằng nếu không mua ngay, mình sẽ mất cơ hội sở hữu món đồ với mức giá tốt. Thế nhưng sau nhiều lần như vậy, tôi phát hiện một sự thật khá buồn cười: Rất nhiều sản phẩm lại tiếp tục được giảm giá ở những đợt sale sau. Các chương trình khuyến mãi xuất hiện quanh năm. Hôm nay có đợt này thì vài tuần sau lại có đợt khác.

Ảnh minh họa

Khi hiểu được điều đó, tôi không còn quá vội vàng nữa. Thay vì mua ngay vì sợ bỏ lỡ, tôi cho bản thân thêm thời gian suy nghĩ xem món đồ đó có thực sự cần thiết hay không.

4. Chỉ nhìn vào giá giảm bỏ qua tổng số tiền đã chi

Mỗi lần săn sale thành công, tôi thường tập trung vào việc mình đã tiết kiệm được bao nhiêu. Ví dụ, nếu một món đồ giảm từ 1 triệu đồng xuống còn 700.000 đồng, tôi sẽ nghĩ mình vừa tiết kiệm được 300.000 đồng. Tuy nhiên, tôi lại quên mất rằng mình vẫn vừa chi ra 700.000 đồng.

Sự tập trung quá mức vào khoản tiền được giảm khiến tôi có cảm giác mua sắm là một hành động tiết kiệm. Trong khi thực tế, tiền vẫn đang rời khỏi tài khoản.

Từ khi thay đổi góc nhìn, tôi không còn tự hỏi "mình tiết kiệm được bao nhiêu" mà bắt đầu hỏi "mình vừa tiêu bao nhiêu". Chỉ một thay đổi nhỏ trong cách suy nghĩ cũng giúp tôi đưa ra quyết định tỉnh táo hơn rất nhiều.

Sau nhiều lần mua sắm theo cảm xúc, tôi nhận ra săn sale không phải là điều xấu. Thậm chí, nếu biết cách tận dụng, đây vẫn là một phương pháp giúp tiết kiệm đáng kể. Tuy nhiên, giảm giá không đồng nghĩa với tiết kiệm. Một món đồ chỉ thực sự là "món hời" khi nó đáp ứng nhu cầu thật sự và nằm trong kế hoạch chi tiêu đã được tính toán từ trước.

Bây giờ, tôi vẫn săn sale, nhưng không còn mua vì thấy rẻ. Tôi lập danh sách những thứ cần sắm, so sánh giá trước khi quyết định và sẵn sàng bỏ qua những ưu đãi hấp dẫn nếu chúng không phục vụ nhu cầu thực tế. Kết quả là số đơn hàng giảm đi, nhưng số tiền giữ lại được trong tài khoản lại nhiều hơn trước rất nhiều.