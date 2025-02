Samsung bắt đầu cập nhật giao diện One UI cho TV tầm trung

Tháng 10/2024, Samsung chính thức ra mắt One UI cho TV với giao diện mới, tích hợp nhiều tính năng thông minh. Ban đầu, One UI chỉ khả dụng trên một số dòng TV cao cấp như S90C, S95C, S90D hay S95D nhưng mới đây trên cộng đồng Reddit, một số người dùng TV Samsung QLED 4K QE1 (2023) cho biết đã nhận bản cập nhật này.

Điều này cho thấy bản cập nhật One UI đã bắt đầu được mở rộng đến các phân khúc thấp hơn. One UI dựa trên hệ điều hành Tizen 8.0 với một số điểm nổi bật như giao diện người dùng mới, tính năng Watch Later cho phép người dùng lưu lại nội dung yêu thích để xem sau, khả năng kết nối với Galaxy Watch, ứng dụng SmartThings để kết nối và sử dụng camera IoT cũng như tăng cường khả năng bảo mật.

Một số nâng cấp khác gồm cải thiện khả năng tìm kiếm, hỗ trợ ngôn ngữ mở rộng hơn, multi control hay đồng bộ các biểu tượng ứng dụng như Bixby Gallery, Samsung Internet với các biểu tượng trên smartphone và tablet Samsung.

Để cập nhật One UI cho TV Samsung, người dùng thực hiện các bước sau:

Vào Cài đặt (Settings) > Tất cả cài đặt (All Settings). Chọn mục Hỗ trợ (Support) > Cập nhật phần mềm (Software Update). Nhấn Cập nhật ngay (Update Now) và chờ quá trình hoàn tất.

Mới đây tại triển lãm Điện tử Tiêu dùng CES 2025, Samsung đã trình làng hàng loạt công nghệ mới trên các dòng TV 2025 gồm OLED, Neo QLED hay The Frame. Điểm nhấn trên các mẫu TV này là Vision AI – nền tảng AI hỗ trợ tối ưu hóa hình ảnh, âm thanh thông minh cùng khả năng tương tác bằng giọng nói. Các sản phẩm này sẽ lên kệ trong quý II.

Tiêu Dao