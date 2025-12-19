Samsung chính thức đưa sản phẩm lên VnShop thông qua hợp tác chiến lược

VnShop hợp tác với Samsung - Tin vui cho tín đồ yêu công nghệ và gia dụng thông minh

Ngày 18/12, VnShop và Samsung chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác, đánh dấu lần đầu tiên hai bên kết hợp, triển khai hoạt động phân phối trên nền tảng số. Thỏa thuận này tiếp tục khẳng định định hướng phát triển của VnShop trong việc cung cấp các sản phẩm chính hãng, hướng tới trải nghiệm mua sắm minh bạch và an toàn cho người dùng.

Tại buổi lễ, đại diện Samsung cho biết việc đưa sản phẩm lên VnShop giúp thương hiệu mở rộng kênh tiếp cận người tiêu dùng trong bối cảnh mua sắm trực tuyến ngày càng phổ biến. Thông qua nền tảng tích hợp cùng hệ sinh thái ngân hàng số, khách hàng sẽ tiếp cận các sản phẩm công nghệ và gia dụng chính hãng với nhiều chính sách ưu đãi, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và độ tin cậy trong quá trình mua sắm.

Đại diện VnShop chia sẻ hợp tác sẽ mang đến cho người tiêu dùng thêm lựa chọn sản phẩm chất lượng, minh bạch về nguồn gốc và mức giá. Đồng thời, các chương trình ưu đãi được triển khai nhằm giúp khách hàng tiếp cận các sản phẩm công nghệ chính hãng một cách dễ dàng hơn.

Ông Lê Văn Tân - Tổng giám đốc VnShop - phát biểu trong Lễ ký kết.

Ưu đãi lên đến 10 triệu đồng nhân dịp VnShop hợp tác với "ông lớn" công nghệ toàn cầu

Để khuyến khích khách hàng gia tăng trải nghiệm mua sản phẩm Samsung trên VnShop cũng như tối ưu chi phí mua sắm, VnShop mang đến chương trình ưu đãi "Samsung say Hi - Deal đỉnh mở màn trên VnShop". Theo đó, người dùng có thể tiếp cận nhiều chương trình giảm giá với tổng giá trị lên tới 10 triệu đồng khi mua các sản phẩm Samsung như máy lọc không khí, tivi, lò vi sóng, điện thoại, tai nghe và máy tính bảng.

Lần đầu tiên, Tivi Samsung Vision AI Smart 50 inch được bán với giá chỉ 9.990.000 đồng. Điện thoại di động Samsung Galaxy S25 Ultra được bán với giá 24.199.000 đồng và rất nhiều ưu đãi hấp dẫn khác có mặt trên VnShop.

Theo đại diện VnShop, việc hợp tác với các thương hiệu lớn như Samsung nằm trong chiến lược xây dựng cộng đồng mua sắm chính hãng, lấy uy tín, minh bạch và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng làm trọng tâm. Sự hợp tác này một lần nữa khẳng định VnShop sẽ đồng hành cùng người tiêu dùng nâng cao trải nghiệm mua sắm số, đồng thời hỗ trợ các thương hiệu tiếp cận khách hàng theo hướng bền vững, tránh cạnh tranh bằng giá rẻ đơn thuần.

Nhiều ưu đãi hấp dẫn có trong chương trình ưu đãi "Samsung say Hi - Deal đỉnh mở màn trên VnShop" nhân dịp hai bên ký hợp tác chiến lược.

Bên cạnh lợi ích dành cho người tiêu dùng và đối tác, việc tích hợp VnShop vào hệ sinh thái ngân hàng số cũng giúp các ngân hàng mở rộng tiện ích, gia tăng giá trị sử dụng cho khách hàng trong quá trình giao dịch và tiêu dùng trên nền tảng số.

VnShop là kênh thương mại điện tử tiên phong tích hợp trực tiếp trên 20 ứng dụng ngân hàng lớn và ứng dụng VNPAY. Nhờ đó, nền tảng này sở hữu sẵn một lượng lớn người dùng có độ tin cậy cao, thói quen giao dịch đều đặn và đặc biệt là có hành vi tiêu dùng tài chính số.

Với lợi thế đó, VnShop giúp người dùng có thể mua sắm, thanh toán ngay trong chính app ngân hàng quen thuộc. Trải nghiệm liền mạch này tối ưu sự tiện lợi, đảm bảo mức độ an toàn cao hơn cho người dùng.