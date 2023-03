Samsung đưa loạt TV cao cấp 2023 về Việt Nam, bản cao nhất chạm ngưỡng 220 triệu

Theo đó, dòng sản phẩm mới bao gồm Neo QLED, QLED và OLED dành cho phân khúc cao cấp cùng Lifestyle TV với 4 sản phẩm The Frame, The Sero, The Serif và The Freestyle.



Cụ thể, TV Micro LED 2023 sử dụng công nghệ đèn nền Micro LED tiên tiến nhất của Samsung với kích thước siêu lớn từ 76 đến 114 inch, sản phẩm mang đến trải nghiệm sống động, màu sắc rực rỡ, độ rõ nét và độ tương phản tăng mức tối ưu.

Bên cạnh đó, TV Neo QLED 8K và Neo QLED 4K sở hữu tấm nền Quantum Mini LED độc quyền hỗ trợ bởi bộ xử lý Neural Quantum Processor 8K và 4K, bộ xử lý 14-bit và AI nâng cấp, màn hình TV Neo QLED cung cấp màu sắc và chất lượng hình ảnh chính xác. SmartThings mới tự động đồng bộ hóa các thiết bị, giúp người dùng dễ dàng điều khiển, đem đến những trải nghiệm thiết bị kết nối tối ưu, liền mạch.

Trong khi, TV OLED được trang bị những công nghệ được kế thừa từ dòng Neo QLED bao gồm công nghệ Quantum Dot, bộ xử lý Neural Quantum với 20 mạng mô phỏng thần kinh, tần số quét 144Hz và tất cả các tính năng thông minh của Samsung, kết hợp với công nghệ OLED vượt qua các hạn chế về độ sáng cùng khả năng thể hiện màu sắc của TV OLED truyền thống.

TV QLED 4K, sản phẩm sở hữu công nghệ nổi bật với đèn nền Direct Full Array, bộ xử lý Neural Quantum Processor 4K với 20 mạng mô phỏng thần kinh, thiết kế thanh mảnh 4 cạnh không viền và công nghệ âm thanh OTS Lite hỗ trợ Dolby Atmos.

Ngoài ra, tại phân khúc cao cấp The Frame được bổ sung loạt tùy chọn kích thước phong phú gồm từ 32 đến 85 inch.  The Sero sở hữu màn hình xoay tối ưu cho điện thoại di động, tích hợp thêm bánh xe và pin điều khiển năng lượng mặt trời tiên tiến.  Và the Freestyle tiếp tục nâng cấp với tính năng Smart EDGE Blending mới, cho phép sử dụng hai thiết bị và xem nội dung với định dạng 21:9 mà không cần sắp xếp hoặc điều chỉnh bằng tay, hỗ trợ Samsung Gaming Hub,..

Ngoài ra, những mẫu tivi đến từ Samsung còn sở hữu chất âm Dolby Atmos chuẩn lên đến 11.1.4, công nghệ Q-Symphony được nâng cấp sử dụng bộ vi xử lý NPU, các dòng loa thanh 2023 tích hợp công nghệ Atmos không dây,...

Giá bán lẻ đề nghị cho các dòng TV Samsung 2023: