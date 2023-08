Samsung đưa TV OLED lên tầm cao mới với công nghệ chấm lượng tử

"Bài toán khó" của thị trường TV OLED



TV OLED đang ngày càng được ưa chuộng bởi các ưu điểm như độ nét cao, màu sắc phong phú, độ tương phản cao do các điểm ảnh có thể tự phát sáng hoặc tắt hoàn toàn để thể hiện màu đen tuyệt đối. Hơn thế nữa, TV OLED cũng không cần sử dụng đèn nền như TV LCD hoặc Plasma, nhờ đó nhẹ hơn, tiết kiệm điện năng, hạn chế tối đa tình trạng hở sáng.

Bên cạnh những ưu điểm kể trên, dòng TV này trước đây vẫn còn một số nhược điểm gây tranh cãi. Trong đó phải kể đến yếu tố tuổi thọ thấp do các diode hữu cơ phát quang dễ thoái hóa theo thời gian. Đây cũng là nguyên nhân gây nên hiện tượng burn-in (bóng mờ) sau một thời gian sử dụng. Độ sáng là nhược điểm lớn nhất của TV OLED. Mặc dù đã được cải thiện rất nhiều song vẫn khó đáp ứng được những tiêu chuẩn cực cao như Dolby Vision. Đây là "bài toán" mà thị trường TV OLED cần giải quyết để mang lại trải nghiệm nghe nhìn toàn diện cho người dùng.



"Lời giải" lượng tử từ Samsung

Samsung là một trong những nhà sản xuất hiếm hoi có cách tiếp cận hoàn toàn mới với sản phẩm TV OLED. Vẫn lựa chọn màn hình OLED nhờ những ưu điểm không thể chối cãi song Samsung đã tận dụng công nghệ chấm lượng tử (Quantum Dot) của mình để tạo ra "cuộc cách mạng" cho sản phẩm TV OLED. Bằng việc sử dụng các chấm lượng tử với kích thước khác nhau, mỗi kích thước có khả năng tự phát sáng và tái hiện một màu sắc xanh, xanh lục và đỏ. Samsung đã giúp màu sắc TV đạt đến độ tinh khiết vô cùng cao và có khả năng tái hiện tỉ sắc màu chân thực.

Hệ thống chấm lượng tử tạo ra màu sắc tinh khiết, chân thực, gam màu rộng hơn hẳn diode phát quang thông thường.

Việc đưa công nghệ chấm lượng tử lên TV OLED giúp sản phẩm của Samsung đạt được gam màu cực rộng, màu sắc thuần khiết và chính xác hơn. Điều này giúp TV Samsung OLED trở thành TV tiên phong trên thế giới đạt chứng nhận Pantone Validated với khả năng hiển thị chính xác hơn 2.000 màu Pantone, đặc biệt là các sắc độ màu da.

Pantone chứng nhận về độ chính xác màu trên TV Samsung OLED

Ngoài ra, Samsung cũng đã bổ sung một lớp phát quang màu xanh dương để tạo ra ánh sáng với năng lượng cao nhất cho từng điểm ảnh. Điều này giúp độ sáng trên TV Samsung OLED được tăng thêm đến 30% so với thế hệ trước và thành công giải quyết nhược điểm cố hữu trên các loại TV OLED phổ thông. Các chấm lượng tử có độ bền cao, khả năng chống oxy hóa tốt so với các diode hữu cơ, mang đến độ bền vượt trội so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường.



Không chỉ cải thiện màu sắc, độ chi tiết của hình ảnh trên TV Samsung OLED cũng được nâng cao nhờ Bộ xử lý Neural Quantum 4K với 20 mạng thần kinh mô phỏng trí tuệ nhân tạo. Công nghệ này cho phép nâng cấp mọi hình ảnh lên chuẩn 4K với độ sáng và độ tương phản vượt trội bất kể chất lượng của nội dung gốc. Nhờ đó, người dùng có thể thưởng thức các kiệt tác điện ảnh kinh điển với chất lượng 4K sắc nét một cách dễ dàng. Tần số quét 144Hz siêu tốc kèm theo các công nghệ chuyển động tân tiến như Motion Xcelerator Turbo Pro và Freesync Premium Pro giúp loại bỏ tình trạng giật, xé hình, mở ra thế giới game tại gia đầy hấp dẫn.

Nhờ công nghệ xử lý hình ảnh tiên tiến, TV Samsung OLED được các chuyên gia công nghệ đánh giá cao về cả độ sáng, sắc đen cũng như độ tương phản vượt trội. Với TV S95C, trang Sound & Vision cho rằng sản phẩm là minh chứng cho cam kết đổi mới không ngừng của Samsung: "Một chặng đường dài trong việc tạo ra thiết bị TV đại diện cho sự sáng tạo và cải tiến không ngừng, và đây là một chiếc TV như vậy".

Biến mọi hình ảnh thành chất lượng 4K là khả năng ấn tượng của TV Samsung OLED

Đẳng cấp TV Samsung OLED



Không chỉ xóa bỏ thành công nhược điểm của TV OLED, Samsung còn tiến hành nhiều thay đổi về thiết kế, âm thanh nhằm biến TV OLED của mình thành một "kiệt tác" thực thụ. Trong đó phải kể đến hệ thống loa công suất 70w cùng công nghệ Object Tracking Sound giúp âm thanh chuyển động theo hình ảnh, đáp ứng chuẩn âm thanh vòm Dolby ATMOS của phòng chiếu phim hiện đại.

Hệ thống âm thanh vòm độc đáo của TV Samsung

Đặc biệt, Samsung còn áp dụng một công nghệ âm thanh độc quyền mang tên Q-Symphony cho sản phẩm nghe nhìn của mình. Công nghệ này cho phép kết nối, đồng bộ hóa loa TV với loa thanh Samsung, giúp lấp đầy âm thanh trong từng góc nhỏ của căn phòng và đắm chìm trong thế giới âm thanh siêu thực của TV.



TV Samsung OLED sử dụng thiết kế Infinity One với phần viền siêu mỏng gần như vô hình, mặt lưng bằng phẳng, tạo nên điểm nhấn ấn tượng cho không gian nội thất. Samsung thậm chí còn cho phép người dùng biến TV OLED thành trạm điều khiển cho cả căn nhà thông minh thông qua ứng dụng SmartThings, người dùng có thể kết nối TV với điện thoại, máy lạnh, tủ lạnh, máy giặt, khóa từ, camera an ninh, robot hút bụi... để để khiển mà không cần rời mắt khỏi màn hình.

Thiết kế làm nên đẳng cấp thanh lịch của sản phẩm nghe nhìn của Samsung

Việc nâng cấp toàn diện TV OLED không chỉ cho thấy khả năng sáng tạo vượt trội của Samsung mà còn khẳng định vị thế ngôi vương thị trường TV toàn cầu suốt 17 năm của ông lớn công nghệ này. Tất nhiên, người dùng chính là đối tượng được hưởng lợi nhiều nhất từ những đổi thay tích cực nói trên.