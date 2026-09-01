Samsung lại "học hỏi" Apple: Camera 5x còn 4x, đổi lấy cảm biến "xịn" hơn?

Samsung có thể đổi 5x lấy 4x

Samsung được cho là đang thực hiện một đợt thay đổi lớn đối với hệ thống camera của dòng Galaxy S Ultra thế hệ 2027. Sau thông tin Galaxy S27 Ultra có thể loại bỏ camera tele 3x, một rò rỉ mới cho biết Samsung còn đang cân nhắc thay thế camera tele 5x bằng một camera 4x với cảm biến lớn hơn.

Cụ thể, Samsung được cho là đang đánh giá một cảm biến tele 50MP kích thước 1/1,9 inch. Nếu được đưa vào phiên bản thương mại, đây sẽ là cảm biến lớn hơn đáng kể so với camera tele 5x hiện tại của Galaxy S Ultra, vốn sử dụng cảm biến 1/2,52 inch.

Hình minh họa.

Việc tăng kích thước cảm biến có thể mang lại lợi ích trực tiếp về chất lượng hình ảnh, đặc biệt trong điều kiện thiếu sáng. Cảm biến lớn hơn có khả năng thu sáng tốt hơn, từ đó giảm nhiễu và các hiện tượng ảnh giả, đồng thời cải thiện chất lượng ảnh tổng thể.

Đổi lại, mức zoom quang học sẽ giảm từ 5x xuống 4x. Với ảnh chân dung, tiêu cự 4x cũng có thể giúp việc căn khung hình dễ dàng hơn, thay vì phải đứng xa chủ thể như khi sử dụng tiêu cự dài hơn.

Nếu Galaxy S27 Ultra thực sự đi theo hướng này, hệ thống camera của máy sẽ có sự thay đổi đáng kể. Trước đó, việc loại bỏ camera 3x nhưng giữ lại 5x đã khiến nhiều người đặt câu hỏi về khả năng chụp trong khoảng tiêu cự 3x đến 5x, đặc biệt khi đây là dải tiêu cự thường được sử dụng cho ảnh chân dung.

Câu chuyện 4x không mới với Samsung

Điều đáng chú ý là Samsung thực tế từng sử dụng camera tele 4x trên dòng Galaxy Ultra. Galaxy S20 Ultra, mẫu Ultra đầu tiên, được trang bị camera tele 48MP hỗ trợ zoom quang 4x cùng cảm biến kích thước gần tương đương, ở mức 1/2,0 inch.

Đây từng là một nâng cấp lớn so với camera tele 12MP zoom 2x trên Galaxy S10+. Tuy nhiên, đến Galaxy S21 Ultra, Samsung chuyển sang hệ thống hai camera tele 10MP, một phụ trách zoom 3x và một phụ trách zoom 10x, sau đó tiếp tục duy trì cách tiếp cận này trên nhiều thế hệ Galaxy S Ultra.

Hình minh họa.

Vì vậy, nếu Galaxy S27 Ultra quay trở lại camera tele 4x, đây sẽ là một bước lùi về thông số zoom nhưng lại có thể là bước tiến về kích thước cảm biến. Samsung dường như đang cân nhắc việc ưu tiên chất lượng ảnh thực tế thay vì tiếp tục chạy theo con số zoom quang học cao hơn.

Cách tiếp cận này cũng khiến Galaxy S27 Ultra dễ liên tưởng đến iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max. Apple từng chuyển từ camera tele 5x xuống 4x trên thế hệ iPhone 17 Pro, đồng thời sử dụng cảm biến lớn hơn để bù lại việc giảm tiêu cự, cho thấy các hãng smartphone đang bắt đầu đánh giá lại giá trị thực tế của zoom xa.

Năm nguyên mẫu vẫn đang được thử nghiệm

Tuy nhiên, camera 4x hiện mới dừng ở mức phương án đang được Samsung đánh giá và chưa có gì đảm bảo sẽ xuất hiện trên Galaxy S27 Ultra. Theo nguồn tin, Samsung đang cân nhắc chi phí linh kiện, chi phí nghiên cứu phát triển và lợi ích thực tế mà cảm biến mới có thể mang lại.

Hình minh họa.

Nếu chất lượng hình ảnh của camera 4x không tạo ra khác biệt đủ lớn so với camera 5x hiện tại để bù đắp chi phí phát triển, Samsung có thể tiếp tục sử dụng hệ thống 5x quen thuộc. Điều này cho thấy cấu hình camera của Galaxy S27 Ultra vẫn chưa được chốt.

Hiện có tới 5 nguyên mẫu Galaxy S27 Ultra đang được Samsung đánh giá, vì vậy hệ thống camera cuối cùng vẫn có thể thay đổi. Nếu phương án 4x được lựa chọn, Samsung sẽ một lần nữa đưa dòng Ultra trở lại với tiêu cự tele từng xuất hiện trên thế hệ đầu tiên, nhưng lần này đi kèm cảm biến 50MP lớn hơn nhiều.