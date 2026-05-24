Samsung Messages sắp ngừng hoạt động

Samsung Messages sẽ ngừng hoạt động từ tháng 7/2026, đánh dấu bước chuyển rõ ràng của Samsung sang Google Messages trên các thiết bị Galaxy.

Theo nội dung được Samsung công bố trên trang hướng dẫn chuyển đổi, người dùng cần chuyển sang Google Messages trước thời hạn này để tiếp tục sử dụng tin nhắn. Nếu vẫn ở lại Samsung Messages sau khi ứng dụng ngừng hoạt động, người dùng có thể mất quyền truy cập vào các tin nhắn cũ nếu lịch sử tin nhắn chưa được chuyển sang ứng dụng mới.

Samsung bắt đầu khuyến khích người dùng Galaxy chuyển sang Google Messages từ năm 2024, khi hãng ngừng cài sẵn ứng dụng nhắn tin riêng trên các mẫu điện thoại cao cấp mới. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi này đã được Samsung triển khai từ sớm hơn, khi hãng bắt đầu hướng đến Google Messages từ năm 2021.

Trong hướng dẫn, Samsung nêu các bước chuyển sang Google Messages, bao gồm cả với những điện thoại vẫn đang chạy Android 12 và Android 13. Google Messages hiện là ứng dụng nhắn tin mặc định trên nhiều điện thoại Android, trong đó có các mẫu Galaxy mới hơn của Samsung.

Để khuyến khích người dùng chuyển đổi, Samsung nhấn mạnh một số tính năng của Google Messages. Ứng dụng này hỗ trợ RCS, tức tiêu chuẩn nhắn tin thế hệ mới giúp người dùng thấy trạng thái đang nhập, trò chuyện nhóm thuận tiện hơn và gửi hình ảnh chất lượng cao hơn so với tin nhắn SMS truyền thống.

Google Messages cũng có khả năng phát hiện và lọc tin nhắn rác bằng trí tuệ nhân tạo (AI), hỗ trợ truy cập tin nhắn trên nhiều thiết bị và tích hợp một số tính năng Gemini AI. Tuy nhiên, người dùng không bắt buộc phải chọn Google Messages, bởi vẫn có các ứng dụng nhắn tin SMS khác trên Google Play Store.

Với người dùng Galaxy còn sử dụng Samsung Messages, việc chuyển đổi trước tháng 7/2026 là cần thiết để tránh gián đoạn liên lạc và hạn chế nguy cơ mất lịch sử tin nhắn.