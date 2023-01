Sản lượng bán hàng của Hòa Phát tăng 26% so với tháng trước, hơn 7,2 triệu tấn thép được tiêu thụ trong năm 2022

Tháng 12/2022, Tập đoàn Hòa Phát đạt sản lượng bán hàng các sản phẩm thép đạt 558.000 tấn, tăng 26% so với tháng 11. Trong đó, thép xây dựng thành phẩm là 358.000 tấn, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Tuy nhiên, HRC đạt 144.000 tấn, về đáy thấp nhất kể từ đầu năm 2021, còn lại là phôi thép.

Lũy kế cả năm 2022, Hòa Phát đã cung cấp cho thị trường 7,2 triệu tấn thép, giảm 7% so với năm 2021, bao gồm phôi thép, thép xây dựng, HRC. Kết quả suy giảm là bởi năm qua, thị trường có nhiều biến động, ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất của Tập đoàn.

Đóng góp chính vào sản lượng bán hàng là thép xây dựng và HRC. Thép xây dựng ghi nhận 4,2 triệu tấn, tăng 10% so với cùng kỳ và đóng góp 59% trong tổng sản lượng thép các loại. Trong đó xuất khẩu đóng góp gần 1,2 triệu tấn.

Mặt hàng HRC tuy sụt giảm ở tháng cuối năm nhưng tổng chung cả năm vẫn đạt hơn 2,6 triệu tấn, tăng nhẹ so với cùng kỳ.

Năm 2022, Hòa Phát sản xuất nhiều mác thép mới, nghiên cứu phát triển các dòng thép chất lượng cao, các dòng thép kỹ thuật khó như thép cuộn làm tanh lốp ô tô, đinh vít, và thép thanh vằn đóng cuộn…Những sản phẩm thép hạ nguồn như ống thép, tôn mạ của Tập đoàn đạt được những kết quả đáng kể trong bối cảnh thị trường chung gặp nhiều bất lợi.

Lũy kế cả năm, sản lượng Ống thép Hòa Phát đạt gần 750.000 tấn, tăng khoảng 11% so với năm 2021. Mặt hàng Tôn Hòa Phát đạt 328.000 tấn, về lượng giảm 23% so với cùng kỳ, nhưng sản lượng bán hàng tại thị trường nội địa tăng khoảng 21% so với năm 2021.

Về thị phần, Tập đoàn Hòa Phát vẫn giữ vị trí số 1 Việt Nam về thép xây dựng, ống thép. Tôn Hòa Phát nằm trong Top 5 doanh nghiệp có thị phần lớn nhất.

Với quy mô công suất 8,5 triệu tấn/năm, Hòa Phát hiện là nhà sản xuất thép lớn nhất Việt Nam, tương đương Top 50 doanh nghiệp thép lớn nhất thế giới.

Từ năm 2022, Hòa Phát triển khai dự án Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 với công suất 5,6 triệu tấn HRC/năm, đưa tổng công suất HRC hàng năm đạt 8,6 triệu tấn và năng lực sản xuất thép thô của Tập đoàn dự kiến là hơn 14 triệu tấn từ năm 2025, lọt Top 30 Doanh nghiệp thép lớn nhất toàn cầu.