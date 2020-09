Sản lượng điện mặt trời 8 tháng năm 2020 của EVN tăng gấp gần 3 lần so với cùng kỳ

Chỉ tính riêng trong tháng 8 sản lượng điện thương phẩm toàn EVN đạt 19,73 tỷ kWh, tăng 3,14% so tháng 8/2019.



Theo đánh giá của EVN, điện cấp cho công nghiệp chỉ tăng 1,22% so với cùng kỳ 2019; điện cấp cho kinh doanh dịch vụ thương mại tiếp tục giảm, đây là 2 thành phần phụ tải chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ khi dịch bệnh COVID-19 xảy ra. Mặc dù vậy, điện cấp cho quản lý tiêu dùng vẫn tăng 6,54% so với cùng kỳ, một trong những nguyên nhân cơ bản là do tình hình thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài trên diện rộng.

Trong tháng 8/2020, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống đạt 21,56 tỷ kWh (trung bình 695,7 triệu kWh/ngày), sản lượng ngày lớn nhất đạt 797,53 triệu kWh (ngày 27/8) và công suất lớn nhất toàn hệ thống đạt 38.280 MW (ngày 28/8).



Lũy kế 8 tháng năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên nhu cầu tiêu thụ điện toàn quốc tăng trưởng thấp hơn dự kiến, tổng sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống đạt 164,05 tỷ kWh, tăng 2,01% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, thủy điện đạt 39,03 tỷ kWh, giảm 12,75%, tương đương giảm 5,7 tỷ kWh so với cùng kỳ năm trước; nhiệt điện than: 88,87 tỷ kWh, tăng 11,66%; tua bin khí đạt 24,96 tỷ kWh, giảm 16,29%; nhiệt điện dầu đạt 1,04 tỷ kWh, tăng 33,09% so với cùng kỳ năm 2019.

Năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối) đạt 7,27 tỷ kWh. Riêng điện mặt trời đạt 6,39 tỷ kWh, vượt so với kế hoạch dự kiến và gấp 2,94 lần so với cùng kỳ năm 2019.

Tính đến hết tháng 8, điện sản xuất của EVN và các Tổng Công ty Phát điện (kể cả các công ty cổ phần) đạt 91,58 tỷ kWh, chiếm 55,83% sản lượng điện sản xuất của toàn hệ thống. Trong đó, tổng sản lượng điện của các nhà máy điện do EVN sở hữu 100% vốn (không bao gồm EVNGENCO3 và các công ty cổ phần) đạt 52,38 tỷ kWh, chiếm tỉ trọng 31,93%.