Sản phẩm xanh AnEco tạo dấu ấn tại thị trường Mỹ

Hành trình Mỹ tiến

Gần 10 năm sau khi ra mắt dòng sản phẩm thân thiện môi trường, CTCP Nhựa An Phát Xanh (Mã CK: AAA), thành viên của Tập đoàn An Phát Holdings (Mã CK: APH) có bước phát triển mới khi đưa sản phẩm xanh xâm nhập thị trường Hoa Kỳ.

"Nhiều doanh nghiệp xác định Hoa Kỳ là thị trường chủ yếu để xuất khẩu và thu hút vốn. Nhưng chúng tôi lại xác định Hoa Kỳ là chìa khóa để chúng tôi xây dựng thương hiệu mạnh và mang thương hiệu sản phẩm xanh Việt Nam ra toàn cầu vì một thị trường càng khó tính thì thương hiệu trưởng thành càng nhanh," ông Nguyễn Lê Thăng Long – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn An Phát Holdings, Chủ tịch HĐQT Nhựa An Phát Xanh chia sẻ.

Đưa sản phẩm sang thị trường Hoa Kỳ, Nhựa An Phát Xanh đã đẩy mạnh đầu tư và có hiện diện pháp nhân tại Hoa Kỳ từ năm 2019. Sau đó, công ty tiếp tục đăng ký bảo hộ thành công cho thương hiệu sản phẩm AnEco năm 2021 để chính thức thâm nhập thị trường này. Tuy nhiên theo ông Long, hành trình xâm nhập thị trường lớn, khó tính bậc nhất như Hoa Kỳ cũng gặp không ít thử thách khi AnEco là một thương hiệu mới. Việc đưa sản phẩm lên các kênh bán hàng truyền thống như siêu thị không phải là lựa chọn tối ưu do sản phẩm có khả năng phân hủy nên cũng có thời hạn sử dụng, khác hoàn toàn với các sản phẩm túi nhựa thông thường khác vốn không hề có hạn sử dụng. Khâu vận chuyển, logistics để xuất khẩu cũng được doanh nghiệp tính toán rất kĩ lưỡng nhằm đảm bảo vòng đời của sản phẩm, rút ngắn thời gian đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng.

Chiến lược Mỹ tiến của AnEco.

Vì lí do đó, Nhựa An Phát Xanh đã phải thay đổi toàn diện từ tư duy kinh doanh, kênh bán hàng, chiến lược bán hàng. Cuối cùng, Nhựa An Phát Xanh chọn thâm nhập thị trường Hoa Kỳ bằng hình thức ‘xuất khẩu online’ qua sàn TMĐT Amazon.

Chiến lược khác biệt

Amazon là kênh bán hàng có tệp khách hàng tiềm năng với hơn 300 triệu người sử dụng, các công cụ bán hàng đa dạng, sẵn có. Hơn nữa, 80% khách hàng dùng Amazon để mua và trải nghiệm sản phẩm mới, vì vậy Nhựa An Phát Xanh có thể dễ dàng hơn trong việc xây dựng thương hiệu mới và tiếp cận người tiêu dùng.

"Hơn 20 năm trên thị trường, lợi thế lớn nhất của chúng tôi là kinh nghiệm thương trường và kinh nghiệm sản xuất để cho ra đời những sản phẩm chất lượng tốt nhất với chi phí cạnh tranh nhất. Tuy nhiên khó khăn lớn nhất là xây dựng thương hiệu và chinh phục khách hàng," ông Long chia sẻ.

Để xây dựng thương hiệu cho sản phẩm AnEco, Nhựa An Phát Xanh đã triển khai một loạt các chiến lược bài bản.

Một là tập trung xây dựng thương hiệu vì "Thương hiệu tốt thì bán hàng sẽ tốt". Để làm được điều này, Nhựa An Phát Xanh cử những nhân sự có chuyên môn, hiểu về sản phẩm đi học đào tạo bài bản về TMĐT và cách xây dựng thương hiệu hiệu quả trên kênh bán hàng này.

Hai là mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm khác biệt. Qua nghiên cứu thị trường, Nhựa An Phát Xanh đã chọn giới thiệu một sản phẩm chưa từng được bán trên Amazon, đó là khăn trải bàn phân hủy sinh học. Là nhà bán hàng đầu tiên kinh doanh mặt hàng này, sản phẩm AnEco vì thế lọt vào Top 1 sản phẩm bán chạy nhất, giúp đẩy mạnh thương hiệu AnEco.

Bên cạnh đó, AnEco cũng thử nghiệm nhiều sản phẩm để tìm kiếm sản phẩm phù hợp với nhu cầu, thị hiếu của khách hàng, giới thiệu đến người tiêu dùng các sản phẩm đã phổ biến hoặc đang được phát triển, nghiên cứu kỹ đối thủ và các sản phẩm tương tự trên thị trường và chinh phục khách hàng bằng các sản phẩm chất lượng, giá thành cạnh tranh.

Ba là nghiên cứu kĩ trải nghiệm khách hàng, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm để xây dựng tệp khách hàng trung thành.

"Thị trường Mỹ rất sòng phẳng và thẳng thắn, điều gì họ không hài lòng thì sẽ nói ngay. Hãy tập trung đọc review của khách hàng về sản phẩm của mình và của đối thủ, từ đó điều chỉnh làm sao đáp ứng nhu cầu khách hàng. Một khi khách hàng đã mua và tin tưởng rồi thì họ sẽ mua lại. Dần dần chúng tôi có những tệp khách hàng đăng ký, mua đi mua lại hàng tháng," ông Long chia sẻ.

Chỉ sau hơn 2 năm có mặt trên sàn TMĐT Amazon, sản phẩm AnEco của Nhựa An Phát Xanh đã có mặt trong danh mục Amazon’s Choice cho ngành hàng túi rác phân hủy sinh học, doanh thu tăng trưởng gấp 20 lần so với thời điểm ra mắt năm 2021, tổng doanh thu năm 2023 dự kiến sẽ cán mốc triệu đô. Điều đó cho thấy các chiến lược mà Nhựa An Phát Xanh đang triển khai trên Amazon có hiệu quả, thương hiệu sản phẩm xanh của công ty đã bước đầu chinh phục được thị trường Hoa Kỳ.