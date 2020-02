Sản xuất ô tô Việt Nam bằng 1/8 Thái Lan và 1/5 Indonesia

Theo số liệu của Hiệp hội ô tô Đông Nam Á (AAF), trong 2019, thị trường khu vực đạt doanh số 3.458.482 chiếc xe, giảm 3% so với 2018. Số liệu của AAF được tổng hợp từ số liệu Hiệp hội ô tô của 8 quốc gia trong khu vực là Thái Lan, Malaysia, Philippines, Indonesia, Việt Nam, Singapore, Myanmar và Brunei. Đáng chú ý là doanh số ở hầu hết các thị trường lớn đều giảm sút.

Năm 2019, Indonesia đã vượt quá Thái Lan, trở thành thị trường tiêu thụ xe lớn nhất Đông Nam Á với tổng số 1,03 triệu chiếc, cho dù doanh số tiêu thụ ở quốc gia này sụt giảm tới 11% so với năm ngoái. Trong khi đó, với 1,007 triệu chiếc xe bán ra, Thái Lan đứng ở vị trí số 2, giảm 3% doanh số.

Myanmar trở thành quốc gia có mức tăng trưởng ấn tượng nhất năm 2019 khi tăng 25% với 21.916 xe bán ra. Việt Nam là quôc gia có mức tăng trưởng thứ 2 trong khu vực. Cụ thể, với 322.322 chiếc xe bán ra, tăng 12%. Con số này chưa tính doanh số của TC Motor do doanh nghiệp này không nằm trong Hiệp hội sản xuất ô tô Việt Nam VAMA. Doanh số năm 2019 của TC Motor đạt 79.568 xe. Nếu cộng cả doanh số của TC Motor, Việt Nam sẽ vượt qua Phillipines, trở thành quốc gia đứng thứ 4 tại thị trường Đông Nam Á. Năm 2019, Phillipines bán ra tổng số 369,941 xe, tăng 4% so với năm trước.

Lượng xe được sản xuất tại ASEAN

Trong khi đó, Việt Nam đứng thứ 4 với 176,2 nghìn xe, giảm 12% so với năm ngoái. Sản lượng này cũng chưa kể số lượng xe do TC Motor sarb xuất, cách xa so với 3 quốc gia dẫn đầu về số lượng xe sản xuất được. Các doanh nghiệp lắp ráp xe lớn tại Việt Nam hiện nay gồm: Thaco, Toyota, TC Motor, Ford,...Dù bị Indonesia vượt qua về doanh số nhưng Thái Lan vẫn là quốc gia sản xuất xe lớn nhất trong khu vực với hơn 2 triệu xe được lắp ráp trong năm 2019, giảm 7% so với năm ngoái. Theo sau là Indonesia với 1,286 triệu xe, giảm 4%. Malaysia đứng thứ 3 với 571.63 nghìn xe, tăng 1%.